Клуб Рекламной сети Яндекса

сентябрь 2015
Упала цена клика
ret80-ul
4 сентября 2015, 13:03

В общем вопрос к администрации РСЯ либо к модераторам ветки.

Ребят, "запалю" свой сайт - http://avto-blogger.ru/

Суть вопроса вот какая. До этого был старый дизайн сайта, не совсем он нравился людям, было много FLASH и пришлось его поменять. Однако на "старом" дизайне - цена клика была нормальная 4 - 5 рублей, однако стоял один блок, но на 4 объявления!

Он был примерно сразу под меню - там где сейчас расположены картинки с рубриками!

Новый дизайн.

Блоки от туда убрал, сейчас один плавающий, сбоку - справа, там всего 2 объявления.

Один блок в статье - 1 объявление.

ТО есть всего 3 объявления!

Однако цена клика упала! Причем прилично! Например на одиночный в статье вообще могут идти по 1 - 2 рубля? Как такое возможно! Хоть опять 4 блока сверху возвращай!

Так средняя цена клика (за день) держится на уровне 3 - 3,5 рублей, хотя объявлений всего три, мне казалось должно быть все наоборот? Уменьшаем объявления растет цена клика? Или как?

Ребята посмотрите - помогите, может есть какой-то фактор который я не учел?

Для остальных уважаемых читателей - посмотрите сайт, как вам? Может что добавить? Переделать? Что нравится, а что нет? Принимается конструктивная критика 

37 комментариев
Поисковая реклама на сайте
Евген
7 сентября 2015, 12:09

Кто нибудь ставил Поисковую рекламу на сайт? Как интересно там обстоят дела с ценой за клик?

1 комментарий
Выплаты в пенсионный фонд и договор с физ лицом.
specprojxx
8 сентября 2015, 17:45

Здравствуйте!

У меня отец пенсионер, ведет свой сайт, который полностью удовлетворяет требованиям РСЯ. Если его туда примут, он хочет оформить договор как физ. лицо. Такое возможно, если он пенсионер? Будет при этом Яндекс удерживать, а седовательно и выплачивать в ПФ часть прибыли? И если да, как это повлияет на пенсию отца?

Спасибо.

P.S. Извините, если коряво написал, я не спец.

7 комментариев
Можно ли не всем посетителям показывать блоки РСЯ?
agneshka-lg
8 сентября 2015, 17:45

На сайт ходит разная аудитория. И есть необходимость некоторым не показывать блоки, а некоторым показывать блоки другой рекламной сети вместо РСЯ.

Не запрещено ли это администрацией Яндека и не повличет ли это санкции против моего ресурса?

 

3 комментария
Какой CTR является нормальным?
bablos73
8 сентября 2015, 17:46

Добрый день, одноклубники!

Подскажите, как по вашему, какой CTR является нормальным или средним? К чему стремиться и как?

Пожалуйста, приведите анонимную статистику (не паля проекты) вашего CTR и показов.

 

У меня ежедневный CTR никогда не превышает 1, а обычно болтается около 0,35. Это при стабильных 20'000 показах в день.

Научите, как интепретировать показатель?

Это у меня много, мало? И что с этим делать?

 

Спасибо за внимание!

29 комментариев
РСЯ,CTR
Вознаграждения являются ЗП или нет?
Дмитрий
11 сентября 2015, 14:44

Здравствуйте, возник вопрос, хочу взять кредит в банке СБ куда перечисляет на карту яндекс вознаграждения, в условиях кредита для получателей ЗП на карту банка - 4% ставка, вот и возник вопрос для физических лиц, вознаграждения яндекса являются ЗП или нет?

5 комментариев
Цена за клик
dima.ceo
11 сентября 2015, 14:44

Добрый вечер, Господа.

У меня такой вопрос. Цена клика зависит от количества объявлений (блоков) размещенных на сайте? 

30 комментариев
Каким считается нормальным CPM ?
ajrk
11 сентября 2015, 14:46

Вопрос про RTB. .нормальный ли CPM ( стоимость за тысячу показов рекламных объявлений.) в 11 рублей на автомобильном сайте ? И вообще каким CPM считается нормальным? и как его увеличить при таком же количестве показов (12-14 000)?

3 комментария
Как поменять название среза в статистике
speechpad
16 сентября 2015, 18:31

Не могу поменять название среза, показывается "Срез удален: блог шапка", но статистику считает. То есть у меня блок с этим ID сейчас есть и называется подвал.

2 комментария
ПФР
Макс Максимов
16 сентября 2015, 18:33

при регистрации в ЯРС, для физ лица требуют ПФР, но его нет физически в пенсионном фонде, как быть??

19 комментариев
Заголовок не указан
zufargaripv
24 сентября 2015, 17:13

У меня сегодня странности возникли. При открытии страницы сайта на доли секунды открывается блок яндекс директа (сайдбар справа вверху), а потом переключается на тизеры Маркетгида. Что это такое и что с этим делать? Подскажите кто нибудь. 

Апд. Прошу прощения, только в Гугле такое. В других браузерах нормально.

2 комментария
подмена блока,рекламные блоки
Ссылка "Дать объявление"
ua6ap
24 сентября 2015, 17:14

Всем привет!

В былые времена в рекламном блоке можно можно было манипулируя кодом включить/отключить ссылку "Дать объявление".

Каким образом это можно сделать сейчас, в блоке нужна ссылка "Дать объявление".

 

Спасибо.

1 комментарий
Что лучше ФИЗ и ли ЮР ?
Олег Пархаев
24 сентября 2015, 17:17

День добрый, расскажите какие есть + и - у обоих сторон регистрации в ярс. 

Больше меня интерисуют моменты заработка на привлеченных клиентах по директу. Какие %, сроки выплат, налоги, документы и тд нужны для физ и юр лиц ? В чем же разница )

2 комментария
Статистика кликов по Директу
Халабалу.Ру
24 сентября 2015, 17:18

Всем добрый день,

можно ли как то настроить статистику, чтобы можно было видеть клики посетителей по объявлениям директ на сайте с мобильных устройств (Android, iOS) и отдельно с ПК? Спасибо!

1 комментарий
Смена формы сотрудничества
vasily.gorodilo
25 сентября 2015, 18:02

Подскжите, возможно ли сменить для аккаунта форму сотрудничества с физ. лицо на ИП?

Регистрировался как физ. лицо. Сейчас хотел бы работать как ИП и соответственно платить налог с вырученных денег.

В реквизитах в Яндексе я поменял счет для выплат на счет в банке от своего ИП. Мне будут необходимы подписанные договора об указанных услугах и в банк и в налоговую, т.к. поступления из-за границы. Как можно получать от Яндекса подписанные договора?

8 комментариев
Перспективы РСЯ для партнеров
sadovnikby
29 сентября 2015, 10:59

Здравствуйте! 

Было бы интересно узнать о планах развития отношений с партнерами РСЯ.

Возможно ли что бы получаемый доход (частично или полностью) партнеры РСЯ могли переводить в Яндекс Директ.

Возможно ли что бы получаемый доход можно было получать на Яндекс деньги или webmoney (для белорусов, украинцев).

 

Возможно у партнёров есть свои предложения, пусть поделятся в этой теме. Будет своего рода обратная связь. Сделать голосование для идей.

Благодарю! 

1 комментарий
Нужно ли платить подоходный налог как физ. лицу?
vasily.gorodilo
29 сентября 2015, 11:51

Я зарегистрирован в рекламной сети Яндекс как физическое лицо (гражданин Республики Беларусь). Должен ли я подовать декларацию в налоговую и оплачивать подоходный налог с заработанных денег?  

10 комментариев
Монетизация мобильных сайтов в РСЯ: тренды, советы и кейсы
partner-rsya (Яндекс)
29 сентября 2015, 12:06

Сегодня заметная часть аудитории контентных площадок все меньше пользуется десктопом и все активнее читает новости с мобильных. От многих партнеров-медиаизданий мы узнаем, что доля «мобильных» читателей по разным оценкам может приближаться к 30-50%.

Активную миграцию в мобайл подтверждает исследование TNS Web Index: в первом квартале 2015 года всего 31% пользователей выходили в интернет только с настольных компьютеров. Остальные 59% пользовались как десктопным, так и мобильным интернетом, а 10% выходили в интернет только с мобильных устройств.




При этом важно, что 94% аудитории читает новости на мобильных именно через браузеры:




Медиаиздатели гибко реагируют на изменения в поведении аудитории и разрабатывают специальные решения — мобильные версии сайтов, дизайн которых оптимизируется для отображения на смартфонах. Конечно, в таких условиях перед площадками остро встает вопрос мобильной монетизации: важно расположить и настроить рекламные места так, чтобы реклама не мешала пользователям потреблять контент и давала максимум отдачи рекламодателям.

Особенности «мобильных» доходов — рекомендации от РСЯ

В Рекламной сети Яндекса есть эффективные решения не только для десктопа, но и для смартфонов: в мобильных версиях мы рекомендуем использовать мультиформатные RTB-блоки 320x100 и вертикальные блоки Директа из одного объявления с картинкой.

Оптимальные места расположения — зоны концентрация внимания читателей. Например, область под основным контентом страницы и над полем ввода комментария или же сразу после блока навигации. То есть места, где пользователь завершает чтение и начинает делать выбор, куда следовать дальше.




На страницах со списком новостей, в листингах (в ленте новостей, статей или предложений) хорошо работают блоки из одного объявления. Ставить их можно после нескольких новостных сообщений, занимающих 4/5 экрана — таким образом, чтобы в поле видимости читателя всегда находилось одно рекламное объявление.



В листингах с коммерческой информацией также эффективно работает расположение блоков непосредственно над и под областью листинга.

Десктоп VS мобайл? Разберем на кейсах

Мы сравнили показатели монетизации на мобильных и десктопных версиях одних и тех же изданий. Оценивали прежде всего показатели СРМ, а также доли выручки, которую площадкам приносят пользователи разных версий.

Мы не учитывали особенности дизайна сайтов, количество и расположение рекламных мест, а также влияние собственных продаж рекламы. В явном виде не учитывались и объемы трафика, передаваемого в монетизацию РСЯ. Все это — зона коммерческой политики и ответственности изданий.

Чтобы оценить вклад мобильной аудитории в доходах площадок,
мы сделали мгновенные фотографии текущих показателей на десктопной и мобильной версиях за один и тот же период. При этом оценивали именно доходы от внешней монетизации РСЯ.


m.gazeta.ru VS gazeta.ru



CPM блоков РСЯ на мобильной версии издания в 3-4 раза выше, чем на десктопном сайте. Мобильная аудитория приносит 30-40% доходов издания.

m.lenta.ru VS lenta.ru




CPM блоков РСЯ на мобильной версии lenta.ru в 2,5-3 раза выше, чем на десктопе. При этом мобильная аудитория дает 35-50% доходов.

m.lifenews.ru VS lifenews.ru



CPM блоков РСЯ на мобильной и десктопной версиях примерно схожи. При этом мобильная аудитория приносит 35-50% доходов площадки.

m.vz.ru VS vz.ru




Когда мы приступили к анализу CPM блоков РСЯ мобильной версии vz.ru, показатели были в 3-3,5 раза ниже, чем на десктопе. На мобайл приходилось всего 5-10% доходов.

В качестве решения мы предложили оптимизировать рекламные места в мобильной версии: поставить сразу под контентную часть страницы мультиформатный RTB 320х100.



После изменения в дизайне CPM мобильной версии вырос вдвое и заметно сократил разрыв с десктопом. При этом мобильная версия в доходе от Яндекс.Директа стала приносить примерно в 2,5 раза больше — 20-25%.

Эти примеры хорошо иллюстрируют, что аудитория мобильного веба может приносить площадке доходы, сопоставимые с доходами от десктопных пользователей. Для этого важно оценивать поведение своей аудитории и адаптировать для мобильных не только сам сайт, но и рекламные блоки на нем—для этого в РСЯ предусмотрено сразу несколько эффективных решений.

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