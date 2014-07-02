Добрый день! Почитал что изменился код блоков рся, да и сам конструктор, некоторые строки уже не генерирует, а взамен генерирует другие. Нужно ли менять код блоков РСЯ на новый везде?
Хочу на своем сайте разместить рекламу от яндекса, как мне это сделать? Кто может объяснить???
Здравствуйте, в связи с тем, что в ближайшие месяцы Яндекс закроет свой сервис блогов, проясните пожалуйста - будет ли функционировать далее клуб РСЯ на я.ру?
Цитата из письма от РСЯ в процесса перехода из ЦОП напрямую в Яндекс:
"...Пока идет оформление, предлагаем Вам воспользоваться конструктором кода в нашем партнерском интерфейсе для создания кода вызова рекламного блока. После размещения кода вызова на вашем сайте реклама будет показываться автоматически, однако до завершения оформления вознаграждение вам начисляться не будет..."
Вопрос.
Надо ли в процессе перехода из ЦОП к Яндексу напрямую (или после фактического завершения перехода) менять установленные на данный момент на сайте коды блоков РСЯ? Или все можно оставить так, как есть сейчас и никаких изменений вносить не надо, все как работало, так и будет работать и дальше?
Показы остановил, в архив отправил.
Хотелось бы ее полностью удалить.
Спасибо!
Добрый день!
После подключения площадки в РСЯ у меня появилась возможность оставить старый код Метрики или разместить новый код Метрики для площадок, участвующих в РСЯ (как я понял, этот новый код был создан автоматически).
Вопрос: какой код лучше оставить?
Добрый день, сейчас работаю с Яндексом по прямому договору как физ. лицо, есть желание перейти на работу как ИП. Можно ли получить алгоритм моих действий..что уже знаю, так это то, что нужно завести новый аккаунт для этого ...а вот дальнейшие действия не очень понятны..особенно интересует как это будет происходить во времени, т.е. не хочется чтобы получились некоторые промежутки когда ФЗ уже не работает, а ИП ещё не работает
Заранее спасибо за подробную инструкцию моих действий.
Можем ли мы, жители Германии, имеющие сайты в РСЯ подписать прямой договор? Неужели нельзя было оставить возможность работы с ЦОПами хотя бы для граждан других стран?
Есть 2 Яндекс логина.
На одном логине1 уже работают рекламные площадки уже более 3 лет.
На втором Яндекс логине2 привязаны Яндекс-деньги и идет идентификация.
Как можно перевести рекламные площадки на Яндекс-логин 2 с другого эккаутна 1 не меняя полностью кода и проходя процедуры регистрации еще раз ?
Все регистрации на одного человека и на одном ФИО.
собственно сабж
Как регулировать период выплаты для ИП?
Каков порядок внесения в Договор при изменении р/с ИП?
Здравствуйте!
Я в Профит-Партнере получал выплаты на расчетный счет ИП ежеквартально, а не ежемесячно (из соображений экономии затрат на банк
Если придется перейти в другой банк, то как сообщить в РСЯ об изменении расчетного счета и как внести поправки в Договор?
Кто объяснит, почему Рекламная сеть Яндекса не желает заключать прямой договор с гражданами Казахстана, Белоруси и Украины как с физическими лицами?
Добрый день!
Всем известно, что в РСЯ присутствует коэффициент качества рекламной площадки, который вырабатывается со временем, это сложный подсчет, формула которого не известна простым вебмастерам.
При переносе площадки на новый логин, в связи с переходом на прямой договор, ID площадок меняется, а это значит что собранная статистика площадки обнуляется. Впрочем как и коэффициент качества, наработанный годами через ЦОП, сходит на нет. Если в чем-то не прав - поправьте меня)
Я в свою очередь заметил некий спад CTR и дохода при том же уровне показов и кликов. Вопрос представителям РСЯ: как долго формируется этот коэффициент и действительно ли падение дохода может быть связано с ним и переходом на новый логин?
Какой вид рекламного объявления наиболее эффективен у вас, с показом изображений или без них?
Здравствуйте, получила письмо с предложением попробовать новый сервис. Вот что пишут:
Планирует ли Яндекс возместить веб-мастерам, не полученные бонусы от ЦОПов, в случае, если такое произойдет?
Во многих ЦОПах были системы бонусов, которые вебмастера могли потратить на рекламу в Директ, покупке текстов на текстовых биржах, регистрации доменов, услуги хостинга, сканирование сайтов на безопасность и прочие сервисы.
Есть большая вероятность, что выплаты по начислениям с РСЯ для участников будут выплачены ЦОПами, а вот бонусы просто сгорят, не смотря на то, что у многих они копились долгое время.
То есть формально Яндекс конечно вроде как и ни при чём. Но именно перевод на прямой договор может привести к таким последствиям.
Для ИП на УСН (не плательшиков НДС) и предприятий на общей системе налогооблажения выплата одинаковая или для неплатильщиков НДС есть какие-то дополнительные удержания?
Доброго дня, уважаемые участники Клуба, Модераторы и Администрация.
Вчера я отправил свой новый сайт на модерацию по вопросу вступления в Рекламную Сеть.
Я планировал разместить на сайте контекстную рекламу.
Возраст ресурса составляет чуть более двух месяцев.
Тематика проекта- Молитвы и Заговоры.
Получив рукописи в наследство от родственника, я решил абсолютно бесплатно поделиться их содержимым с простыми людьми.
Посещаемость ресурса составляет примерно 380-420 человек в сутки по данным Яндекс Метрики.
Сайт расположен по адресу: http://100molitv.ru/
Прямой Договор с Поисковой Системой я заключил.
Никакой переоптимизации я не выполнял.
Никаких ненужных тегов тоже нет.
Ни одной покупой и размещенной на сайте внешней ссылки не имеется.
Не могли бы Вы подсказать, что мне необходимо предпринять, чтобы заслужить доверие Рекламной Сети?
Заранее благодарю Вас за жесткую критику.
С искренним уважением, Дмитрий Николаевич.
В очередной раз модератор отклонил заявку на добавление сайта www.russian-goldenring.ru, причина: "Сайт не соответствует редакционной политике Яндекса". Причём если раньше ответа приходилось ждать несколько дней, то теперь заявку отклонили уже через 3 часа после отправки.
Прошу подсказать, что там могло не понравиться? Менял дизайн, полностью переписывал текст, ничего не помогает. Спорить не буду, просто интересно узнать мнение других.