Добрый день. Подскажите пожалуйста, если меня переведут на выплаты в ЯДеньги, до 20 октября, то вознаграждение за сентябрь мне выплатят уже на Яденьги? Спасибо
Не могу зарегистрироваться. Не понимаю откуда взять ID площадки
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отказа ?
Сайт: http://realtymarkt.ru/
Ну как один из вариантов: огромный блок рекламы наверху от Adsense и обилие других блоков рекламы от Adsense.
При следующей подаче заявки попробую отключить всю рекламу от Гугла.
А в чем еще может быть причина ?
Добрый день.
А есть ли такая функция, чтобы мне на почту после календарного месяца приходило письмо – сколько я заработал за прошедший месяц?
И когда у меня накопится сумма для выплат в 2000 рублей, мне деньги автоматом придут на Яндекс деньги или мне надо будет их заказывать?
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги! Подскажите, по какой причине по-вашему мнению не взяли сайт http://smeshnyeceny.ru в РСЯ?
Сменился владелец сайта, как перенести сайт на другой аккаунт? На текущем аккаунте очень много завязано, по этому передать его новому владельцу нет возможности
Добрый вечер.
С 26 августа стремительно падает СРС, никаких изменений на проекте не было http://gyazo.com/2fb6e503eaf5d8b9b48022443dff70d6
ID-355249
Помогите, пожалуйста, это ненормально.
В саппорт написал, пока тишина
Здравствуйте!
Примерно аналогичный вопрос я уже задавал, но хотелось бы разобраться до конца, поэтому пришлось задать повторный вопрос.
В мануалах по увеличению заработка на РСЯ часто пишут, что стоит писать статьи, употребляя там дорогие ключевые слова и отказываться от тех ключевых слов, у которых CPC низкий.
Вопрос: спарведливо ли это?
Рассмотрим ситуацию с кампанией, в которой отключен поведенческий таргетинг.
К примеру, есть у нас 2 ключевых слова (условно, CPC взяты из головы):
как вылечить аллергию с CPC 20 руб
аллергия как вылечить самостоятельно CPC 1 руб
По большому счету тематика у ключевиков одна - аллергия и ее лечение.
Будут ли клики дороже с тех пользователей, что переходят на сайт по первому ключевику, чем по второму?
Интересует именно стоимость перехода, а не общая прибыль, так как понятное дело, что есть еще показатель CTR, который в первом случае, скорее всего будет больше, чем во втором.
Стоит ли писать статьи, употребляя там ключевые слова с CPC очень низким? Менее 1 рубля? Не пострадает ли от этого общий доход с сайта, в частности средний CPC и CTR.
В общем, немного не понятно, как формировать семантическое ядро сайта (запросы, по которым продвигаться), чтобы доход был максимально высоким.
Понятное дело, что в первую очередь сайт нужно делать для людей, и я с этим абсолютно согласен. Но просто иногда смотришь на сайт, вложено огромное количество сил, времени и денег, а доход мизерный. Трафика много, доход маленький. И чтобы не оказаться в такой ситуации, хоелось бы прояснить эти моменты. Спасибо.
Доброго времени суток!
Зашел в свой аккаунт РСЯ. Решил добавить сайт, нажимаю кнопку "Добавит сайт", а мне выдает следующее:
Ошибка 849
К сожалению, сотрудничество с центрами обслуживания партнеров прекращено.
Как понимать? Добавляю ведь напрямую на сайте рекламной сети яндекс, а не через партнёров.
Добрый день!
подаю заявку уже несколько раз, каждый раз отклоняют по причине "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса". При этом все статьи сайта на 100% уникальны, никакого запрещенного контента, посещаемость 3500-4500 в сутки. Сайт - miridei.com. В чем может быть причина?
Добрый день!
Как можно получить оригиналы документов, подтверждающих законный заработок?
Договор с Яндексом.
Приветствую!
Не подскажете как в разделе "Мои площадки" удалить лишние записи? Например, об отклонённых модератором площадках. Заранее спасибо!
Наверянка многие сталкивались с ситуацией, когда при разных разрешениях экрана хочется показывать разные блоки и/или в разных местах.
Например, при разрешении 1024*768 справа от контента места нет, нужен горизонтальный блок под контентом. Если экран шире, справа появляется место для вертикального блока.
Как правильно выйти из ситуациии?
Попробовал решить эту проблему в javascript, путем скрывания/показывания div-вов с рекламными блоками в зависимости от разрешения. Но результат самому не очень нравится, возможно сделал не совсем правильно - скприпт на onload-е и все эти телодвижения заметны юзеру.
Спасибо.
Добрый день!
А можно узнать на сколько оперативно и актуально данные показов и кликов в отчетах в кабинете показываются? Просто показывает уже 262 показа, а кликов табильно ноль, хотя я точно знаю, что клики были. То есть есть какие-то хитрости со статистикой кликов или как?
Здаствуйте.
Допустимо ли размещение рекланых блоков рядом с выпадающими меню сайта, если при наведении на меню, меню может "накрыть" часть блока сверху.
Снизу абстрактное изображение такого варианта размещения. На картинке красным выделена область, в которой подразумевается размещение блока. Меню "выпадает" только при наведении на пункт меню сверху, в остальное время, оно никак не касается выделенной красной области.
Увы, в правилах нет подробного описания такого варианта размещения. Дизайн блока не совпадает ни по цвету ссылок ни по цвету заголовков с сайтом, т.е перепутать с меню неполучится. Но вот пугает близость с меню.
Показать живой пример нет возможности, т.к сайт в разработке.
Как лучше поступить? В заранее благодарен.
Доброго дня всем!
Имею информационный сайт со статьями узко-медицинской тематики, посвященный лечению геморроя и сопутствующих заболеваний: ogemorroe.com
Дважды подавался в РСЯ, дважды получал отказы. Первый раз, правда, возможно я сам сглупил, т.к. в интервале за предыдущий месяц, был один день (выходной) где траф не дотягивал до 500 (было 498). Поэтому, возможно на автомате меня отбрили.
Но когда второй раз подавался через месяц, траф был около 1000 в сутки стабильный. Отбрили тоже. Блоки адсенса перед подачей убирал. Одно могу сказать, это точно не из за тематики, т.к. все мои основные конкуренты благополучно приняты в РСЯ и завешаны по полной (в рамках разрешенного) и адсенсом и директом.
Статьи уникальные, грамотные, пишет их реальный врач и перед публикацией добавляю их в Оригинальные Тексты в ЯВебмастере.
Кто вообще в курсе, я читал где-то, что после подачи все сайты проверяются роботом на соответствие каким-то базовым требованиям, а уже после, при положительном результате проверки, сайт уходит на модерацию человеку. И если тебе пришло письмо с отклонением в течение суток после подачи, то тебя отбрил робот, а если через более длительный срок, то человек. Это вообще соответствует истине? В принципе, было бы логично... Мне оба раза письма с отклонением приходили в течение суток.
Добрый день!
Пытаюсь подключить к рекламной сети сайт http://fundamed.ru/ - медицинская тематика, материалы для студентов мед. ВУЗов. При подаче заявки уже не в первый раз модератор отклоняет ее с пометкой "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса".
Но в чем несоответствие, не понятно (это не база рефератов, сайт не нарушает каких-либо правил, имеет уникальный контент).
Подскажите, что делать и как понимать отказ?
Не как не могу найти разрешонное количество блоков RTB которое можно устанавливать на странице.
Здравствуйте!
Я физлицо, резидент РФ, заключён договор с РСЯ.
Как я понимаю, РСЯ является для нас (физлиц, резидентов РФ) налоговым агентом и отчисляет налог на доходы физлиц.
А в Пенсионный фонд РСЯ тоже делает отчисления за нас?
Несколько раз подавал заявку в РСЯ и каждый раз отказ. Соответсвенно до подачи заявки на несколько апов выдачи снималась вся реклама с сайта.
в общем вот пациент http://agrolain.ru/.
Даже в b2bcontext.ru приняли, а РСЯ невкакую(