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июнь 2016
Отключение РСЯ
olesyalis2010
1 июня 2016, 10:23

Здравствуйте, 

Как расторгнуть договор с РСЯ, если у сайта/домена новый владелец? 

4 комментария
Какие могут быть причины резкого снижения дохода?
ip.baturin
22 июня 2016, 14:34

Здравствуйте. 

Скажите пожалуйста какие могут быть причины резкого снижения дохода?

За вчера (16 июня 2016) замечено резко снижение. 

со 120 руб в день до 3 руб в день.

Резко упали оба главных параметра: CTR и цена клика. 

Никаких изменений на сайте не было. Сайт работал стабильно. Количество показов объявлений тоже самое, что и в други дни

5 комментариев