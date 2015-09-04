В общем вопрос к администрации РСЯ либо к модераторам ветки.

Ребят, "запалю" свой сайт - http://avto-blogger.ru/

Суть вопроса вот какая. До этого был старый дизайн сайта, не совсем он нравился людям, было много FLASH и пришлось его поменять. Однако на "старом" дизайне - цена клика была нормальная 4 - 5 рублей, однако стоял один блок, но на 4 объявления!

Он был примерно сразу под меню - там где сейчас расположены картинки с рубриками!

Новый дизайн.

Блоки от туда убрал, сейчас один плавающий, сбоку - справа, там всего 2 объявления.

Один блок в статье - 1 объявление.

ТО есть всего 3 объявления!

Однако цена клика упала! Причем прилично! Например на одиночный в статье вообще могут идти по 1 - 2 рубля? Как такое возможно! Хоть опять 4 блока сверху возвращай!

Так средняя цена клика (за день) держится на уровне 3 - 3,5 рублей, хотя объявлений всего три, мне казалось должно быть все наоборот? Уменьшаем объявления растет цена клика? Или как?

Ребята посмотрите - помогите, может есть какой-то фактор который я не учел?

Для остальных уважаемых читателей - посмотрите сайт, как вам? Может что добавить? Переделать? Что нравится, а что нет? Принимается конструктивная критика