Здравствуйте.

Скажите пожалуйста какие могут быть причины резкого снижения дохода?

За вчера (16 июня 2016) замечено резко снижение.

со 120 руб в день до 3 руб в день.

Резко упали оба главных параметра: CTR и цена клика.

Никаких изменений на сайте не было. Сайт работал стабильно. Количество показов объявлений тоже самое, что и в други дни