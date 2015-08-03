Клуб Рекламной сети Яндекса

август 2015
Не приняли в РСЯ, сайт медицинской тематики
Алексей
3 августа 2015, 13:22

Здравстуйте.

 

Подавала заявку в РСЯ сайт helportoped.ru  . Пришел видимо стандартный ответ:

"К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.

Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса"


Помогите разобраться из-за чего было отказано?



20 комментариев
Как вступить в рекламную сеть яндекса — РСЯ
ya.maksimkuzin
3 августа 2015, 13:22

Всем доброго дня. Вот уже почти как целый год не могу попасть в рекламную сеть яндекса. Каждый раз получаю сообщение:

Вы подавали заявку N ******* на участие ресурса interyerdizayn.ru в Рекламной сети Яндекса.
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.

Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Повторная подача заявки на участие для данного домена возможна через месяц.

 

Подскажите пожалуйста что делать, куда копать.

 

P.S посетителей на сайте от 1400 - 1500 чел в сутки. В момент подачи было от 500 - 600 чел в сутки.

32 комментария
РСЯ
возможность подключения
great.golova
5 августа 2015, 15:40

здравствуйте!

подскажите, есть ли смысл подавать заявку в РСЯ не русскоязычному сайту http://eideya.com.ua?

как я поняла,  процедура подключения долгая и требует много лишних движений (в т.ч. идентификация кошелька ЯД) - хотелось бы понять, есть ли смысл начинать

 

2 комментария
http://potoloksam.ru/ - Чем мог не понравится модераторам?
zhenya.filatoff2012
5 августа 2015, 15:40

Здравствуйте Дорогие вебмастера.

Избитая тема, не могу попасть в РСЯ. 

Сайту уже больше двух лет, статистика открыта - смотрите http://www.liveinternet.ru/stat/potoloksam.ru/

Отказ пришел моментально, не прошло и 10 минут. И, как всегда, "не соответствует политике". Ни звонок, ни письмо не помогает. 

Дизайн менялся уже неоднократно. Сервисы добавил все, какие только можно придумать. Дежурные страницы тоже не забыл.

Сайт уже стал больше похож на лендинг, я уже не знаю, чем еще пробить столь жесткую броню модератора. 

Тексты также написаны знающими людьми, которую перфоратор в руках держать умеют.

Пожалуйста помогите, я в отчаянии( 

39 комментариев
«Новые» деньги для владельцев сайтов — ADFOX+РСЯ
baoizm
6 августа 2015, 12:45


Недавно мы предложили клиентам ADFOX  новые возможности монетизации сервис ADFOX SSP со встроенным модулем РСЯ.  Он позволяет площадкам, использующим ADFOX, целиком доверить управление внешней монетизацией RTB-платформе Яндекса, где в едином аукционе торгуются не только баннеры сторонних DSP, а еще и объявления Директа и медийная реклама клиентов Яндекса.

Мы запустили интегрированную технологию всего несколько месяцев назад, но уже сегодня можем показать принципы и преимущества её работы на примере реального бизнеса.


Кейс медиагруппы INFOX: как вырастить доходы площадок в кризис


По данным АКАР, объем медийной интернет-рекламы в России в 2014 году сократился на 5%, а первый квартал 2015 года показал падение уже на 18%. В связи с кризисом в сложной ситуации оказались онлайн-издания медиагруппы INFOX Infox.ru, Infox.sg, Infox.tv. Во втором квартале 2014 года прямые продажи медийки на сайтах группы упали больше чем на 30%.

 

Специальные проекты продолжали приносить доход, а монетизация через ADFOX SSP  реализовывала 3-5% рекламных показов. Но всё это не могло полностью компенсировать потери от снижения продаж обычных медийных форматов. Весь год показатели шли на снижение, и компании нужно было искать новые решения для стабилизации рекламного заработка.

 

 

Таким решением стала интегрированная технология ADFOX и Рекламной сети — площадки INFOX приняли участие в её тестировании: на все рекламные места сайтов INFOX были добавлены RTB-блоки РСЯ в том числе в первые экраны. Хорошо встроился в дизайн издания графический рекламный формат Яндекс.Директа Постер.

 



Как поменялась схема продажи трафика


До подключения к РСЯ на сайтах INFOXсначала откручивались показы, проданные площадкой напрямую, затем шли обмены показов с партнёрами, и только в самом конце трафик мог передаваться в Рекламную сеть. 

 

При тестировании модуля РСЯ логика управления показами на сайтах INFOX стала иной: теперь в Рекламную сеть отдаются все 100% трафика, а не просто остатки от прямых продаж. При этом непроданный в РСЯ трафик не пропадает, а автоматически возвращается и отдается под показы прямой рекламы полностью покрывая потребность в аудитории для собственных продаж площадки.

 

INFOX с самого начала работы с платформой ADFOX SSP проводил эксперименты с настройками минимального CPM-порога для рекламы. Это требовало постоянного мониторинга со стороны трафик-менеджера, а результаты тем временем были очень разные – найти оптимальный баланс между подходщими настройками и нужным уровнем дохода удавалось редко. Например, при пороге CPM в 100 рублей на площадках выкупалось не более 3-5% показов.

 

 

При использовании модуля РСЯ в ADFOX стали доступны стратегии управления CPM-порогами, и на всех площадках группы стала работать стратегия «Максимальный доход». В результате доля внешнего выкупа возросла до 60% при CPM в диапазоне 55-65 рублей.

 


При этом по логике работы интегрированной технологии оставшиеся 40% показов отдаются под собственные продажи. Таким образом, общее снижение среднего CPM сглаживается увеличением собственного рекламного инвентаря и компенсируется ростом доходности площадки в целом.

 


Что в итоге

 

Подключение РСЯ позволило INFOX изменить структуру рекламных доходов так, чтобы в условиях кризиса минимизировать зависимость от одного канала продаж рекламы: сегодня показы через RTB Яндекса формируют от 60% до 70% всех рекламных доходов компании. При этом одновременно с ростом внешней монетизации INFOX удалось не просто стабилизировать, но и нарастить собственные продажи:


 

Роман Говоров, генеральный директор медиагруппы INFOX:

 

«У нас заметно увеличился процент выкупа на топовых рекламных местах, и это дает отличный результат: улучшает эффективность рекламы и увеличивает наш доход. Стабильный заработок позволяет сфокусироваться на стратегических вещах: развитии контента и разработке специальных форматов рекламы для наших постоянных клиентов».

15 комментариев
РСЯ,ADFOX SSP
Примут ли сайт?
buildbody93
13 августа 2015, 17:39

Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать, примут ли сайт по фитнес и бодибилдинг тематике, если на сайте присутствует баннеры с рекламой стероидов, фармакологии? Также, в конце статьи имеются видео с ютуба. Примут ли сайт?

1 комментарий
Требования РСЯ для моб.платформ
yereomin
13 августа 2015, 17:39

Здравствуйте,

Подскажите есть какие-нибудь требования РСЯ к сайтам для мобильных платформ?

1 комментарий
Уточнить по поводу подпапки сайта
pavel.neexforg
13 августа 2015, 17:40

Есть основной домен site.ru который загеристрирован в рся с оригинальными подписями, на сайте добавилась подпапка site.ru/podpapka, необходимо ли её тоже включать в "добавить сайт" или можно смело размещать на ней код контекстной рекламы?

2 комментария
У кого есть аккаунт в РСЯ?
Костя Радченко
13 августа 2015, 17:46

Привет. Скажите, кто может мне помочь? А именно, есть сайт о компании МТС (ссылку только в личку), хочу узнать примут ли модераторы РСЯ мой сайт. Проблема в том, что у меня нету договора с РСЯ, тому прошу добавить мой сайт на проверку в РСЯ.

 

Есть люди которые смогут мне помочь?

Спасибо! Пишите!

7 комментариев
О вознаграждении
Sevaneniko2
13 августа 2015, 17:46

Здравствуйте. Хочу уточнить, у вас денежное вознагрождение идет только исходя из кликов, или возможем такой вариант где приоритетные будут показы? И есть ли у вас какие нибудь категории "веса" сайта или что то подобное как на яндекс новостях?

1 комментарий
Реклама на основе интересов пользователей
anzhelika.sanchenko
13 августа 2015, 17:46

Добрый день!

В Рекламной Сети Яндекс я новичок, поэтому хочу спросить у "старичков", как лучше настроить площадку показа рекламы на сайте: "Не показывать объявления на основе интересов пользователей" или "Показывать  объявления на основе интересов пользователей" Как будет лучше для посетителей и для сайта? Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. 

С Уважением! 

7 комментариев
Размещение рекламы Яндекс
ablyzalov.rustam
13 августа 2015, 17:46

Могу ли я разместить рекламу Яндекс, сайт сначало лежал на народе, сейчас на ucos перевели и каким образом будет отслеживаться статистика посещений, нао какие то данные предоставлять?

8 комментариев
Переходы по рекламе без учета интересов пользователей дешевле?
Legerov
17 августа 2015, 17:58

В одной теме уже обратил внимание на то, что в некоторых случаях ставить блоки без "учета интересов пользователей" логичнее, ИМХО. Т.е. если 90% посетителей у тебя из поиска, и 80% из них из Яндекса, логично предположить, что твоя страница для посетителя отвечает его самому актуальному интересу. И разместив на ней блоки РСЯ, соответствующие тематике страницы, а не "с учетом пользовательских интересов" (которые быстро становятся неактуальными), ты отдаешь посетителю самую актуальную для него рекламу. Может я не прав? Докажите.

 

И объясните мне, почему реклама без учета этих самых интересов П в разы дешевле? Или мне показалось?

2 комментария
"Псевдо-адаптивность"
AnNik
19 августа 2015, 18:36

Обращаюсь в первую очередь к официальным представителям РСЯ.

Скажите пожалуйста, не будет ли нарушением правил системы, если рекламные блоки обернуть в див со стилем overflow:hidden или overflow:auto?

Блок при этом на маленьком экране (телефоне, планшете) будет выглядеть так (в данном примере горизонтальный блок из 3 постеров):

 

На большом экране, разумеется, все 3 постера видны полностью.

Цель - добиться адаптивности дизайна сайта.

6 комментариев
Перейти с физ лица на ИП с сохранением сайтов
dizels1
20 августа 2015, 13:41

Здравствуйте, у меня такой вопрос:

Зарегистрировал ИП и хочу перейти в работе с Рекламной сетью Яндекса на формат взаимодействия как ИП. Что для этого нужно?

1. Как я понял - будет необходимо регистрировать новый аккаунт, это верно?

2. Сайтам необходимо будет заново проходить регистрацию\модерацию и т.д.? Или же можно будет их просто перенести с одного аккаунта на другой? Мне, например, очень хотелось бы, чтобы сохранилась накопленная статистика по сайтам. А в случае их новой регистрации\модерации, как я понимаю - эти данные пропадут.

3. Кому писать в случае, если можно просто перенести сайты с аккаунта на аккаунт?

Заранее спасибо за ответы.

8 комментариев
переход на ИП,ИП
Можно ли отдать сопровождение рекламы в Яндексе специалисту Яндекса?
inreklend
21 августа 2015, 12:15

Раньше, знаю, Яндекс предлагал свои услуги по настройке рекламы при определенном размере бюджета.

Скажите, пожалуйста, есть ли подобная услуга сейчас? Если да, то на каких условиях для организации, размещенной в Беларуси.

1 комментарий
Блоки РСЯ влияют на трафик?
muivang
25 августа 2015, 11:44

На двух моих сайтах, те что в РСЯ, доля трафика Гугла почти в два раза больше, чем с Яндекса. На третьем сайте, где нет РСЯ, доля Гугла в два раза меньше, чем с Яндекса). Это на протяжении длительного времени.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Могут ли блоки отрицательно влиять на трафик?

7 комментариев
Переоформление сайта на другого собственника
dlababla
31 августа 2015, 15:11

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста как быстро при передаче сайта в РСЯ другому собственнику происходит смена всех платёжных данных?

В смысле, если я сегодня зарегистрирую новый аккаунт и сайт повторно пройдёт модерацию в течение нескольких дней, то можно ли будет направить доход за август на новый аккаунт, или он всё равно уйдёт по старым реквизитам?

3 комментария
Новое ранжирование с 1 сентября
antonkobzev2015
31 августа 2015, 15:12

Здравствуйте.

 

Уточните новое ранжирование объявлений с 1 сентября касается РСЯ или же только для поиска это всё?

3 комментария
июльская выплата
mail@spieler.ru
31 августа 2015, 15:13

Скажите, плз, за июль все уже выплаты получили?

Писал в суппорт уже два раза (через ФОС и на е-мейл), ни ответа, ни привета, даже автоматического письма с подтверждением создания тикета не пришло

И поделитесь, куда стучаться, если деньги так и не придут?

7 комментариев