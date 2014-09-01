И все таки, попользовавшись уже РСЯ почти два месяца, я ничего не понимаю и не понял, хотя пытался несколько раз... У меня единтвенный вопрос, как определяется цена клика одно???

Утром сегодня зашел в статистику, было всего 2 клика, но цена у него была около 10р, то есть на утро у меня было 20 рублей... Захожу вечером, кликов 17, а сумма 32 рубля... То есть получается, что за оставшиеся 15 кликов за день, я получил 12 рублей, итого клик получается 50 копеек... Это как так?

Очень часто вижу такое, что при CTR 0.29 заработок за день БОЛЬШЕ чем при CTR 0.35-0.45.. При том же количестве кликов и показах.. Как вообще так? Или же наоборот, при CTR 0.63, я заработал 35 рублей, в том момент когда при CTR 0.25 я получил около 60 рублей.. Железная логика.

Или же как происходит? С утра один клик был 10 рублей, кто то из РСЯ видит что слишком дофига человек заработает при количестве кликов за прощедший день если сравнить и получается начинают транслировать рекламу вообще за копейки?

Плюс постоянно моему рекламу не видят около 13% посетителей... А как эта цифра определяется? Мой сай тв белом списке Ad Blocker программы и по идее рекламу вообще все должны видеть. У меня сайт такой, что хочешь не хочешь рекламу в любом случае увидишь все, побывав на страничке... Тоже не понятны эти моменты...

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