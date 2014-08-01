Скажите, выплаты на Яндекс Деньги в каких числах происходят?
Два акаунта, два сайта... Надо заключать два договора? На одном после отправки сканов Директ включился, на другом нет... Что нужно сделать?
Здравствуйте!
Сегодня вошел в аккаунт и вижу, что общая сумма обнулилась, что логично в начале нового месяца.
НО. Хочется понять, где увидеть, что стало с предыдущей суммой и каков оказался её размер.
Полазил по интерфейсу - не нашел. Уведомлений никаких не получал. Денег не получал. В разделе финдокументов пусто.
Подскажите, где в панели со статистикой яндекс-директ, найти статус платежей. Т,е отображается сумма за июль, а где посмотреть сколько к выплате и в каком статусе платеж? ну одобрена,подтверждена, отправлена, есть такое?
Добрый день! Интересует такой вопрос: когда деньги за июль перечислятся с аккаунта РСЯ на счет ЯД? Привязки и прочую идентификацию в ЯД успешно прошел, какого числа придут деньги? И где можно посмотреть всю финансовую информацию в аккаунте РСЯ о платежах, списанных 13% и т.д.?
Подскажите пожалуйста, как быть в ситуации, когда сайт развивают два человека.
Возможно ли один и тот же сайт привязать как разные площадки на два разных аккаунта, и при размещении рекламных блоков, в разных позициях шаблона, указывать ID этих площадок поочередно? Т.е. при клике по разным рекламным блокам на одной странице, эти клики будут учитываться на разных аккаунтах.
Естественно, ограничение на общее количество рекламных блоков на странице не будет превышать количества, допустимого для одного аккаунта.
Спасибо.
Собственно сабж. Хотелось бы спросить у компетентных людей - существует ли какой-нибудь *индекс качества рекламной площадки*?
Ввиду перевода на прямой договор слил все площадки в один аккаунт. После сего действия, мне показалось, что качество объявлений ухудшилось. Кое-где просадка CPC до 40%, CTR тоже просел (внешний вид блоков не менялся).
Вот и пришла в голову мысль - может быть рекламщики как-то настраивают свою рекламную компанию под конкретные площадки? А когда был перенос - айди площадки поменялся - все их настройки сбились? Ну или просто Яндекс сам вычисляет какой-нибудь *коэффициент качества*, а после переноса он обнулился?
Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте!
У меня договор с Yandex Europe AG.
Я получу деньги с НДС или без НДС ?
Всем приветы! Я хотел бы услышать мнения по поводу сайта Гитаршкола В 13-й раз подавал заявку в РСЯ - как всегда отклонили. Хотелось бы услышать мнения и советы знающих людей. Спасибо всем откликнувшимся.
Сейчас идёт процесс по переводу на работу по прямому договору, минуя ЦОП. У многих нерезидентов (Украина, Беларусь) возникают в этом случае проблемы: они не хотят из-за относительно небольшого дохода открывать ИП. Этот вопрос легко решить. Например, я, уже зарегистрированный ИП, размещаю сайт третьего лица на свой аккаунт, получаю доход, а затем из него выплачиваю владельцу сайта.
Правомочна ли такая схема?
Хотелось бы услышать от представителей РСЯ разъяснения, почему в статистике "За прошедший месяц" сумма больше, чем в акте сдачи-приемки?
Ни для кого не секрет, что в интернете и в особенности РСЯ, идет активная "война" вебмастеров друг с другом. Есть вебмастера порядочные, которые делают хорошие уникальные "сайты для людей", вкладывают в них свои деньги, занимаются раскруткой и т.п. Вообщем выполняют большой объем работ прежде чем сайт начнет приносить доход. А есть не порядочные "вебмастера", которые ищут новые качественные СДЛ, копируют сайт полностью, вносят небольшие изменения, чтобы сайт стал "уникальным" и избавляются от конкурента-исходника. Причем избавляется самым примитивным образом - за пару тысяч рублей покупает накрутку кликов рекламных объявлений РСЯ, делает пару тысяч кликов и сайт попадает в бан и из РСЯ вылетает. Такой паразитический подход. Именно по этой причине вебмастера не "светят" свои сайты.
И тут возникает закономерный вопрос к Яндексу - ведется ли какая-нибудь работа со стороны Яндекса, чтобы обезопасить добросовестных вебмастеров от "паразитов"?
Здравствуйте!
Что делать, если прислали только шаблон акта о выполненных работах, а шаблон счета не прислали для ИП? И как потом загружать сканы?
Этот вопрос возник потому что привыкли к тому порядку, который был у Профит-Партнера.
Вчера был удивлён, что на площадке накликали больше, чем обычно в профитпартнерс когда был.
Смотрю сегодня, доход упал, по сравнению со вчерашним днём, полез в стату, вот, что нашёл:
Это как так, откуда такие отличия в цене за клик при прочих равных(разбег незначителен!) параметрах?
Смех прямо, точнее печаль.
Здравствуйте! С нового года уже пытаюсь попасть в РСЯ, но постоянно получаю отказ. Видимых причин обнаружить не могу, может быть вы подскажете - в чем проблема.
Сайт: http://remboo.ru/
За это время уже был изменен дизайн, посещаемость всегда была в несколько раз выше рекомендуемой.
Причина отказа - сайт не соответствует редакционной политике. Иногда модератор даже не читал статьи.
Добрый вечер, уважаемые сотрудники компании "Яндекс".
Хочу задать простой и одновременно сложный вопрос.
Мы (вэбмастеры) стараемся строить честные отношения с компанией "Яндекс", но иногда жадность может преобладать над здравым смыслом, а иногда недопонимание в работе.
Существет предположение в сети, что есть некий фильтр за большое кол-во рекламы, в том числе и блоков РСЯ.
Хотелось бы услышать официальный и понятный ответ, как партнеру.
Есть ли фильтр, который анализирует соотношение кол-во контента на странице и блоков РСЯ, прямой, не косвенный.
Например условно, есть стих на 4 строки и 4 блока РСЯ вокруг.
И есть стих на 200 строк с 4 блоками РСЯ вокруг.
Будут ли санкции в первом варианте, т.е. есть ли смысл добавлять на сайт алгоритм, который будет показывать кол-во блоков исходя из кол-ва контента на странице.
Спасибо за внимание.
Я работала через Профит. Там выплаты шли 5 - 8 числа каждый месяц. Когда ожидать выплат теперь? Судя по договору, ответ следует искать в "Условиях оказания услуг РСЯ". Несколько раз прочитала. Про сроки выплат пункта не нашла.
Здравствуйте, Через сколько дней будут произведены выплаты за июль:?
Здравствуйте! У меня такая проблема, когда заполняю договор с Яндексом то подсвечивает красным цветом номер Яндекс.Денег и появляются сообщения, что кошелек или не проиндексирован или не совпадают паспортные данные но у меня кошелек проиндексированный и паспортные данные идентичные. Писал уже несколько раз в поддержку, присылал и скриншоты аккаунта Денег и паспортные данные, сканы но каждый раз после стандартного ответа тема уходит в нибытие и приходится писать заново и так уже почти пол месяца. Уже замучился, время идет, а бизнес стоит. Сюда пишу уже от отчаяния. Помогите.
Приветствую.
В ПрофитПартнерс были консультации разного рода, при чём по аське и в онлайн чате 24/7.
Как обращаться к вам? Неужели только по емайл?
Когда активировали площадки после перехода на прямой договор, пришло письмо с такой строчкой:
"Скорее всего, эта причина устранима, и мы сможем предложить вам рекомендации по повышению эффективности размещения наших рекламных блоков."
Я отписал свой вопрос ответом 6 августа, до сих пор ни ответа, ни привета, а время идёт...