Добрый день

Возник вопрос

Каким образом можно провести тестирование для двух (и более) разных блоков директа

с целью оценки лучшей цветовой гаммы, например.

Встречал подобный код (правда он для другой рекламы)

<script type="text/javascript">

var random_number = Math.random(

if (random_number < .5){

//your first ad unit code goes here

} else {

//your second ad unit code goes here

}

</script>

Но тем не менее, возможно его можно приспособить для наших целей