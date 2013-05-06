Недавно обсуждали на форуме тему резкого падения рейтинга сайта в поисковой выдаче google. Оказывается размещение рекламных блоков в ТОПе страницы по центру сказывается на результаты выдачи в поиске гугла.

У меня был рекламный блок из 4-х объявлений в центре в верху страницы, сейчас разместил по бокам - еще посмотрим как это скажется на выдаче сайта в гугл, но доход канечно упал, хотя одобрение гугла для меня пока имеет большее значение чем доход от РСЯ.

Кто нибудь у себя замечал подобное и как решал проблему с размещение блоков не по центру страницы?