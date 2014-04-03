Добрый день!

> У меня тут получилась очень странная ситуация.

> Перевел сайт в рабочее состояние. Дальше добавил зеркала, сайт ушел на модерацию.

> И вот сегодня получаю такое письмо:

К сожалению, в настоящее время сайт домен.ru не соответствует правилам участия в Рекламной сети Яндекса. Была проведена дополнительная проверка, и модераторы приняли решение о исключении рекламной площадки. Более подробную информацию мы сообщить не можем.





> 1.Причем мой сайт был отклонен, я подавал сайт не на перемодерацию, а на добавления зеркал?

> 2. И почему зеркала отклонили, что с ними не так?



> Сайт был переведен в рабочее состояние только 2 дня назад. Там нечего не менялось.

> Всего просмотров блока 4 раза (это был я заходил на сайт)

> Я даже еще рекламу не повесил, снял сразу после перевода в рабочий режим и решил вернуть когда добавят зеркала.

Ответ: Рекламная сеть Яндекса <partner@support.yandex.ru>

Здравствуйте!



К сожалению, в настоящее время сайт домен.ru не соответствует правилам участия в Рекламной сети Яндекса. Была проведена дополнительная проверка, и модераторы приняли решение о исключении рекламной площадки. Более подробную информацию мы сообщить не можем.

Я:

А еще, за день до этого я тоже подавал на добавления зеркал и зеркала отклонили, но сайт не блокировали. Причину отклонения не указали. Значит тогда он тоже соответствовал правилам раз его не заблокировали? Я так и не понял почему отклонили зеркала и подал заявку еще раз вот эту за которую получил блокировку сайта. Найти причины отклонения зеркал я так и не смог, они были полностью идентичны основному сайту.

Profit Tech Support (

Также, сообщаем, что модерация проводится вручную разными людьми, поэтому стоит учитывать человеческий фактор. (Денис)

Но сайт был только день назад переведён в рабочее состояние. Значит он соответствовал правилам. Через день добавил зеркала и отправил на проверку. Не каких изменений на сайте сделано не было. Оценить качество переходов вы тоже не могли, их еще просто не было.

Не дали ответы на вопросы:

1.Почему были отклонены зеркала? Видимо тайна

2.Почему вообще был отклонён сайт, ведь подавалась заявка только на добавление зеркал? А не на новую модерацию.

3.Выходит, при добавлении зеркал, сайт проходит заново модерацию и рискует быть выкинуты из рекламной сети? Почему об этом не где не написано?

Вот такая история, добавил сайт в сеть, прошел модерацию, перевел в рабочий режим, добавил зеркала, их отклонили, добавил зеркала еще раз и получил блокировку сайта за просто так.

На вопросы просто ответили отпиской. Фактически иза плохого настроения модератора, лишился полной возможности работать с Рся. И попробовать разобраться с блокировкой просто нескем, суппорт дает отписки и все.