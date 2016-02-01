Добрый день, мой сайт переехал на другой домен, можно ли как-то изменить теперь основной url площадки в РСЯ?
Здравствуйте. Вопрос к специалистам РСЯ. Узнала случайно, что при наличии несовершеннолетнего ребенка предоставляется какой то вычет при расчете подоходного налога. "Вычет в сумме 1400 рублей предоставляется родителям первого и второго несовершеннолетнего ребенка."
Как это можно оформить?
Здравствуйте.
В качестве альтернативной рекламы хотел бы разместить баннеры ведущие на мой же сайт (разные сервисы моего сайта). можно ли в окне альтернативной рекламы просто указать html код?
Спасибо.
Доброго времени суток всем!)
Подключился к РСЯ совсем недавно, оригинал договора не успел еще отправить, но рекламные блоки показываются в тестовом режиме. Вопрос в следующем: в тестовом режиме показы рекламы не оплачиваются вовсе или начисление происходит, но не происходят сами выплаты?
Заранее спасибо.
Собственно вопрос в названии поста. Или можно не регистрировать?