Здравствуйте!

Сегодня вошел в аккаунт и вижу, что общая сумма обнулилась, что логично в начале нового месяца.

НО. Хочется понять, где увидеть, что стало с предыдущей суммой и каков оказался её размер.

Полазил по интерфейсу - не нашел. Уведомлений никаких не получал. Денег не получал. В разделе финдокументов пусто.