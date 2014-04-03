Клуб Рекламной сети Яндекса

апрель 2014
Беспредел
mmkulikov
3 апреля 2014, 14:37
Кроме как сюда (официальный клуб РСЯ) больше писать некуда

Компания Яндекс очень серьезно относится к безопасности размещаемой рекламы, поэтому мы не можем раскрыть подробности блокировки сайта, а также не вступаем в переписку по поводу степени тяжести нарушения или способах устранения проблемы.
Это цитата из ответа ТП. Нужное выделил.
Внимание, вопрос: "и что делать владельцу площадки отключенной из-за каких-то ошибок яндекса?"
6 комментариев
Подскажите как подключить блоки RTB ?
instrumentariy-nsk
3 апреля 2014, 14:40

Добрый вечер друзья !

Подскажите как подключить блоки RTB ?

 

А то у меня отображается только "Настроить Блоки Директа" !


Или настройки блоков RTB появятся если модераторы Яндекса сочтут нужным ?

2 комментария
РСЯ Ошибка 738
IvanovoWeb
3 апреля 2014, 15:14

Имеется готовая площадка на которой показывается реклама от Яндекс-Директ, имеется ID площадки, Яндекс-кошелек, Яндекс-метрика, но площадку невозможно вывести из режима тестирования, при переводе в рабочий режим выскакивает сообщение:

 

Ошибка 738

Для запуска площадки в рабочий режим требуется договор. Если вы не получили договор по email, обратитесь, пожалуйста, в службу тех.поддержки, указав ID площадки.

Я обратился в службу поддержки, жду уже неделю... Ни привета ни ответа... А реклама, между тем у меня на сайте показывается!

1 комментарий
РСЯ ошибка
Директ реклама для мобильных приложений
djdance1
3 апреля 2014, 15:19

А когда уже появится сабж? Банеры, фуллскрины, API айфона\андроида и тп.

А то новый месяц наступает - гугловский адмоб проседает в два раза, где отечественная сеть?

 

И, чтоб два раза не вставать, разработчики! Если вы уже делаете API, надеюсь вы делаете код банера не на HTML5.

6 комментариев
В третий раз хочу подавать заявку на участие в рекламной сети.
soliaris2010
4 апреля 2014, 18:40
В общем в третий раз собираюсь подавать сайт на модерацию. Сайт сам вот http://www.e-veterok.ru/

Причины по которым не берут я знаю, но у других как то с этими же проблемами принимают.

Не весь контент уникальный, точнее уникальный только текст, но некоторые статьи взяты с других источников и переписаны, а так же использованы фотоматериалы. Но на всех сайтах такое и ничего.

Второе это хреновый дизайн, но я не дизайнер, сделал как смог, мне нравится, а как надо модераторам я не знаю.

И третье это реклама от гугла внизу, говорят слишком выделяется, но блин на других сайтах вообще все заставлено рекламой , а у меня всего один блок и все.

Может есть какиета еще грубые ошибки которые нужно устранить.
23 комментария
Сново подал заявку на участие в рекламной сети
WEB-BIT
7 апреля 2014, 13:30

Несколько раз подавал заявку на участие в рекламной сети - только чего то отказывали. правда раньше и дизайн был другим и посещаемость меньше  сайт  - http://nmeb51.ru/. А вообще есть ли какие нибудь требования именно к оформлению сайта у яндекса?

Сайт висит на укозе. и хостинг не оплачен - все времени нет. - на днях закину.

3 комментария
Не принимают СДЛ в РСЯ почти год
valentinars
7 апреля 2014, 13:30

Помогите, пожалуйста, советом! Медицинский сайт www.gemorroe.ru уже почти год не принимают в РСЯ. Сообщение об отказе:

К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.

Параметры сайта:

- посещаемость сайта более 300 уников;

- весь контент на сайте уникальный, сощдавался для людей;

- на сайте нет нецензурных фраз, порнографического содержания и прочей информации, которая могла быть причиной отказа.

Не знаю уже, в какую сторону думать. Помогите!

 

17 комментариев
Схлопывание рекламы Яндекс.RTB
samovarjr
7 апреля 2014, 18:39
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность схлопывать рекламное место Я.RTB в случае, если реклама в коде заглушки тоже отсутствует?

В данный момент, если рекламный код заглушки тоже не показывает рекламу, то рекламное место отображается пустым и занимает пространство, оставляя его пустым (получается большое пустое место между блоками страницы, расположенными над рекламой и под рекламой).

Спасибо.
6 комментариев
Своя заглушка в RTB вместо директа
nafan095
10 апреля 2014, 18:58

Здравсвуйте!

Может я конечно чего то не понимаю, но можно ли сделать так, чтоб показывался только RTB блок и не выводился директ? Т.е. в случае если не показывается баннер, показывалась бы моя заглушка. При создании блока ссылку на свою заглушку вставил, но результата не принесло - директ все равно показывается.

2 комментария
RTB - делимся опытом!
coins4u
10 апреля 2014, 19:00

Установил пару недель назад блоки RTB. К сожалению в интернете сходу анализа их эффективности не нашел. Может быть кто-то готов поделиться своим опытом - как подбирал стоимость и место размещение и т.д.?

9 комментариев
Вместо добавления зеркал, получил блокировку.
forlowaj
14 апреля 2014, 14:16

 

 

Добрый день!
> У меня тут получилась очень странная ситуация.
> Перевел сайт в рабочее состояние. Дальше добавил зеркала, сайт ушел на модерацию.
> И вот сегодня получаю такое письмо:

К сожалению, в настоящее время сайт домен.ru не соответствует правилам участия в Рекламной сети Яндекса. Была проведена дополнительная проверка, и модераторы приняли решение о исключении рекламной площадки. Более подробную информацию мы сообщить не можем.



> 1.Причем мой сайт был отклонен, я подавал сайт не на перемодерацию, а на добавления зеркал?
>  2. И почему зеркала отклонили, что с ними не так?

> Сайт был переведен в рабочее состояние только 2 дня назад. Там нечего не менялось.
> Всего просмотров блока 4 раза (это был я заходил на сайт)
> Я даже еще рекламу не повесил, снял сразу после перевода в рабочий режим и решил вернуть когда добавят зеркала.

 

Ответ: Рекламная сеть Яндекса <partner@support.yandex.ru>

Здравствуйте!

К сожалению, в настоящее время сайт домен.ru не соответствует правилам участия в Рекламной сети Яндекса. Была проведена дополнительная проверка, и модераторы приняли решение о исключении рекламной площадки. Более подробную информацию мы сообщить не можем.

 

Я:

А еще, за день до этого я тоже подавал на добавления зеркал и зеркала отклонили, но сайт не блокировали. Причину отклонения не указали. Значит тогда он тоже соответствовал правилам раз его не заблокировали? Я так и не понял почему отклонили зеркала и подал заявку еще раз вот эту за которую получил блокировку сайта. Найти причины отклонения зеркал я так и не смог, они были полностью идентичны основному сайту.

 Profit Tech Support (

Также, сообщаем, что модерация проводится вручную разными людьми, поэтому стоит учитывать человеческий фактор. (Денис)

 

 

Но сайт был только день назад переведён в рабочее состояние. Значит он соответствовал правилам.  Через день добавил зеркала и отправил на проверку. Не каких изменений на сайте сделано не было.   Оценить качество переходов вы тоже не могли, их еще просто не было.

Не дали ответы на вопросы:

1.Почему были отклонены зеркала? Видимо тайна

2.Почему вообще был отклонён сайт, ведь подавалась заявка только на добавление зеркал? А не на новую модерацию.

3.Выходит, при добавлении зеркал, сайт проходит заново модерацию и рискует быть выкинуты из рекламной сети? Почему об этом не где не написано?

 

 

 

Вот такая история, добавил сайт в сеть, прошел модерацию, перевел в рабочий режим, добавил зеркала, их отклонили, добавил зеркала еще раз и получил блокировку сайта за просто так.

На вопросы просто ответили отпиской. Фактически иза плохого настроения модератора, лишился полной возможности работать с Рся. И попробовать разобраться с блокировкой просто нескем, суппорт дает отписки и все.

7 комментариев
ОКВЭД
ianatol
14 апреля 2014, 14:19

Добый день!

Подскажите, пожалуйста, к какому ОКВЭД относятся технические услуги, предоставляемые в рамках договора?

 

Спасибо!

5 комментариев
Обрезание альтернативных рекламных блоков в RTB
configural
16 апреля 2014, 17:02
Здравствуйте!
Пользуюсь RTB уже больше месяца, все замечательно, но есть одно пожелание.
Нельзя ли сделать, чтобы альтернативная реклама не обрезалась по размерам рекламного блока RTB?
Например - если в блок RTB 300*300 пикселей вставить блок Google Adsense 336*280, то он выводится обрезанным (не говоря уже про 580*400).
Из-за этой проблемы приходится программно чередовать показы RTB и Adsense (50/50) - тоже, конечно, выход, но хотелось бы иметь возможность настройки стратегии показов исходя из RPM, а не вычислять оптимальное соотношение процента показов RTB/Adsense методом научного тыка.
3 комментария
Есть ли зависимость между ценой клика в директе, величиной CPM в блоке RTB и их расположением на странице
valeratal
16 апреля 2014, 18:50

Такой вопрос.

Все мы знаем, что если на странице находятся 2 блока директа, то в верхнем (в коде) блоке стоимость клика будет выше, в нижнем - соответственно ниже (аукционная система)

 

А в ситуации, если 1 блок это обычный директ, а второй блок - это блок RTB.

Зависит ли величина CPM RTB-блока от того, находится ли он первым в коде или ниже блока(ов) директа?

 

5 комментариев
Видео с вебинара РСЯ с участие Gismeteo.ru и ForumHouse.ru
qzminn
17 апреля 2014, 15:05

Уважаемые партнеры!

Месяц назад многие из вас участвовали в нашем вебинаре, участие в котором приняли ведущие эксперты - генеральный директор портала ForumHouse.ru Алексей Кутейников и директор по рекламе и маркетингу популярного сервиса прогноза погоды Gismeteo.ru Павел Алашкин. Другие из вас не смогли присоединиться к нам, но хотели бы услышать рассказ наших гостей.


Мы подготовили для вас видео, снятое во время этого мероприятия. Уверен, что оно будет полезно многим из вас для построения еще более эффективной работы с Рекламной сетью Яндекса и развития собственных интернет-проектов.

После просмотра видео, пожалуйста, оставьте комментарии здесь или на странице ролика: http://video.yandex.ru/users/ya-events/view/2644


14 комментариев
Вопрос по коду вызова
ianatol
18 апреля 2014, 11:55

Код вызова должен расплагаться  непосредственно в странице, либо его можно оформить в отдельный внешний файл JS и подгружать в нужное место статичных страниц?

2 комментария
Мутная статистика..
cars-auto
18 апреля 2014, 12:12

По другому не назвать...

Имеем такие цифры по RTB

Код яндекса стоит на страницах которые в сумме дают около 250 000 показов.

Сегоня весь день вижу рекламу одного рекламодателя на всех страницах на разных 5 компьютерах. Кампания похоже федеральная

В статистике яндекса количество показов RTB 5 000 (это даже не смешно....)

Количество показов своей рекламы 40 000. При этом В заглушках у яндекса стоит код другой системы. То есть когда яндекс ничего не может показать сам он показывает баннеры из другой сети. Так вот эта сеть на тот же момент времени показывает, что вызов ее кода тем же яндексом было 107 000. Итого 107 +5 тысяч = 112 якобы ....

250 -112 = 138 000 (+/- даже 20 000 показов) Получается, что яндекс не считает и не платит за 97.5% показов которые фактически крадет(?) что ли получается??

Кто-то может что-то пояснить?

 

18 комментариев
Удаление колонки с рекламой
uralsky.anatoly
18 апреля 2014, 12:33

Добрый день. Вопрос такой.

Есть сайт, который состоит из трёх колонок (левая, правая и центральная часть). В правой колонке крутится реклама Яндекс.Директ (2 вертикальных блока) и есть еще другая информация. При просмотре на мониторах на разрешении от 768px и выше отображаются все три колонки, а при более низком разрешении я удаляю правую колонку, чтобы у пользователя на экране нормально умещался контент. Так вот вопрос. Есть ли в том, что удаляется правая колонка с рекламой на низких разрешениях нарушение правил участия в РСЯ?

1 комментарий
Директ в RTB
ЕгорКа
21 апреля 2014, 12:55

Мне думается, что, когда в блоке RTB не подбирается медийка и показывается Директ есть недостаток, во всяком случае в горизонтальных блоках - показывается горизонтальный Директ.

А мы хорошо знаем, что такие типы блоков работают хуже, чем плоские блоки. Это уменьшает привлекательность RTB по доходам, разве нет?

Если да, то мне думается было бы целесообразным сделать возможность показывать 1-2-3 плоских объявления в таком случае.

13 комментариев
Выплаты за март 2014
theseregab
21 апреля 2014, 18:41

Добрый день дорогие участники клуба.

Уже 21 число выплаты за март кто-нибудь получил, особенно  у кого вывод средств идет на Яндекс.Деньги?

Или опять какие-то проблемы?


P/S Документы по взаиморасчётам за март 2014 есть.


Спасибо.

22 комментария