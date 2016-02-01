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февраль 2016
Переезд на другой домен
lamazavr
1 февраля 2016, 12:47

Добрый день, мой сайт переехал на другой домен, можно ли как-то изменить теперь основной url площадки в РСЯ?

4 комментария
Налоговый вычет, подоходный налог, несовершеннолетний ребенок.
Лаириэль
2 февраля 2016, 14:14

Здравствуйте. Вопрос к специалистам РСЯ. Узнала случайно, что при наличии несовершеннолетнего ребенка предоставляется какой то вычет при расчете подоходного налога. "Вычет в сумме 1400 рублей предоставляется родителям первого и второго несовершеннолетнего ребенка."

Как это можно оформить?

5 комментариев
Альтернативная реклама
aRustamov8
16 февраля 2016, 16:54

Здравствуйте. 

В качестве альтернативной рекламы хотел бы разместить баннеры ведущие на мой же сайт (разные сервисы моего сайта). можно ли в окне альтернативной рекламы просто указать html код? 

Спасибо.

1 комментарий
Вознаграждение РСЯ
VladBigBoss
17 февраля 2016, 15:43

Доброго времени суток всем!)

Подключился к РСЯ совсем недавно, оригинал договора не успел еще отправить, но рекламные блоки показываются в тестовом режиме. Вопрос в следующем: в тестовом режиме показы рекламы не оплачиваются вовсе или начисление происходит, но не происходят сами выплаты?

Заранее спасибо.

5 комментариев
Обязательно ли регистрировать ИП если я собираюсь заключать договор с РСЯ как физ. лицо?
alexvlvol3
24 февраля 2016, 14:01

Собственно вопрос в названии поста. Или можно не регистрировать?

4 комментария