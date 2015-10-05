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октябрь 2015
Где посмотреть общий баланс?
popolniinua
5 октября 2015, 15:31

Может я торможу, но ни где не могу найти сколько у меня всего денег. Показывает только

"Вчера" и "За сентябрь" и все. А где посмотреть сколько всего на счете накопилось со времени последней выплаты?

 

 

45 комментариев
RTB-блоки и их гармоничность
petruninaj
5 октября 2015, 16:38

Всем добрый день!

Хотелось бы обсудить реальную проблему гармоничности RTB-блоков на сайтах и возможные перспективы ее решения.

Когда нет показа медийной рекламы в RTB-блоке, на его месте отображается контекстная реклама. В совокупности с другими блоками контекстной рекламы на самом сайте это выглядит совершенно не эстетично и захламленно. Можно ли сделать так, что когда нет показа медийной рекламы, блок с контекстом также не отображался. 

 

Реально ли это реализовать в настройках блоков RTB или как можно решить данную проблему? 

5 комментариев
Подгрузка рекламного блока в зависимости от разрешения
arm-nik
6 октября 2015, 16:41
Возник вопрос: Разрешено ли подгружать рекламный блок  в зависимости от разрешения экрана?

К примеру: пользователь зашёл на сайт с разрешением 800, подгружается рекламный блок с 2-я объявлениями внутри, а когда человек развернёт страницу или откроет на более ёмком экране, то сразу заменяется на другой код блока с 3-я объявлениями.

18 комментариев
Показ рекламы РСЯ в плавающем блоке #2
nastenno2014
6 октября 2015, 16:52

Здравствуйте.

Такая тема уже была в 2013 году. Решил спросить, т.к. все идет, все меняется. Допустимо ли это в наше время, ничего не изменилось? Можно сделать sticky блок с РСЯ?

6 комментариев
Продажа сайта, перенос площадки на другой аккаунт
vinchesterAS
12 октября 2015, 19:17

Здравствуйте, я продаю сайт, он в РСЯ, необходимо перенести сайт на другой аккаунт. Как это сделать?

3 комментария
Какой лучше всего блок Директа поставить для мобильных?
Халабалу.Ру
12 октября 2015, 19:17

Всем здравствуйте,

может у какого то есть уже опыт работы в директе с мобильными устройствами (iOS, Andriod и т.д.). Какой вы ставите блок, чтобы выглядило красиво и была максимальная прибыль? Спасибо

2 комментария
Новая оферта РСЯ после 31.10.15
victory
12 октября 2015, 19:22

Приветствую!

На каком основании расторгается договор РСЯ, в чем это связано?

 

Новая оферта предоставляет совсем другие условия!

Но если меняются условия договора, то почему для Республики Беларусь нельзя заключить новый другой договор с оплатой через

Яндекс-Деньги - ведь эта система оплаты официально разрешена Для Республики Беларусь и я имею карточку Я-денег?

10 комментариев
Когда ждать выплат за сентябрь?
velkomb
12 октября 2015, 19:28

Обычно выплаты поступали 8 числа. Но вчера почему-то не получил выплаты.

27 комментариев
Подскажите как настроить размеры блока под показ RTB
babrmail
15 октября 2015, 16:09

Некоторое время показывал на сайте блоки RTB размером 300х250, как заглушку использовал Adsense тем же размером. Все работало нормально.

Теперь решил увеличить размер до 336х280.

В настройках блока RTB выбрал адаптивный размер и поставил значения ширины и высоты: 336 и 280. Поставил новую заглушку Adsense 336х280.

В итоге, когда показывается заглушка, то она обрезается справа и снизу похоже под старый размер 300х250.

Где и почему это происходит - не смог найти.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

5 комментариев
Какой блок РСЯ соответствует m.lenta.ru топовому мобильному блоку
Голубев Владимир
23 октября 2015, 12:13

Доброго времени суток, 

Хочу попробовать у себя на сайте блок как тут - m.lenta.ru(в самом начале, медийка 320x250

Не могу найти в доступных РСЯ блоках что-то типа медийки(в адсенсе можно выбрать - текст или медийку отображать в блоке)

Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в РСЯ.

Благодарю!

2 комментария
блоки вызова рекламы,РСЯ,рекламные блоки
RTB
dima.ceo
23 октября 2015, 12:17

Добрый день. 

Хотел бы попробовать поработать с RTB. Можно включить для меня эту возможность?

Заранее спасибо.

13 комментариев
Статистика показов RTB
irikut-goodcook
26 октября 2015, 19:19

Здравствуйте, коллеги!

На мой взгляд в статистике показов RTB очень не хватает среза по показам, которые были выполнены без аукциона, т.е. когда имеется только один-единственный выкупивший этот показ рекламодатель и он заплатил минимальную пороговую цену.

Как думаете?

Нет комментариев
Что происходит с блоком с пустым блоком RTB?
rom.leontjev2013
26 октября 2015, 19:24

Если по ставкам не пролезло ни одно объявления и при этом  я не установил "заглушку", блок RTB схлопывается или на экране будет белый пустой прямоугольник?

11 комментариев
"Неверный код вызова" при импорта блока РСЯ
smfip
28 октября 2015, 17:37

Переношу директ с одного аккаунта на другой. Копирую код работающего блока на старом аккаунте. В новом "Выбор блока" выбираю "импортировать настройки", вставляю код, вижу всплывающее окно "Неверный код вызова". Как это исправить?

Такая проблема возникает не первый раз, а опять настраивать все блоки заново очень не хочется.

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