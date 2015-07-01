Всем здравствуйте, в ближайший месяц - два наконец-то наберу необходимую сумму для вывода (3000р как сказано в договоре) но я ещё не отправил в яндекс офис оригиналы договора с моей подписью (п ланирую этим заняться на этой неделе) Поэтому есть пару вопросов для прояснения

1) Можно ли сейчас (не набрав 3000р) как-то распоряжаться деньгами?

2) Дадут ли мне пользоваться деньгами (после набора 3000р) без оригиналов документов посланных в офис яндекс? (потому что я понимаю, что вся эта волокита скорее всего продлиться пару тройку месяцев с оригиналами подписей)

3) После набора 3000р нужно будет платить с них какие-то НДС или доп услуги перед выводом допустим на Яндекс деньги?