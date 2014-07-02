Добрый день!

Всем известно, что в РСЯ присутствует коэффициент качества рекламной площадки, который вырабатывается со временем, это сложный подсчет, формула которого не известна простым вебмастерам.

При переносе площадки на новый логин, в связи с переходом на прямой договор, ID площадок меняется, а это значит что собранная статистика площадки обнуляется. Впрочем как и коэффициент качества, наработанный годами через ЦОП, сходит на нет. Если в чем-то не прав - поправьте меня)

Я в свою очередь заметил некий спад CTR и дохода при том же уровне показов и кликов. Вопрос представителям РСЯ: как долго формируется этот коэффициент и действительно ли падение дохода может быть связано с ним и переходом на новый логин?