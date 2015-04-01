Здравствуйте, коллеги! Знаю, банально, но все же. Я правда не знаю, в чем дело. Вот сайт: http://40am.net/

Посещалка была более 500 с 22 февраля, а в марте и более 600 стабильно. На модерацию подала 30 марта. К этой дате уже и за 700 проскакивало. Значит, дело не в ней.

Сайту в декабре было пол-года со дня регистрации домена, но официальное открытие и первый посетитель - 1 октября 2014.

Ведем сайт, что называется, с душой. Люди это чувствуют: часто благодарят нас в группе на ОК "за такой полезный сайт".

Проводят на сайте много времени, глубина просмотров тоже загляденье. Шаблон - адаптивный, ни один мобильный пользователь не потеряется.

Если быть совсем честной, сайт, как минимум, ничуть не хуже моих других сайтов, которые (все 3) взяли в РСЯ с 1-го раза.

Подскажите, пожалуйста, что не так с этим сайтом, а то материнская любовь, как известно, еще "слепее".

И еще. Может ли быть проблема в том, что я в том году перешла на прямой договор со Швейцарским РСЯ? У них что, другие правила?

(искала - нашла только общие, в которых ничего не сказано, кроме посещалки в 500 и платного хостинга)

Заранее спасибо.