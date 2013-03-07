На сайт есть возможность разместить обычный счетчик и счетчик РСЯ. Вот только чет не пойму мне два счетчика ставить на сайт или достаточно одного от РСЯ? Есть ли у них какая разница?
Скажите, а можно ли размещать блоки РСЯ на страницах форума, доски объявлений, в фотоальбомах, в каталоге статей?
Доброго времени суток. В первую очереджь мой вопрс адресуется специалистам службы поддержи, если, конечно, они могут давать подобную информацию. Суть вопроса такова: Может ли реклама на молодом сайте, к примеру, до 6 месяцев от роду, стать причиной резкого понижения ресурса в поисковой выдаче Яндекса?
Наблюдаю картину уже с 4 своими сайтами, сначала идет нормальный трафик с Яндекса, а потом в возрасте от 3 до 5 месяцев сайт резко выбрасывает за ТОП-100 выдачи. В ответе от службы поддержки для Вебмастеров намекают на рекламу в таком тоне: "Реклама не является той ценностью...и.т.д"
Так что получается, молодые сайты нельзя монетизировать даже Adsense или РСЯ? И сколько времени нужно дать сайту отстояться, прежде чем повесить рекланые блоки?
Если вы являетесь партнёром Рекламной сети Яндекса и хотите понять, что влияет на эффективность рекламных блоков на страницах вашего сайта и как ее отслеживать, мы приглашаем вас принять участие в вебинаре на тему «Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ».
Вебинар состоится 28 марта, начало в 16:00.
Вебинар будет интересен участникам Рекламной сети Яндекса:
- владельцам информационных сайтов, тематических и региональных порталов, блогов с высокой посещаемостью;
- менеджерам и маркетологам интернет-проектов;
- менеджерам по монетизации;
- веб-мастерам и веб-студиям.
В ходе вебинара мы:
- рассмотрим факторы, влияющие на действенность рекламы на сайте;
- расскажем об инструментах, помогающих измерять эффективность рекламных блоков разного вида;
- покажем, на что обращать внимание при работе с этими инструментами;
- объясним, какие из них подходят для разных случаев;
- поделимся выводами своих многочисленных наблюдений и экспериментов в области размещения рекламы.
Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.
Докладчик — Николай Кузьмин, менеджер по развитию Рекламной сети Яндекса. Чтобы принять участие, необходима регистрация. Участие в вебинаре бесплатное. Число участников ограничено.
Внимание! Мы знаем, что более всего вы цените в наших текстах и видео реальные кейсы. Ни раз мы видели ваши просьбы чаще рассказывать про опыт работы с РСЯ отдельных сайтов. Мы будем рады дать вам именно то, что вы хотите узнать. Но для того, чтобы приводить в пример какой-либо конкретный сайт, нам нужно получить согласие на это от его владельца.
Поэтому для того, чтобы мы смогли это сделать, нам нужна ваша помощь. На вебинаре мы будем говорить об анализе статистики. Мы готовы детально разобрать примеры ваших сайтов. Если на вашем сайте, работающем с РСЯ, происходили значительные изменения либо необъяснимые для вас перепады статистики и вы готовы поделиться своими наблюдениями с другими участниками вебинара, пожалуйста, напишите в комментарии к этой записи. Укажите адрес вашего сайта и период, в котором вы наблюдали коллебания показателей.
Мы отберем наиболее интересные из тех примеров, которые вы опубликуете здесь, и подробно расскажем о них на вебинаре.
Добрый день
Возник вопрос
Каким образом можно провести тестирование для двух (и более) разных блоков директа
с целью оценки лучшей цветовой гаммы, например.
Встречал подобный код (правда он для другой рекламы)
<script type="text/javascript">
var random_number = Math.random(
if (random_number < .5){
//your first ad unit code goes here
} else {
//your second ad unit code goes here
}
</script>
Но тем не менее, возможно его можно приспособить для наших целей
В Директе запущен новый формат рекламы для тематических площадок — объявления с изображениями. С 28 марта показ таких объявлений начнется на партнерских сайтах Рекламной сети.
Тестирование формата показало, что объявления с изображением в несколько раз эффективнее по сравнению с обычными текстовыми. Они привлекают внимание пользователей и заметно повышают кликабельность рекламы, а значит и ваш доход. Иллюстрированные объявления, подходящие по тематике, могут разнообразить контент сайта и сделать его более интересным для посетителей.
Изображения проверяются модераторами, так что на сайт никогда не попадет реклама с картинками низкого качества или неприемлемого содержания.
Выключать и включать показ картинок можно в интерфейсе Рекламной сети в настройках площадки. Изменения отобразятся на сайте в течении 20 минут.
Показ иллюстрированных объявлений включен по умолчанию для всех блоков Директа и RTB в Рекламной сети. Чтобы испытать новый формат, просто дождитесь следующей недели. К этому времени вы успеете при необходимости поменять расположение или внешний вид блоков с учетом того, что скоро в них появятся изображения.
Подробнее о новой возможности можно прочитать в помощи.
Добрый день. Нужна помощь.
Учавствую в РСЯ уже второй год. Проблем не было.
Неделю назад добавил блоки РСЯ и сайт перестал работать. www.hi-gomel.by (сейчас на редиректе)
Сайт работает на любом домене кроме домена, подключенного к РСЯ.
Картина следующая. Зависает любая страница, главная в том числе.
Она начинает грузится и загрузив 50% содержания останавливается.
Не реагирует на на какие ссылки, закрыть страницу с первого раза нельзя.
Браузер (пробовали разные) пишет что ошибка из за
http://an.yandex.ru/resou
Блоки РСЯ, вновь поставленные я удалил. Не помогло. Сайт вторые сутки на редиректе.
Помогите советом.
Обратил внимание на объявления с Яндекс.Музыки, в которых не отображаются URL. Я так понимаю это просто пока эксперимент, но даже по себе заметил, что на такие объявления хочется кликнуть. Как-то выглядят более естественными и привлекательными.
Вопрос: Если эксперимент покажет, что кликабельность на такой вид объявлений выше, означает ли это то, что вебмастера в скором будущем смогут отключать URL из текста объявлений???
Заранее спасибо. Скрин блока прикладываю.
P.S. Если это эксперимент, я думаю было бы полезно обсудить такую возможность с "хозяевами" площадок и опубликовать этот вопрос для всех
Просто хочу сообщить вебмастерам об одной хитрости рекламодателей, которые хотят избежать попадания в наши черные списки. Замечали? Добавил домен в Ч/С, а он все равно крутится?
А просто некоторые делают подмену символов в домене. С виду домен выглядит, как написанный английскими буквами, но если ввести его в адресную строку, то "Страницу невозможно отобразить" и адрес станет написан "зюками". Потому что там вместо английских букв "а,о,е,р" они используют русские буквы. Это чтобы мы добавляли в черный список не настоящие домены! Потому когда добавляете сайт в черный список, проверяйте его домен! Вот недавно был такой фейковый домен svеta-sеrgееva.ru Если ввести в строку, то увидите сами, что отобразится...
А яндекс почему-то такое пропускает иногда. Уже не первый раз вижу у левых сайтов такую хитрость...
Просто проверяйте тех, кого заносите в черный список и исправляйте на английские буквы.
С момента своего создания Рекламная сеть заметно выросла, и многочисленным описаниям продуктов стало тесно в первоначальной структуре Помощи. Накопив достаточно изменений, мы не ограничились правкой отдельных страниц и заменили Помощь абсолютно новым, более удобным вариантом.
Что нового в Помощи:
- Подробные инструкции для всей линейки продуктов. У каждого нашего предложения появился самостоятельный подраздел, где вы найдете инструкции по созданию, установке и настройке рекламного блока. Ознакомиться с ними можно в разделе Продукты РСЯ.
- Описание рекламных технологий. Благодаря уникальным алгоритмам показа на вашем сайте размещаются только самые эффективные предложения от рекламодателей. Их отбор происходит за доли секунды, пока загружается страница. Хотите знать, как устроен этот процесс? Ответы найдутся в разделе Технологии.
- Советы владельцам площадок. Все рекомендации, которые накопились на сервисе за время работы службы поддержки и клуба РСЯ, а также по итогам недавних вебинаров рекламной сети Яндекса, теперь собраны в новом разделе — Повышение эффективности. В дальнейшем этот раздел будет пополняться новыми советами.
Кроме того, часть текстов со сложными описаниями теперь заменена скриншотами и наглядными схемами.
Обновленная Помощь будет полезна и новичкам, и нашим давним партнерам — теперь изучать тонкости наших инструментов для повышения дохода стало гораздо проще. Если у вас остались вопросы или вы обнаружили неточности или ошибки, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки Рекламной сети Яндекса.