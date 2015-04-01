Клуб Рекламной сети Яндекса

апрель 2015
Есть ли смысл добавлять сайт с посещаемостью меньше 500?
Евгений Закиров
1 апреля 2015, 10:29

Есть ли шанс, что сайт примут? И каков срок повторного добавления сайта.

Посещаемость постоянно растет (сейчас 300-350), сайт развиваю, но в связи с тем, что скоро начнется сезон по тематике сайта и дходы в рекламе вырастут не хотелось бы упускать даже пару тысяч прибыли в месяц (информация на основе похожего сайта в той же тематике ну и основной работе в этой сфере)

Прошу извинить если подобные темы уже создавались

28 комментариев
Перенесли сайт на новый домен
viktor
1 апреля 2015, 10:33

Мы слелали редизайн сайта и перенесли его на новый домен. Старый домен стал зеркалом. Как с кодами РСЯ? Можноставить или надо заводить новую площадку? Если заводить, то как? Спасибо заранее за ответы.

1 комментарий
Не принимают сайт
agb25
2 апреля 2015, 19:30

Сайт поздравлений, посещаемость 10 тыс в день, летом больше (свадьбы). Красивые и оригинальные поздравления на дни рождения и свадьбы ищут все люди, от состоятельных, до неработающих студентов. Их ищут те же люди, что ходят в магазины, берут кредиты, покупают недвижимость и заказывают бытовую технику. Та самая целевая аудитория, которой и должна показываться реклама. Можно мне, с позиции здравого смысла, объяснить логику людей, которые считают это неподходящей тематикой?

 

 

8 комментариев
Решения для увеличения дохода?
Дмитрий
2 апреля 2015, 19:32

Интересует следующее, как влияет настройки блоков  на доход при изменении показателей:

1. Асинхронная , неасинхронная загрузка блока (на моем небыстром  Интернете при асинхронной загрузке , я могу и не увидеть рекламу)

2. Наличие favicon  в ссылках на рекламном объявлении.

3. Наличие быстрых ссылок в рекламе.

4. Количество  объявлений в рекламном блоке.

 

Какие еще может быть  другие показатели могут влиять на доход, при условии, что оформление рекламного  уже подобрано, места и количество блоков на сайте строго определены.


А где тут в клубе поиск?

6 комментариев
Эффективность
Мобильный шаблон
Ленар
2 апреля 2015, 19:33

Сделал для своего сайта мобильный шаблон и поставлил туда 2 или 4 рекламных блоков (количество блоков и расположение меняется в зависимости от количества символов в статье). СТР довольно уместный, но ценник за клик вообще не радует 1,2 рубля. На шаблоне для компов стоит 6 блоков на статью ценник 3,4 рубля. Тематика строительная. Ребята кто знает, почему присутвует  дискременация мобильного трафика?

6 комментариев
Как получить справку НДФЛ за прошлый и нынешний год
GarageBiz
2 апреля 2015, 19:37

Коллеги, добрый день. У меня возникла необходимость подтвердить официальный доход. Хотел бы получить справку НДФЛ от Яндекса за 2014 и 2015 годы.

 

Также хотелось бы получить справку об уплаченных страховых взносах в ПФР Яндексом. Куда можно обратиться по этому поводу?

2 комментария
У частие в Рекламе на Яндексе
trofimov38
3 апреля 2015, 13:51

Здравствуйте! Я пенсионер, неработающий, инвалид второй группы. Имею свой блог и яндекс кошелёк. ИНН отсутствует. Проживаю в Москве, возраст 76 лет. Судя по условиям договора и величине дохода от кликов, в моем представлении, совокупный месячный личный доход вряд ли достигнет 3000 рублей. Поэтому заранее оформлять ИНН в налоговом органе не имеет смысла из-за такой небольшой месячной суммы, уменьшенной ещё тем более на 13%. Поэтому у меня, по всей вероятности, не смотря на моё желание участвовать, нет возможности стать вашим партнером. Хотелось бы узнать  ваш ответ на моё послание по этому поводу. Спасибо. С уважением. Трофимов И.Б.

tigr10138@gmail.com

42 комментария
Как лучше оптимизировать рекламные блоки или выбрать место размещения для увеличения CTR?
brandnewdaymedia
7 апреля 2015, 17:31

Добрый день.

 

Разместили блоки РСЯ на нашем ресурсе http://brandnewday.ru/, а конкретно на страницах с основным контентом, например: http://brandnewday.ru/read/2021/, http://brandnewday.ru/read/1988/.

 

За вчера было 7277 показов блоков РСЯ, CTR составил 0,19 и было всего 14 кликов, при этом сайт имеет посещаемость 1000-1500 уников в сутки с 2500-3500 просмотрами.

 

Хотелось бы поднять CTR. Что можете посоветовать?

 

Заранее спасибо.

8 комментариев
Содержание сайта не соответствует редакционной политике рекламной сети Яндекса
peshkov.zhenia
7 апреля 2015, 17:32

Здравствуйте. Уже не первый сайт пытаюсь добавить в РСЯ, все время отказ: 

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике рекламной сети Яндекса

При чем, это явно не зависит от посещаемости. На моих проектах посещаемость от 1500 чел. в сутки. Сегодня добавил на модерацию сайт http://stroitelinfo.ru ответ через несколько часов:

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике рекламной сети Яндекса

Потом вдруг вспомнил, что не тот пароль от статистики указал. Всвязи с этим вопрос, почему всегда ответ один и тот-же? Может сайт достойный, а я что-то по ошибке не правильно указал. При чем здесь редакционная политика рекламной сети Яндекса? Почему нельзя более явно указать в чем промах, чтобы я сделал сайт лучше? Или вам не выгодно повышать доходы РСЯ за счет взаимодействия с партнерами?

Если администрация решит не отвечать - я пойму))

4 комментария
Резко упал доход
majumi
7 апреля 2015, 17:33

За последние 2 дня количество кликов упало в несколько раз, за сегодня вообще ни 1 клика при 3000 показах. Такого еще не было никогда. Вроде все блоки работают, все в норме, почему перестали кликать?

5 комментариев
Заголовок не указан
petsik13
7 апреля 2015, 17:39

Здравствуйте!

Почему бы не сделать так, чтобы блоки RTВ сами подстраивались под размер экрана? Например стоит блок topline вверху, выбраны следующие размеры 1000 × 120728 × 90, 320 × 50.

Соответственно, если размер окна меньше 728, то загружается блок 320 x 50.

Сейчас я так понимаю, каждый должен реализовывать это самостоятельно.

И побольше бы размеров сделать под мобильные устройства или адаптивный блок RTB.

Возможно уже что-то реализованно или в планах. 

5 комментариев
Как удалить/перенести площадки из аккаунта?
Евгений Закиров
8 апреля 2015, 17:40

Когда-то давно сайты держал в своем основном аккаунте (было удобно - почта/рся/метрика/вебмастер/яд/директ) потом перешел в ЦОП, затем ЦОПы закрыли и яндекс решил, что площадки я могу добавить только в новый аккаунт. Завел второй аккаунт, но в старом по-прежнему висят площади тех же сайтов (с другими ID) и одна, судя по статусу,даже активна. Все бы ничего, но эта площадка мешается у меня в метрике) 

1) как удалить площадку из аккаунта РСЯ (недействующего) или вырубить у нее метрику

2) есть ли хоть капля надежды разобраться во всем и перенести вместе с договором мои сайты в мой основной аккаунт?

жутко неудобно и раздражает бегать по разным аккаунтам 

3) сделайте хотябы быструю смену аккаунта, как в почте и некоторых других ваших сервисах (при клике на ник)

3 комментария
Цена клика и показываемые объявления зависят от региональности сайта?
trepun
8 апреля 2015, 17:44

Зависит ли цена клика и показываемые на сайте объявления от региона установленного в Я.Вебмастере ?

 

Допустим у меня был регион москва по умолчанию а я изменил его на Россия, поменяется ли при этом цена клика?

2 комментария
Сороковой вопрос на тему "Почему не взяли в РСЯ"
kukueva.a
8 апреля 2015, 17:45

Здравствуйте, коллеги! Знаю, банально, но все же. Я правда не знаю, в чем дело. Вот сайт: http://40am.net/

Посещалка была более 500 с 22 февраля, а в марте и более 600 стабильно. На модерацию подала 30 марта. К этой дате уже и за 700 проскакивало. Значит, дело не в ней.

Сайту в декабре было пол-года со дня регистрации домена, но официальное открытие и первый посетитель - 1 октября 2014.

Ведем сайт, что называется, с душой. Люди это чувствуют: часто благодарят нас в группе на ОК "за такой полезный сайт". 

Проводят на сайте много времени, глубина просмотров тоже загляденье. Шаблон - адаптивный, ни один мобильный пользователь не потеряется.

Если быть совсем честной, сайт, как минимум, ничуть не хуже моих других сайтов, которые (все 3) взяли в РСЯ с 1-го раза.

 

Подскажите, пожалуйста, что не так с этим сайтом, а то материнская любовь, как известно, еще "слепее".

 

И еще. Может ли быть проблема в том, что я в том году перешла на прямой договор со Швейцарским РСЯ? У них что, другие правила? 

(искала - нашла только общие, в которых ничего не сказано, кроме посещалки в 500 и платного хостинга)

Заранее спасибо.

34 комментария
Не показываются объявления пользователям.
winlixru2
8 апреля 2015, 17:46

Здравствуйте!

 У меня такой вопрос, вставил  я код, который должен показывать объявление в шаблон блога.

 Сохранив всё, обновил  страницу, всё работает, всё показывает.

 Но  сегодня зашел на метрике через визор и увидел, что посетители не видят эти объявления, пустое место просто. 

 Думал, что стоит  программа антиреклама. Но  посмотрев остальных, такой  же результат.

 Подумал, может кэш. Удалил  весь кэш, ничего не изменилось.

 В партнёрском интерфейсе, показываются показы, какие не понятно, у меня статистика больше тысячи показов, и 1 клик или нет вообще. 

 Помогите с этой проблемой. Объявления показываются, а пользователю показать забыли? Что мне делать? Спасибо за ответ.

 Мой блог   winlix.ru

 Реклама должна показываться на каждой странице со  статьей, сразу после  заголовка.

3 комментария
Получение ИНН
toperwm
13 апреля 2015, 11:48

У меня отсуствует документ на котором указан ИНН. Но свой ИНН я знаю через сервис налоговой https://service.nalog.ru/inn-my.do

Могу ли я использовать скриншот со своим ИНН, так как паспортные данные Яндексу известны и ИНН они могут проверить. Причина такого вопроса, хожу с костылями и протезом, поэтому добиратся до налоговой очень затруднительно.

1 комментарий
С каким количеством просмотров можно установить RTB ?
ajrk
13 апреля 2015, 12:52

Я не совсем разбираюсь в том что такое RTB, но подскажите, с какой посещаемостью сайт может применить данную систему в качестве заработка? и как это сделать

2 комментария
не видно объявлений в Mozilla Firefox
Михаил Л
13 апреля 2015, 13:04

После добавления кода в ленту блога, не отображается рекламма только в браузере mozilla firefox вот тут под хлебными крошками.в других местах, в том числе внутри поста отображается корректно. почему?

7 комментариев
Добавление представителей
Ellorine
13 апреля 2015, 14:54

Не разобрались, как в РС добавить представителей, как в Директе или в Метрике, чтобы можно было получить доступ к статистике с нескольких аккаунтов.

1 комментарий
Насчет показа рекламы на моб.устройствах
predatorvan79
14 апреля 2015, 13:16

Добрый день! Посмотрел на сайт через инструменты разработчика гугл на iPhone 4 не вижу блока Директа. На реальных устройствах нормально показывается? Просто у меня нет смартфона, чтобы проверить, поэтому и спрашиваю

2 комментария