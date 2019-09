Сегодня заметная часть аудитории контентных площадок все меньше пользуется десктопом и все активнее читает новости с мобильных. От многих партнеров-медиаизданий мы узнаем, что доля «мобильных» читателей по разным оценкам может приближаться к 30-50%.



Активную миграцию в мобайл подтверждает исследование TNS Web Index: в первом квартале 2015 года всего 31% пользователей выходили в интернет только с настольных компьютеров. Остальные 59% пользовались как десктопным, так и мобильным интернетом, а 10% выходили в интернет только с мобильных устройств.









При этом важно, что 94% аудитории читает новости на мобильных именно через браузеры:









Медиаиздатели гибко реагируют на изменения в поведении аудитории и разрабатывают специальные решения — мобильные версии сайтов, дизайн которых оптимизируется для отображения на смартфонах. Конечно, в таких условиях перед площадками остро встает вопрос мобильной монетизации: важно расположить и настроить рекламные места так, чтобы реклама не мешала пользователям потреблять контент и давала максимум отдачи рекламодателям.



Особенности «мобильных» доходов — рекомендации от РСЯ



В Рекламной сети Яндекса есть эффективные решения не только для десктопа, но и для смартфонов: в мобильных версиях мы рекомендуем использовать мультиформатные RTB-блоки 320x100 и вертикальные блоки Директа из одного объявления с картинкой.



Оптимальные места расположения — зоны концентрация внимания читателей. Например, область под основным контентом страницы и над полем ввода комментария или же сразу после блока навигации. То есть места, где пользователь завершает чтение и начинает делать выбор, куда следовать дальше.









На страницах со списком новостей, в листингах (в ленте новостей, статей или предложений) хорошо работают блоки из одного объявления. Ставить их можно после нескольких новостных сообщений, занимающих 4/5 экрана — таким образом, чтобы в поле видимости читателя всегда находилось одно рекламное объявление.







В листингах с коммерческой информацией также эффективно работает расположение блоков непосредственно над и под областью листинга.



Десктоп VS мобайл? Разберем на кейсах



Мы сравнили показатели монетизации на мобильных и десктопных версиях одних и тех же изданий. Оценивали прежде всего показатели СРМ, а также доли выручки, которую площадкам приносят пользователи разных версий.



Мы не учитывали особенности дизайна сайтов, количество и расположение рекламных мест, а также влияние собственных продаж рекламы. В явном виде не учитывались и объемы трафика, передаваемого в монетизацию РСЯ. Все это — зона коммерческой политики и ответственности изданий.



Чтобы оценить вклад мобильной аудитории в доходах площадок,

мы сделали мгновенные фотографии текущих показателей на десктопной и мобильной версиях за один и тот же период. При этом оценивали именно доходы от внешней монетизации РСЯ.





m.gazeta.ru VS gazeta.ru







CPM блоков РСЯ на мобильной версии издания в 3-4 раза выше, чем на десктопном сайте. Мобильная аудитория приносит 30-40% доходов издания.



m.lenta.ru VS lenta.ru









CPM блоков РСЯ на мобильной версии lenta.ru в 2,5-3 раза выше, чем на десктопе. При этом мобильная аудитория дает 35-50% доходов.



m.lifenews.ru VS lifenews.ru







CPM блоков РСЯ на мобильной и десктопной версиях примерно схожи. При этом мобильная аудитория приносит 35-50% доходов площадки.



m.vz.ru VS vz.ru









Когда мы приступили к анализу CPM блоков РСЯ мобильной версии vz.ru, показатели были в 3-3,5 раза ниже, чем на десктопе. На мобайл приходилось всего 5-10% доходов.



В качестве решения мы предложили оптимизировать рекламные места в мобильной версии: поставить сразу под контентную часть страницы мультиформатный RTB 320х100.







После изменения в дизайне CPM мобильной версии вырос вдвое и заметно сократил разрыв с десктопом. При этом мобильная версия в доходе от Яндекс.Директа стала приносить примерно в 2,5 раза больше — 20-25%.



Эти примеры хорошо иллюстрируют, что аудитория мобильного веба может приносить площадке доходы, сопоставимые с доходами от десктопных пользователей. Для этого важно оценивать поведение своей аудитории и адаптировать для мобильных не только сам сайт, но и рекламные блоки на нем—для этого в РСЯ предусмотрено сразу несколько эффективных решений.