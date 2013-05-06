Клуб Рекламной сети Яндекса

май 2013
РСЯ и поиск Googl'a
Genri
6 мая 2013, 12:48

Недавно обсуждали на форуме тему резкого падения рейтинга сайта в поисковой выдаче google. Оказывается размещение рекламных блоков в ТОПе страницы по центру сказывается на результаты выдачи в поиске гугла. 

У меня был рекламный блок из 4-х объявлений в центре в верху страницы, сейчас разместил по бокам - еще посмотрим как это скажется на выдаче сайта в гугл, но доход канечно упал, хотя одобрение гугла для меня пока имеет большее значение чем доход от РСЯ. 

 

Кто нибудь у себя замечал подобное и как решал проблему с размещение блоков не по центру страницы?

 

8 комментариев
Заголовок не указан
maksstar79
14 мая 2013, 14:58

Мне очень интересно, почему CTR стабильно на уровне 0,78 и посещаемость ежемесячно повышаются на +50 000 посетителей, а денег падает всё меньше и меньше?

3 комментария
Совокупный доход с сайта за 1000 показов
Sportmas
16 мая 2013, 17:50

Мне кажется, что у меня маленький доход с сайта за 1000 показов по всей рекламе. Предлагаю выложить свои цифры за апрель, расчитываем по формуле в два этапа:

 

а)Определяем чистую прибыль сайта в апреле со всей рекламы. Доход - расход = чистая прибыль. (пример: 200000-100000=100000 руб)

б) делим чистую прибыль на количество тысяч показов страниц в апреле. (пример: 100000 : 200 (200000 показов страниц) = 500 рублей за 1000 показов.

 

У меня получилось за апрель 74 рубля за 1000 показов страниц

Рекламные сети: РСЯ, adsense, begun, pingmedia, marketgid.

68 комментариев
Не могу решить проблему с рекламой Яндекс Директа на сайте.
koksohim04
30 мая 2013, 16:27

При размещении кода рекламы на сайте http://sbk.ltd.ua браузер IE выдает: страница изменена для предотвращения запуска скриптов между сайтами. Отключаю рекламу - нормально. Как решить проблему?

19 комментариев
Сайт переезжает на более авторитетный домен
karaokejazz
31 мая 2013, 17:54

Здравствуйте, знатоки. Сайт переезжает на более авторитетный домен, что делать. Мне придется по-новой договор с РСЯ перезаключать или как?... Примерно догадываюсь, что где-то лежит на этот счет подробная инфа, но по русской привычке предпочитаю спросить, может кто и сталкивался. Урлы на 99% останутся теми же, материалы те же + новые, и прибавится буржуйский трафик за счет англо-язычных материалов. Сливаю 2 сайта в один, домен под РСЯ уходит на другой. Яснее: зона .net уходит на .com.

14 комментариев