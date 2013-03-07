Если вы являетесь партнёром Рекламной сети Яндекса и хотите понять, что влияет на эффективность рекламных блоков на страницах вашего сайта и как ее отслеживать, мы приглашаем вас принять участие в вебинаре на тему «Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ».

Вебинар состоится 28 марта, начало в 16:00.

Вебинар будет интересен участникам Рекламной сети Яндекса:

владельцам информационных сайтов, тематических и региональных порталов, блогов с высокой посещаемостью;

менеджерам и маркетологам интернет-проектов;

менеджерам по монетизации;

веб-мастерам и веб-студиям.

В ходе вебинара мы:

рассмотрим факторы, влияющие на действенность рекламы на сайте;

расскажем об инструментах, помогающих измерять эффективность рекламных блоков разного вида;

покажем, на что обращать внимание при работе с этими инструментами;

объясним, какие из них подходят для разных случаев;

поделимся выводами своих многочисленных наблюдений и экспериментов в области размещения рекламы.

Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.

Докладчик — Николай Кузьмин, менеджер по развитию Рекламной сети Яндекса. Чтобы принять участие, необходима регистрация. Участие в вебинаре бесплатное. Число участников ограничено.

Внимание! Мы знаем, что более всего вы цените в наших текстах и видео реальные кейсы. Ни раз мы видели ваши просьбы чаще рассказывать про опыт работы с РСЯ отдельных сайтов. Мы будем рады дать вам именно то, что вы хотите узнать. Но для того, чтобы приводить в пример какой-либо конкретный сайт, нам нужно получить согласие на это от его владельца.

Поэтому для того, чтобы мы смогли это сделать, нам нужна ваша помощь. На вебинаре мы будем говорить об анализе статистики. Мы готовы детально разобрать примеры ваших сайтов. Если на вашем сайте, работающем с РСЯ, происходили значительные изменения либо необъяснимые для вас перепады статистики и вы готовы поделиться своими наблюдениями с другими участниками вебинара, пожалуйста, напишите в комментарии к этой записи. Укажите адрес вашего сайта и период, в котором вы наблюдали коллебания показателей.

Мы отберем наиболее интересные из тех примеров, которые вы опубликуете здесь, и подробно расскажем о них на вебинаре.