В Рекламной сети продолжается эволюция дизайна блоков в направлении повышения визуальной привлекательности и облегчения восприятия зрителями. Вслед за наиболее популярными медийными форматами 240х400 и 728х90 был обновлен дизайн блока 300х250. Теперь по умолчанию дизайн блоков будет напоминать медийные баннеры с увеличенной картинкой и текстом.

По результатам проведенных экспериментов обновленный блок 300х250 показал максимальный прирост эффективности в дизайне мобильных версий сайтов, которые отображались на экранах смартфонов.

Но если вы хотите и дальше использовать прежние варианты блоков, оптимальным решением для вас станет адаптивный блок — просто задайте ему нужные размеры и количество объявлений для показа.

Подключить и настроить новые блоки можно в партнёрском интерфейсе, а все технические подробности о них узнать из помощи.