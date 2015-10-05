Может я торможу, но ни где не могу найти сколько у меня всего денег. Показывает только
"Вчера" и "За сентябрь" и все. А где посмотреть сколько всего на счете накопилось со времени последней выплаты?
Может я торможу, но ни где не могу найти сколько у меня всего денег. Показывает только
"Вчера" и "За сентябрь" и все. А где посмотреть сколько всего на счете накопилось со времени последней выплаты?
Всем добрый день!
Хотелось бы обсудить реальную проблему гармоничности RTB-блоков на сайтах и возможные перспективы ее решения.
Когда нет показа медийной рекламы в RTB-блоке, на его месте отображается контекстная реклама. В совокупности с другими блоками контекстной рекламы на самом сайте это выглядит совершенно не эстетично и захламленно. Можно ли сделать так, что когда нет показа медийной рекламы, блок с контекстом также не отображался.
Реально ли это реализовать в настройках блоков RTB или как можно решить данную проблему?
Здравствуйте.
Такая тема уже была в 2013 году. Решил спросить, т.к. все идет, все меняется. Допустимо ли это в наше время, ничего не изменилось? Можно сделать sticky блок с РСЯ?
Здравствуйте, я продаю сайт, он в РСЯ, необходимо перенести сайт на другой аккаунт. Как это сделать?
Всем здравствуйте,
может у какого то есть уже опыт работы в директе с мобильными устройствами (iOS, Andriod и т.д.). Какой вы ставите блок, чтобы выглядило красиво и была максимальная прибыль? Спасибо
Приветствую!
На каком основании расторгается договор РСЯ, в чем это связано?
Новая оферта предоставляет совсем другие условия!
Но если меняются условия договора, то почему для Республики Беларусь нельзя заключить новый другой договор с оплатой через
Яндекс-Деньги - ведь эта система оплаты официально разрешена Для Республики Беларусь и я имею карточку Я-денег?
Обычно выплаты поступали 8 числа. Но вчера почему-то не получил выплаты.
Некоторое время показывал на сайте блоки RTB размером 300х250, как заглушку использовал Adsense тем же размером. Все работало нормально.
Теперь решил увеличить размер до 336х280.
В настройках блока RTB выбрал адаптивный размер и поставил значения ширины и высоты: 336 и 280. Поставил новую заглушку Adsense 336х280.
В итоге, когда показывается заглушка, то она обрезается справа и снизу похоже под старый размер 300х250.
Где и почему это происходит - не смог найти.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Доброго времени суток,
Хочу попробовать у себя на сайте блок как тут - m.lenta.ru(в самом начале, медийка 320x250
Не могу найти в доступных РСЯ блоках что-то типа медийки(в адсенсе можно выбрать - текст или медийку отображать в блоке)
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в РСЯ.
Благодарю!
Добрый день.
Хотел бы попробовать поработать с RTB. Можно включить для меня эту возможность?
Заранее спасибо.
Здравствуйте, коллеги!
На мой взгляд в статистике показов RTB очень не хватает среза по показам, которые были выполнены без аукциона, т.е. когда имеется только один-единственный выкупивший этот показ рекламодатель и он заплатил минимальную пороговую цену.
Как думаете?
Если по ставкам не пролезло ни одно объявления и при этом я не установил "заглушку", блок RTB схлопывается или на экране будет белый пустой прямоугольник?
Переношу директ с одного аккаунта на другой. Копирую код работающего блока на старом аккаунте. В новом "Выбор блока" выбираю "импортировать настройки", вставляю код, вижу всплывающее окно "Неверный код вызова". Как это исправить?
Такая проблема возникает не первый раз, а опять настраивать все блоки заново очень не хочется.