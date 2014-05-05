Здравствуйте, друзья-участники Клуба. Надеюсь на Ваше понимание моей проблемы и на то, что услышу дельные советы, которые мне помогут. Неоднократно поднимался вопрос цены за клик в клубе РСЯ, лично мной прочитаны все мануалы от Яндекса, но вопросы не пропадают. Проблема в том, что с некоторых пор вижу значительное уменьшение цены за клик. Региональный ресурс автомобильной тематики www.vodi.la. Рекламные блоки местами переставляю очень редко, а вот цена клика в РСЯ за последние полгода упала до 1р./клик (с 2-3р./клик). Причем существенных изменений на сайте не заметил. Основное количество показов рекламы - на странице со списком объявлений и на страницах самих объявлениях. С такой ценой за клик целесообразность использования блоков РСЯ я не вижу. В чем может быть дело?
У меня портал из трёх сайтов. Все были в РСЯ и приносили какой-то доход.... После переноса народных сайтов на Укоз, я был вынужден создать главные зеркала на платном хостинге.
После продажи Яндексом "народных" сайтов Укозу, начались сплошные проблемы с РСЯ... Мало того, что посыпались сайты, упало количество посещений, так ещё и Яндекс стал преподносить сюрприз за сюрпризом! Один из сайтов заблокировали в РСЯ без объяснения причин и отказываются разблокировать!
Уведомление
Здравствуйте, Ivanov Sergej. К сожалению, мы вынуждены остановить участие следующих площадок в Рекламной сети Яндекса:
operation-barbarossa.narod.ru (ID: 57383, "Операция " )
Причина блокировки:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Уведомление
Ваша заявка на изменение зеркал для сайта operation-barbarossa.narod.ru (ID - 57383) обработана модератором.
Вы запросили добавление следующих зеркал: operation-barbarossa.ru
Ни одно зеркало не было одобрено.
И что мне делать? ТИЦ сайта 30
Прошу помощи.
У меня на сайте настроены показы блоков Яндекс.Директ.
Я планирую перенести сайт на новое доменное имя предварительно настроив редирект всех страниц.
Поделитесь любыми наблюдениями, опытом. Чем это может грозить? Как не потерять авторитет сайта? Нужно ли перезаключать договор? И т.п. и т.д.?
Спасибо.
Добрый день!
Подал заявку на date-release.ru, сайт не приняли. Посещаемость более 1000 в сутки.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.
Подскажите, что не соответствует политике РСЯ, хочется улучшить, исправить, доработать. Спасибо!
может быть это уже обсуждалось - но по поиску в клубе не нашел...
то что в течении дня бывает что статистика уже была больше и начисления, потом обновляешь страницу и все параметры стали ниже чем ты видел,- через некоторое время всё вроде восстанавливается... и через небольшой промежуток времени - цифры становятся больше чем видел в первый раз...
но вот сейчас столкнулся что с утра за вчерашний день были одни цифры - а сейчас намного ниже... это тоже само восстановится или как? не нужно ли вести свой учет статистики и доходов ежедневно/ежечасно?
Здравствуйте! Друзья, подскажите, есть ли шанс вернуть сайт http://podpor.ru в РСЯ. Заблокировали больше года назад по причине искуственно-воспроизведенных показов. Греха на себе не держу, даже мыслей не было накликивать, и даже напоказывать блоки.
Собственно сайтик посвящен супергероям ну и всем связанным с ними
2-й отказ уже, отпис стандартный - не соответствует редакционной политике
в профит-партнер, сказали, что сайт "им нравится" и видимых причин быть не должно, дали несколько советов, вроде все, что было можно поправил (хотя мне кажется это они всем пишут
посещалка 550-900 в зависимости от дня недели, практически весь поисковой. закладочного не более 15%, просмотров 3+, среднее посещение чуть больше 20 минут, отказов 18%
сегодня подал в 2 часа заявку, в 6 уже пришло письмо с отказом (я был даже малость сражен скоростью проверки)
Подскажите дорогие друзья независимым взглядом, в чем может крыться причина, так как в своем глазу и бревна не увидишь не то, что соринки
Добрый день.
Мы делам общий Справочник Москвы. Пока что в бета тесте только http://metro.mwmoskva.ru/
Основная фишка это удобный интерфейс, новая карта метро надеюсь будет на следующей неделе. Такой карты метро нет нигде это 99%.
Почему Яндексу нужен толькол уникальный контент? Мы стараемся дать пользователю только самое главное.
Реклама будет вывешена так что бы так же не мешать пользователю, мы нихотим вешать тизерки и т/п. Так как стараемся сохранить частоту во всем, да же в рекламе. И реклама это едисвенный способ развития проекта.
Может кто-нибудь подскажет почему мой сайт про рыбалку73fish.ru не приняли в РСЯ?
Модератор отклонил, типо не соответствует редакционной политике.
Подскажите, пожалуйста, дорогие друзья в чем проблема...
Вопрос: не планируется ли введения настраиваемых контекстных ограничений для площадки?
Объясню на примере: на сугубо техническом форуме в ответ на комментарий "не фонтан" вылезает реклама "Аквапарк с фонтанами", в ответ на слово "имплантация" (не имеющее отношение к зубам) - реклама стоматологических клиник, в ответ на "заработал денег и купил.." - "форекс", "10000 рублей в день в инете" и прочее-прочее-прочее.
"Пользовательские предпочтения" отключены.
Добрый день!
Работая с консультантами по увеличению дохода "Профит партнер", обратил внимание на некоторую своеобразность поведения пользователей.
После смены формата рекламных блоков (любых изменений в блоке), активность посетителей на какое-то время возрастает.
По истечении времени (двое-трое суток), количество кликов снижается до среднего уровня, все становится как обычно.
Будет ли нарушением, если я примерно один раз в пять-шесть дней, буду менять что-либо в формате рекламного блока, тем самым подстегивая посетителей к кликам?
Добрый день, коллеги и модераторы!
Мой сайт-форум подвергся ДДОС-атаке, я конечно сообщил в МВД управление "К", но пока там разберутся и все такое, нужно как-то защититься от ДДОСа, обратился к профи, которые установили защиту проксированием, это когда весь трафик сначала проходит фильтры, а потом уже в "чистом виде" отправляется на на сайт. Способ защиты недорогой и эффективный, НО, у этого способа есть ожно большое НО, я в админке вижу такую картину: больше 80% посетителей сидит под одним IP этого самого фильтрующего прокси!
Вопрос 1: каких санкций мне ожидать от ЯД?
Вопрос 2: как это скажется на рейтинге, посещалке итп?
Наша команда занимается сайтом http://androidjam.ru/ уже больше полугода
Сайт развивается, число посетителей растет. Сейчас ~2000 посетителей и ~8000 просмотров в сутки
Когда подавали заявку стояла реклама адсенса, пару баннеров небольших и все. На сайте только копирайт, сайт самописный на 100%, все свое в общем, авторство не нарушаем и т.д. Не можем понять почему сайт не проходит модерацию в яндекс директ.... Может кто подскажет и что то посоветует?
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины: Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.
Посещение 550 -750 в сутки. Сайт: http://psoric.com/ Ожидаю дельных советов.
100500 раз уже подовал сайт http://samosoverhenstvovanie.ru/ и все никак невозьмут. Уже больше 2000 хостов в день, и на дизайн шаблона нового пол тыщи уе с гаком ушло, и все ненравиться им моя площадка, кто что посоветует?)))
Примут ли в РСЯ мой блог про андроид http://proandroid.biz/ ? Укажите, пожалуйста на видимые недочеты
Жду ваших ответов и критики !
Вот он http://www.master-drug.ru/
Подавал первый раз, получил отказ
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
вот сам пациент http://online-biznes.biz/
ваши мнения и рекомендации, что не так, возможно что либо нужно подправить или изменить
Буду признателен за развернутые рекомендации
Заранее спасибо
Добрый день! Прошу совета.
Вопрос заключается в том, можно ли (не противорчечит ли это правилам РСЯ - сам прямого запрета не нашел) размещать релкамный блок РСЯ в частично-плаващем блоке?
Под частично плавающим-блоком я имею ввиду блок, который появляется ближе к концу текста вместе с прокруткой статьи читателем, подобные блоки недавно любили практиковать СМИ типа Ведомостей ("читайте так же"). Конкретно на моем сайте я хотел бы поставить блок в всплывающий блок слева от текста - пример http://moscow.multivisa.su/v/italiyu/ (прокрутите до середины статьи - появится "Собираетесь в Рим? Возможно, Вас заинтересует:...".)
Заранее спасибо за аргументированные ответы или ссылки на правила/оф. ответы представителей РСЯ.
Кто работает по договору, кто-нибудь уже получил выплату за апрель?