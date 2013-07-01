Клуб Рекламной сети Яндекса

июль 2013
Почему нет кликов?
tatiyana-soleil
1 июля 2013, 13:28

Я не так давно являюсь партнером РСЯ. У моего сайта небольшая посещаемость, около 300 человек в день. Партнерство с Яндексом для меня прежде всего признание качества сайта. Я понимаю, что при небольшой посещаемости ресурса, смешно ждать большого числа кликов.

Но меня волнует вопрос: "Почему по рекламным блокам AdSense посетители сайта кликают регулярно, а по рекламным блокам РСЯ не кликают неделями?" Из месяца в месяц ситуация усугубляется. На мой взгляд блоки РСЯ представлены на сайте ничуть не хуже чем блоки AdSense.

Вот главная страница моего сайта: http://www.tania-soleil.com/

А это самая посещаемая страница: http://www.tania-soleil.com/p/buon-compleanno.html


P.S. Может ли Яндекс прервать со мной договор из-за того, что по рекламным объявлениям почти нет кликов?

 

Буду признательна всем откликнувшимся 


10 комментариев
Как CTR влияет на мой доход?
autotransperm
1 июля 2013, 13:37

Уважаемые участники! Помоги разобраться!

Не могу понять, как CTR может влиять на цену за клик, когда это только показатель отношения числа кликов на объявление к числу его показов.

CTR только показывает эффективность использования рекламы, но не может влиять на цену за клик? Или чего-то не понимаю?

Пример простой:

«Сайт дяди Вани» Показов 300 Кликов 150 CTR 50

«Сайт дяди Паши» Показов 150 Кликов 150 CTR 100

 

Допустим клиент заплатил по 10 рублей за клик, общее количество кликов 300 (150 на «Сайт дяди Вани» и «Сайт дяди Паши»). В каком размере будет доход на сайтах с разными CTR, но с одинаковым числом кликов? Помогите понять…. 

10 комментариев
РСЯ,эффективность блоков РСЯ,CTR,рекламные блоки,Исследования
Кто подскажет?
poputka8
1 июля 2013, 13:44

Кто подскажет- это только у меня с 1500 показов рекламы только один клик?  И самое главное- в чем причина?

18 комментариев
эффективность блоков РСЯ
субдомены
VseHobbi
8 июля 2013, 13:35
Добрый день, у меня реклама стоит на домене http://мойсайт.ru/ , я поставил ее на субдомен http://12.мойсайт.ru/ . так возможно делать или нужно для него новую площадку создавать ???
6 комментариев
Вручную задать ключевые слова для объявлений на странице
gmjs
8 июля 2013, 13:39

Добрый день,

 

Можно ли задать ключевые слова для объявлений на конкретной странице? Как я понимаю, яндекс сам подбирает объявление по контексту страницы. Но иногда контекст бывает неоднозначным, поэтому для некоторых страниц хочется задать определенные ключевые слова, по которым будут подбираться объявления.

 

10 комментариев
Проблема при установке двух блоков РСЯ на сайт
mmedmm
10 июля 2013, 15:29

Появилась проблема при добавлении второго блока с асинхронной загрузкой на сайт http://mafn.ru . Первый блок работал несколько дней и я решил добавить второй блок. Блок не отображается, хотя в исходном коде страницы присутствует.

Попытался исправить проблему так, как описано в http://clubs.ya.ru/partner/replies.xml?item_no=1629 , то есть изменил ID DIVа второго добавленного блока, но это не помогло. Есть решение проблемы?

4 комментария
Разместите на сайте Промоблок
bioshlang
11 июля 2013, 17:29

Мы предлагаем партнерам новый рекламный продукт — Промоблок. В нем показывается реклама программных продуктов Яндекса или версий браузеров «со вкусом Яндекса». Промоблок размещается над контентом сайта и представляет собой полоску с графическим баннером во всю ширину экрана.

Реклама в таком формате давно и успешно используется на площадках Яндекса. Она имеет отличные показатели CTR и конверсии.

Основные преимущества промоблока:
  • Востребованная реклама — программы, баннеры которых размещаются в промоблоке, скачиваются миллионами пользователей.
  • Эффективный и ненавязчивый формат — баннер продукта демонстрируется каждому посетителю ограниченное количество раз.
  • Фиксированная стоимость клика — от 1 до 4 рублей, в зависимости от конкретной программы. При достаточной посещаемости сайта это обеспечит стабильный дополнительный доход.
  • Простая установка — нужно просто зайти на страницу Настроить площадку в партнерском интерфейсе, установить флажок Промоблок и сохранить настройки. После этого Промоблок будет автоматически показываться на всех страницах сайта, где установлен код вызова рекламы.

Узнать больше об особенностях размещения Промоблока вы можете в Помощи.

36 комментариев
Подключение поисковой рекламы в РСЯ
LExaAngel91
16 июля 2013, 12:06

У меня есть площадка, когда подавал заявку в РСЯ выбрал контекстные страницы (тогда не сильно об этом задумывался). Сейчас узнал о существовании Поисковой рекламы, которая показыватся в результатах поиска по сайту. Необходимо занаво регистрировать площадку или где-то она просто включается?

9 комментариев
Эффективность
Alexey
16 июля 2013, 12:19

Наверное в 100й раз, но

Считаю, что мне больше подходит реклама Директа в тематике моего сайта, чем многомесячное преследование клиента каким то старым поисковым запросом. Но в моей теме (рыбалка) не так много дорогостоящих объявлений. Есть ли функция, которая позволит мне настроить блок таким образом, чтобы показывать только выгодные мне объявления? Например, отсекать объявления ниже 5 рублей за клик.

23 комментария
Подскажите причины отказа принятия в РСЯ - http://www.bizoffers.com.ua/
Кутузов Дмитрий
24 июля 2013, 14:42

Возможно ли, что модераторы считают ресурс не для русcкоязычной аудитории? или из-за домена com.ua?

7 комментариев
Реклама показывается через раз-два
Константин
24 июля 2013, 14:44

Не могу разобраться в чём глюк, посмотрите пожалуйста главную страницу.

 http://orensmi.ru/

1 комментарий
Подскажите из-за чего отклонили сайт в РСЯ
kolydolmatov
24 июля 2013, 14:52

Привет всем.

Помогите понять из за чего сайт не приняли в РСЯ

 

К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

 

Сайт http://rumeds.ru/

26 комментариев
В память о Илье Сегаловиче
gemchug74
29 июля 2013, 12:39

Илья Сегалович

1964 — 2013

Основатель Яндекса и директор по технологиям, автор первой версии поисковика и слова Yandex, эрудит и гражданин с активной жизненной позицией, один из создателей реабилитационного художественного центра «Дети Марии», отец пятерых детей. Друг, коллега, учитель и весёлый клоун.

 

Выражаю искренние соболезнования семье и близким Ильи, очень жаль что ушел хороший и одаренный человек, подаривший нам Яндекс, память о нем будет всегда в наших сердцах, пусть земля ему будет пухом.

Страница памяти.

 

 

 

 

 

 

8 комментариев
Порог дохода для прехода на ИП
Sportmas
29 июля 2013, 12:40

Могу ли я перейти на ИП и работать как ИП а не физическое лицо?

Физ. лицо платить 13% налогов от доходов.

ИП платит 6% от дохода + 35 664,66 рублей в год в пенсионный фонд и ФСС.

Соответственно при достижения среднего дохода 42457 рублей в месяц мы достигаем порога равенства уплаты налогов между физ. лицом и ИП.

Если доход выше 42457 рублей в месяц, то логично не преплачивать налоги и переходить на ИП.

В 2014 году сумма взносов в пенсионный фонд и ФСС у ИП можен понизится до 17832 рубля, соответственно порог равенства уплаты налогов между физ. лицом и ИП будет равен 21228 рублей в месяц.

Пример:

Дядя Ваня в 2014 году работал с РСЯ как физ. лицо. и получал средний доход 50000 рублей в месяц, по итогам года дядя Ваня заплатил налогов на 78000 рублей.

Дядя Петя в 2014 году работал с РСЯ как ИП и получал средний доход 50000 рублей в месяц, по итогам года дядя Петя заплатил налогов на 53832 рублей.

Раница 24168 рублей.

 

27 комментариев