Не так давно заметил выделеные ключевые слава в объявлениях РСЯ. Это временный эксперимент или это навсегда? Заметил уменьшение кликов по рекламе, да и вообще сейчас блоки плохо вписываются в дизайн сайта.
В Рекламной сети продолжается эволюция дизайна блоков в направлении повышения визуальной привлекательности и облегчения восприятия зрителями. Вслед за наиболее популярными медийными форматами 240х400 и 728х90 был обновлен дизайн блока 300х250. Теперь по умолчанию дизайн блоков будет напоминать медийные баннеры с увеличенной картинкой и текстом.
По результатам проведенных экспериментов обновленный блок 300х250 показал максимальный прирост эффективности в дизайне мобильных версий сайтов, которые отображались на экранах смартфонов.
Но если вы хотите и дальше использовать прежние варианты блоков, оптимальным решением для вас станет адаптивный блок — просто задайте ему нужные размеры и количество объявлений для показа.
Подключить и настроить новые блоки можно в партнёрском интерфейсе, а все технические подробности о них узнать из помощи.
Всем привет! На многих сайтах встречаю такие блоки с выпадающими списками. Однако никак не могу найти, где брать для них коды? Ставлю постер, но никакого выпадающего списка нет.Может кто знает, где эти блоки брать?
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отключить показ рекламы белорусских интеренет магазинов в рекламных блоках размещаемых ЯндексДиректом на моей площадке.
Здравствуйте. Интересуют сразу две темы.
1. Видел рекламу РСЯ, где рядом с текстом расположена картинка (фото), а не просто логотип, есть такая в принципе? У себя в настройках блоков такой не нашёл.
2. Скажите, у сайта с подходящей посещаемостью, но имеющего контент на 2/3 состоящий из фотографий, есть шанс попасть в РСЯ?
Заранее спасибо за ответы.