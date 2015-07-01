Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как увеличить CTR, в настоящий момент 0,2-0,3
Что можно сделать, какие рекомендации?
Также сильно отличиется цена за клик от 1 до 8 руб, почему?
Заранее всем спасибо.
Сайт : energy-avto.ru
Всем привет!
Стоит на сайте блок РТБ Резиновые форматы Директа Горизонтальный, на стационарных нормально смотриться, а на мобильных быстрые сылки накладываються на соседний блок.
есть какое то решение для мобильных?
или сделать 2 кода (для ПК и для мобильных)
или есть какое то изящное решение?
Всем здравствуйте, в ближайший месяц - два наконец-то наберу необходимую сумму для вывода (3000р как сказано в договоре) но я ещё не отправил в яндекс офис оригиналы договора с моей подписью (п ланирую этим заняться на этой неделе) Поэтому есть пару вопросов для прояснения
1) Можно ли сейчас (не набрав 3000р) как-то распоряжаться деньгами?
2) Дадут ли мне пользоваться деньгами (после набора 3000р) без оригиналов документов посланных в офис яндекс? (потому что я понимаю, что вся эта волокита скорее всего продлиться пару тройку месяцев с оригиналами подписей)
3) После набора 3000р нужно будет платить с них какие-то НДС или доп услуги перед выводом допустим на Яндекс деньги?
Здравствуйте! Предположим, у сайта который участвует в РСЯ новый владелец, сайт добавлен на новый договор. Сохраняется ли при этом история площадки? В т.ч. по коэфф. качества?
Есть сайт http://creditpower.ru. Никак не хотят принять в РСЯ. В чем может быть причина? Может кто знает что не так с сайтом. Заранее спасибо.
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Пишу с просьбой сказать что не так, в ответ:
К сожалению, мы не даем комментариев по решению модератора. См. Правила участия сайтов в Рекламной сети Яндекса -http://help.yandex.ru/partner/terms.xml
"Компания Яндекс оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в Рекламной сети без объяснения причин."
Как сделать чтобы рандомно подчеркивался заголовок? Хочу отследить как лучше. А так же где поискать инфу о рандомных сменах цвета, подчеркивания и другого?
Здравствуйте проблема как и у большинства тут сайт не приняли в РСЯ со стандартной отпиской. Честно просто не понял что не так сайт с ТИЦ220 и трафик с поиска 3к в сутки. Контент уникальный, рекламы по минимому. Может тематика не устроила? Очень надеюсь на адекватное мнение профессионалов, которое поможет в решении проблемы.
Уже давненько отключили показ обявлений на странице поиска, в замен предложили спец размещение, но вот нормальной инструкции не как не могу найти. как это сделать?
1 Нужно поновой добавлять площадку для спецразмещения?
2. Как к примеру рекламу вставить после 3 строкирезультата?
В общем есть наглядная инструкция?
Добрый день!
Как вы думаете, что означает ответ "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса"? Я мог бы склониться к тому, что на сайте мало контента, но сайт наполняется постоянно (возможны конечно предпочтения тому или иному разделу). траффик?! на сайте трафик не менее 500 посетителей в сутки. Не нарушаем, не оскорбляем, дизайн есть )))
Что может быть не так на моем сайте http://mynewsonline24.ru/ какой из пунктов нарушаем? Почему не берут?
Заранее спасибо!
В Рекламной сети появился новый блок для объявлений Директа — адаптивный. Он принципиально отличается от уже имеющихся в РСЯ форматов. Во-первых, ему можно задавать свои размеры и верхний порог по количеству объявлений. Второе и самое важное — новый блок умеет подстраиваться под разные варианты отображения адаптивных сайтов.
Если в верстке такого сайта явно заданы ширина и высота слота (контейнера для вставки рекламного блока), то блок сможет использовать всё доступное ему пространство — то есть будет ориентироваться не на свои собственные размеры, а на размеры слота. Это позволит вам как можно аккуратнее встраивать рекламу в адаптивный дизайн.
Вот так это может выглядеть:
Если размеры слота не заданы, во всех вариантах верстки блок будет отображаться именно так, как вы его настроили.
Кроме того, сегодня мы добавили в интерфейс еще один новый формат, специально предназначенный для мобильных версий сайтов. Это блок 320x100, который пришёл на смену своему «младшему» аналогу — 320x50. Новый мобильный блок рассчитан для показа одного объявления и доступен только в RTB.
Помимо запуска новых форматов совсем скоро мы изменим дизайн двух существующих:
- в блоке 728x90 останется только одно объявление Директа,
- а в 240x400 — одно объявление с картинкой или два текстовых:
Дизайн этих блоков будет всё больше напоминать оформление блоков с медийными баннерами и хорошо подойдет для показа в первом экране. Увеличенная картинка и текст привлекают к себе больше внимания и могут заметно повысить рекламную отдачу. Эксперименты с новым дизайном показали, что доходность блока 728x90 растёт в среднем на 5%, а 240x400 — на 13%.
Если вы хотите и дальше использовать прежние варианты блоков, оптимальным решением для вас станет адаптивный блок — просто задайте ему нужные размеры и количество объявлений для показа.
Подключить и настроить новые блоки можно в партнёрском интерфейсе, а все технические подробности о них узнать из помощи.
Добрый день!
Хочу перейти с формы сотрудничества как физлицо, на работу с РСЯ как ИП.
Требуется ли для этого перемодерация всех площадок? Если да, то она автоматическая или нужно удалять из прошлого аккаунта и добавлять в новый с нуля?
На сайте установлена два блока РСЯ, в середине текста и в конце текста.
Сайт на Wordpress и блоки выводится с помощью специального плагина (New Adman), так вот заметил, что на некоторых страницах блок РСЯ не показывается, а вместо них просто сплошная пустота, огромный пробел на пол страницы, разрыв текста (если выпадает блок в середине текста) или огромный промежуток между текстом и "подвалом" (если выпадает блок в конце текста).
В чем может быть причина?
Разместил здесь потому что возможно вопрос инетерсует не только меня одного.
1) Нужно ли отправлять сканы всех страниц паспорта гражданина РФ, свидетельства СНИЛС, свидетельства ИНН по электронной почте тем кто переходит на новую версию договора?
2) На какой ящик нужно отпралвять эти сканы и какой должен быть формат письма? Нужно ли указывать в нем номера площадок, или номер нового отправленного по почте договора?
Можно-ли тратить заработанные средства на рекламу в Директе, если да то как это сделать. Я имею ввиду те средства, которые высвечиваются в заработке РСЯ.
Добрый день.
Получил стандартную отписку.
Сайт не коммерческий, без продажи ссылок, без накруток, без рекламы.
Стоят только обменные сервисы с ria.ru (smi2) и т.д.
Никакой ШОК рекламы, только такие же новостные порталы.
Информация на сайте своя + из авторитетных источников (конечно с указание автора)
Траффик - поиск 16-20 тыс
Соц.сети - около 15-20 тыс
Закладки около 10-15 тыс
Ну и с др. сайтов и т.д
Я бы с удовольствием исправил что-то, если это не устраивает РСЯ.
Ссылка на Сайт который не принят
Подскажите что не так с моим сайтов всё сделано красиво надеюсь, по минимализму? Замучался уже, 3 раза отклонили, сейчас подходит срок еще раз подавать сайт в директ, но боюсь что опять отклонят. Все блоки адсенс убираю перед подачей в директ и всё равно не берут. Писали бы чего конкретно не так.
Сайт: ogryzhe .ru
Всем привет!
Оцените сайт пожалуйста, цель попасть с сайтом в Рекламную Сеть Яндекса.
Ссылка на сайт: bilim-all.kz
Хотелось бы почитать советы "бывалых" пользователей, и послушать мнение про недостатки сайта. Сайт находится в постоянной разработке, приветствуется любая критика и советы по недостаткам сайта.
Заранее благодарю всех!
Доброго времени суток!
Вот и я вынужден обратиться с просьбой о помощи. Второй раз получаю ответ в заголовке при подаче заявки в РСЯ. Нарушений политики сам не увидел, потому прошу совета.
ЗЫ Весной этого года сайт вышел из-под фильтра АГС Яндекса - возможно, это как-то связано (причин АГС также не смогли 100% выяснить).
Пациент: http://howcarworks.ru - реклама есть внутри страниц материалов: блок адсенса в правой колонке, блок адсенса под текстом статьи и виджет Лидии с фикседе.
Добрый вечер! Не могу понять, почему наш сайт отклонили модераторы..
Если кто может помочь советам, будем очень признательны!
наш сайт: http://gmcapital.ru/
прошу у вас помощи, уже 5 раз приходит отказ от рекламной сети Яндекса.
Причина:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
мой сайт http://beautyhill.ru, возраст сайта более 3 лет, посещаемость около 4000 чел. в сутки