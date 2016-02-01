Здравствуйте. Вопрос к специалистам РСЯ. Узнала случайно, что при наличии несовершеннолетнего ребенка предоставляется какой то вычет при расчете подоходного налога. "Вычет в сумме 1400 рублей предоставляется родителям первого и второго несовершеннолетнего ребенка."

Как это можно оформить?