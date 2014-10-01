Здравствуйте!

Примерно аналогичный вопрос я уже задавал, но хотелось бы разобраться до конца, поэтому пришлось задать повторный вопрос.

В мануалах по увеличению заработка на РСЯ часто пишут, что стоит писать статьи, употребляя там дорогие ключевые слова и отказываться от тех ключевых слов, у которых CPC низкий.

Вопрос: спарведливо ли это?

Рассмотрим ситуацию с кампанией, в которой отключен поведенческий таргетинг.

К примеру, есть у нас 2 ключевых слова (условно, CPC взяты из головы):

как вылечить аллергию с CPC 20 руб

аллергия как вылечить самостоятельно CPC 1 руб

По большому счету тематика у ключевиков одна - аллергия и ее лечение.

Будут ли клики дороже с тех пользователей, что переходят на сайт по первому ключевику, чем по второму?

Интересует именно стоимость перехода, а не общая прибыль, так как понятное дело, что есть еще показатель CTR, который в первом случае, скорее всего будет больше, чем во втором.

Стоит ли писать статьи, употребляя там ключевые слова с CPC очень низким? Менее 1 рубля? Не пострадает ли от этого общий доход с сайта, в частности средний CPC и CTR.

В общем, немного не понятно, как формировать семантическое ядро сайта (запросы, по которым продвигаться), чтобы доход был максимально высоким.

Понятное дело, что в первую очередь сайт нужно делать для людей, и я с этим абсолютно согласен. Но просто иногда смотришь на сайт, вложено огромное количество сил, времени и денег, а доход мизерный. Трафика много, доход маленький. И чтобы не оказаться в такой ситуации, хоелось бы прояснить эти моменты. Спасибо.