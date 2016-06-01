Здравствуйте,
Как расторгнуть договор с РСЯ, если у сайта/домена новый владелец?
Здравствуйте,
Как расторгнуть договор с РСЯ, если у сайта/домена новый владелец?
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста какие могут быть причины резкого снижения дохода?
За вчера (16 июня 2016) замечено резко снижение.
со 120 руб в день до 3 руб в день.
Резко упали оба главных параметра: CTR и цена клика.
Никаких изменений на сайте не было. Сайт работал стабильно. Количество показов объявлений тоже самое, что и в други дни