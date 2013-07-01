Я не так давно являюсь партнером РСЯ. У моего сайта небольшая посещаемость, около 300 человек в день. Партнерство с Яндексом для меня прежде всего признание качества сайта. Я понимаю, что при небольшой посещаемости ресурса, смешно ждать большого числа кликов.

Но меня волнует вопрос: "Почему по рекламным блокам AdSense посетители сайта кликают регулярно, а по рекламным блокам РСЯ не кликают неделями?" Из месяца в месяц ситуация усугубляется. На мой взгляд блоки РСЯ представлены на сайте ничуть не хуже чем блоки AdSense.

Вот главная страница моего сайта: http://www.tania-soleil.com/

А это самая посещаемая страница: http://www.tania-soleil.c om/p/buon-compleanno.html





P.S. Может ли Яндекс прервать со мной договор из-за того, что по рекламным объявлениям почти нет кликов?

Буду признательна всем откликнувшимся



