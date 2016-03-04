Клуб Рекламной сети Яндекса

март 2016
Выделение ключевых слов в рекламных объявлениях.
rizonoff
4 марта 2016, 16:38

Не так давно заметил выделеные ключевые слава в объявлениях РСЯ. Это временный эксперимент или это навсегда? Заметил уменьшение кликов по рекламе, да и вообще сейчас блоки плохо вписываются в дизайн сайта.

6 комментариев
Эволюция формата 300х250 в РСЯ. Улучшаем контакт на мобильных экранах.
yndx.baoizm
11 марта 2016, 17:05

В Рекламной сети продолжается эволюция дизайна блоков в направлении повышения визуальной привлекательности и облегчения восприятия зрителями. Вслед за наиболее популярными медийными форматами 240х400 и 728х90 был обновлен дизайн блока 300х250. Теперь по умолчанию дизайн блоков будет напоминать медийные баннеры с увеличенной картинкой и текстом.

По результатам проведенных экспериментов обновленный блок 300х250 показал максимальный прирост эффективности в дизайне мобильных версий сайтов, которые отображались на экранах смартфонов.

Но если вы хотите и дальше использовать прежние варианты блоков, оптимальным решением для вас станет адаптивный блок — просто задайте ему нужные размеры и количество объявлений для показа.

Подключить и настроить новые блоки можно в партнёрском интерфейсе, а все технические подробности о них узнать из помощи.

3 комментария
РСЯ
Блоки с выпадающими списками
veb674
14 марта 2016, 19:05

Всем привет! На многих сайтах встречаю такие блоки с выпадающими списками. Однако никак не могу найти, где брать для них коды? Ставлю постер, но никакого выпадающего списка нет.Может кто знает, где эти блоки брать?

Спасибо.

2 комментария
Как отключить показ рекламы белорусских интернет магазинов
victorio-74
14 марта 2016, 19:09

Добрый день! 

Подскажите пожалуйста как отключить показ рекламы белорусских интеренет магазинов в рекламных блоках размещаемых ЯндексДиректом на моей площадке. 

12 комментариев
2 вопроса.
tatlita
24 марта 2016, 17:54

Здравствуйте. Интересуют сразу две темы.

1. Видел рекламу РСЯ, где рядом с текстом расположена картинка (фото), а не просто логотип, есть такая в принципе? У себя в настройках блоков такой не нашёл.

2. Скажите, у сайта с подходящей посещаемостью, но имеющего контент на 2/3 состоящий из фотографий, есть шанс попасть в РСЯ?

Заранее спасибо за ответы.

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