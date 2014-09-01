Здравствуйте.
После перехода с ЦОПа на прямой договор с вами перестали отображаться блоки рекламы. Код не менял. Попробовал создать новый рекламный блок с новым кодом, вставил его, все равно реклама не отображается.
Помогите решить проблему.
Здравствуйте.
После перехода с ЦОПа на прямой договор с вами перестали отображаться блоки рекламы. Код не менял. Попробовал создать новый рекламный блок с новым кодом, вставил его, все равно реклама не отображается.
Помогите решить проблему.
can you help me
How i can add my website to partiner yandix?
what is yan?
Добрый день! подскажите даты перевода средств для партнером яндекс директ ?
Уважаемые представители Рекламной сети Яндекса!
Насильственный перевод с центров обслуживания на прямой договор с Яндексом наверняка был обусловлен важными причинами, а поэтому необходимость такого действия я не обсуждаю, тем не менее не могу не заметить, что фактически своими действиями Яндекс доставил массу трудностей своим партнерам и, что главное, продолжает доставлять в связи с плохой организацией различных аспектов работы. Речь идет о выплатах (сроки, минимальная сумма), а также партнерском интерфейсе.
В последнем случае хотелось бы обратить ваше внимание на низкую информативность интерфейса. Для того, чтобы узнать текущую не выплаченную сумму (в том случае, если она не превысила лимит за один месяц), приходится держать в голове сроки и самостоятельно настраивать период в статистике для заработанного вознаграждения. При этом, в интерфейсе нет никаких подсказок, уведомлений и т.п., что рождает многочисленные вопросе в клубе по поводу того, когда будут выплачены деньги, почему их не выплачивают и т.п. Я уже молчу о том, что данных о том, сколько Яндекс удержит для налогов, нет вовсе.
Одна простая колонка "заработано по месяцам" с информацией о том, будет ли выплачена эта сумма сразу или же придержана до достижения лимита, а также текущем статусом ("ожидает отправки", "отправлено" и т.п.) уже бы серьезно упростила подсчеты и сделала бы интерфейс заметно более удобным и приятным.
Кроме того, настоятельно прошу рассмотреть вопрос о снижении минимального порога вывода средств. Действующий в настоящее время порог кардинально меняет принцип получения прибыли с небольших сайтов, неспособных осилить порог за один месяц. Если раньше, при работе с ЦОП, таких проблем не возникало, то теперь приходится вместо одного месяца (да еще и с задержкой - не раньше 20 числа) ждать 2-3.
Учитывая тот факт, что вы провели кампанию по переводу на прямой договор безаппеляционно, хотелось бы все же увидеть шаг в сторону партнеров, а не от них.
Добрый день!
Интересует возможность посмотреть статистику кликабельности блоков, установленных на сайте. Для анализа эффективности.
Подскажите как посмотреть!?
Заранее, благодарю!
Добрый день,
При переходе из ЦОПа на прямой договор с Яндексом, нужно заключить этот договор.
По ссылке, заполняя информацию о себе:
https://partner.yandex.ru
На этапе: Платёжная информация, можно указать СберБанк или Яндекс.Деньги.
Какой процент берётся за перевод на СберБанк и в какой срок осуществляется перевод?
Есть ли возможность указать Вебмани?
Есть ли возможность программного получения данных, касающихся статистики площадок. Например через технологию API - когда я отправляю запрос, а ваш сервер отдаёт результат, например, сумму заработка площадки №XXX за период YYY. По идее, вы же как-то передаёте сведения ЦОПам. Было бы удобно воспользоваться (для удалённого управления площадками - не заходя в кабинет РСЯ).
Как все таки надо отправлять письмо со сканами чтобы оно дошло? Какой-то специальный заголовок или ограничение на размер письма есть? И как узначть что письмо дошло?
Выслала еще раз сегодня днем? Почему пиьсма могут не доходить?
Добрый день. Подскажите пожалуйста как перейти на прямой договор в РСЯ.
Здравствуйте. Заметил на news.yandex.ru новые блоки, будут ли доступны для партнеров такие привлекательные блоки?
И все таки, попользовавшись уже РСЯ почти два месяца, я ничего не понимаю и не понял, хотя пытался несколько раз... У меня единтвенный вопрос, как определяется цена клика одно???
Утром сегодня зашел в статистику, было всего 2 клика, но цена у него была около 10р, то есть на утро у меня было 20 рублей... Захожу вечером, кликов 17, а сумма 32 рубля... То есть получается, что за оставшиеся 15 кликов за день, я получил 12 рублей, итого клик получается 50 копеек... Это как так?
Очень часто вижу такое, что при CTR 0.29 заработок за день БОЛЬШЕ чем при CTR 0.35-0.45.. При том же количестве кликов и показах.. Как вообще так? Или же наоборот, при CTR 0.63, я заработал 35 рублей, в том момент когда при CTR 0.25 я получил около 60 рублей.. Железная логика.
Или же как происходит? С утра один клик был 10 рублей, кто то из РСЯ видит что слишком дофига человек заработает при количестве кликов за прощедший день если сравнить и получается начинают транслировать рекламу вообще за копейки?
Плюс постоянно моему рекламу не видят около 13% посетителей... А как эта цифра определяется? Мой сай тв белом списке Ad Blocker программы и по идее рекламу вообще все должны видеть. У меня сайт такой, что хочешь не хочешь рекламу в любом случае увидишь все, побывав на страничке... Тоже не понятны эти моменты...
Интересный вопрос. Платит ли Яндекс с договоров физических лиц взносы в ПФР. Если да, то сколько? Считаются ли эти взносы за трудовой стаж? (допустим человек больше нигде не работает) Можно ли получить справки от Яндекса, что взносы были реально уплачены в ПФР?
У меня создалось такое впечатление, что правая рука Яндекса понятия не имеет о том, что творит левая...
Я благодарен РСЯ, за предоставленную возможность зарабатывать хоть небольшие, но реальные деньги. Мой сайт весьма скромный. Тем не менее, у меня существует стратегия развития ресурса. Благодаря чему, например, вчера 750 уникальных посетителей просмотрели 2235 страниц сайта, что позволило мне заработать 38,8 руб.
Так называемой раскруткой сайта я занимался только вначале создания сайта – главным образом для того, чтобы получить тИЦ=10, что в то время являлось необходимым условием для регистрации оригинальных текстов. Практически 2 года никакой раскруткой не занимаюсь. Несмотря на это тИЦ поднялся до 40. За период регистрации в РСЯ я кое-что заработал и надеюсь зарабатывать и в будущем.
Учитывая всё перечисленное, я решил, что настало время зарегистрировать сайт в каталоге Яндекса и подал заявку. Вчера же пришёл ответ
9 сентября, 20:38
«Ваш заказ на платную регистрацию в Яндекс.Каталоге сайта "Дивеевские чудеса исцеления" diveevo52.ru не принят.
Причина:
- В настоящее время редакция не готова рекомендовать сайт пользователям Яндекс.Каталога...»
Таким образом
1. Яндекс совсем не заинтересован в поддержке сайтов, входящих в РСЯ?
2. Яндексу не нужны живые деньги за регистрацию в каталоге?
Отправленные договр так и не дошёл, потерялся, или в пути до сих пор, пока тайна...
Отправлен 2й пакет, по совету поддержки.
За август была сумма более 3к, я понимаю, что так как небыло договора, сумма переноситься на след. месяц.
1) Если договор будет получен до конца сентября, значит я могу рассчитывать на получение средств за август+сентябрь в октябре в 20х числах?
2) Налоги будут удержаны с суммы, которая будет вылчена в итоге (20е числа октября), или 13% уже вычли и опалтили в ПФР, ещё куда там из суммы, заработанной за август?
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста на пальцах и по-русски. Что значат нововведения условий Оферты Рекламной Сети Яндекса ?
Яндекс теперь не будет выплачивать вознаграждения партнерам превышающие 5000 рублей ? Или что? Как понимать ваши нововоедения?
Вот такое предложение для РСЯ. В Adsense рекламодатель может выбрать конкретные площадки для размещения рекламы, в РСЯ (Директе) этого сделать нельзя. Почему бы не добавить возможность выбора площадок? Пусть нельзя будет рекламироваться в РСЯ только на выбранных, но будет возможность точно показывать рекламу на отобранных сайтах?
Поясню почему возникло предложение. Постоянно приходят запросы от рекламодателей на размещение рекламы на моих ресурсах. По разным причинам мне не хочется работать с ними напрямую и я работаю с РСЯ. Но уверен, будь у людей возможность выбрать именно мою площадку, они бы размещали рекламу через Яндекс. И это могут быть те клиенты, которых сейчас Яндекс не получает. Для вебмастеров же очевидны плюсы. Чем больше рекламодатели, тем больше цена клика будет. И тут будет получаться так, что чем лучше площадка, тем больше человек зарабатывает. Сейчас же качество площадки и заработок вебмастера по сути не связаны.