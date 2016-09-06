Клуб Рекламной сети Яндекса

сентябрь 2016
Картинки в объявлениях
dima.ceo
6 сентября 2016, 10:58

Привет!

Есть ли возможность выключать картинки (фотки) в объявлениях? Я не про ИКОНКИ. Как отключить иконки я знаю.

Спасибо

2 комментария
картинки
Асинхронный и Синхронный код
Дмитрий
9 сентября 2016, 09:09

Здравствуйте, как разместить на странице эти два кода в месте, что бы асинхронный был в начале сраницы а заним уже шли два блока ссинхронным? просто если я так рзмещаю то синхронные перестают работать ((

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Обновленные форматы 240x400 и 728x90: больше вовлеченности
baoizm
15 сентября 2016, 14:31

Теперь в Рекламной сети Яндекса и внешних сетях эти баннеры показываются с новым дизайном: изображения стали крупнее, плашка «Яндекс.Директ» отображается внутри блоков, а текст выровнен по левому краю. Кроме того, появилась CTA-кнопка «Перейти», которая отображается автоматически – без участия вебмастера и рекламодателя. Контрастный цвет такая кнопка наследует от заголовка объявления.

240x400 - было и стало

728x90 - было и стало

Кнопка «Перейти» не всегда появляется при показе баннеров: место под нее может быть занято быстрыми ссылками, длинным текстом объявления или названием сайта рекламодателя.

Вы можете заметить снижение числа показов по баннерам 240x400: это связано с тем, что ранее на одной площадке могли размещаться два текстовых объявления, а теперь – только одно, но с крупным изображением. Зато, по результатам тестирования, новые баннеры 240x400 приносят больше кликов в среднем на 20%, а новые баннеры 728x90 – на 4%.

Подробнее о новых форматах читайте в справке.

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Материалы конференции "Технологии монетизации трафика - 2016"
baoizm
23 сентября 2016, 12:08

Мы хотим поделиться с вами материалами недавно прошедшей конференции "Технологии монетизации трафика - 2016".

Специалисты Яндекса и представители других компаний рассказывали о наиболее важных и интересных событиях, проблемах в отрасли.

Обсуждались рекламные технологии и перспективы роста монетизации в развивающихся сегментах рынка: programmatic-продажах, видеорекламе, рекламе в мобильных приложениях и на мобильных платформах. 

Рассматривались инструменты Яндекса для медиа-издателей, как они помогают удерживать и анализировать аудиторию медиа-проектов.

Видеозаписи выступлений и презентации доступны на странице конференции

Также, предлагаем ознакомиться с учебным он-лайн курсом по теме «Введение в ADFOX sites»

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Новые возможности для лент с бесконечной прокруткой
baoizm
25 сентября 2016, 15:46

Для корректного отображения рекламных блоков на страницах с бесконечной прокруткой теперь есть удобное решение: вы можете просто менять в одном и том же блоке параметр pageNumber и название контейнера renderTo – и рекламный блок будет автоматически подгружаться вместе с новым контентом. Уникальный идентификатор блока blockId, полученный в конструкторе, остается неизменным. Пример такого рекламного блока можно увидеть на странице Яндекс.Расписания, а изучить коды вызова рекламы – в справке.

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Специальные места показов на Яндекс.Видео
daria.owldi
26 сентября 2016, 15:31

Мы запустили новый формат сотрудничества для участников Видеосети: специальные места для партнёров на сервисе Яндекс.Видео. 

Блоки с меткой “Партнёр РСЯ” показываются в дополнение к органическим результатам поиска.

При показе новых блоков мы ориентируемся на запрос и интересы пользователя — предъявляем жесткие требования к релевантности и легальности партнёрского контента и к качеству рекламных видеороликов.  

За отбор аудитории для рекламы отвечает технология Крипта. Она предлагает рекламодателям таргетинг по полу, возрасту, семейному положению или более сложным категориям — например, аудиторию можно ограничить только топ-менеджерами или автомобилистами.

Всё это позволяет партнёрам получить приток целевого трафика и успешно монетизировать его за счёт рекламы.

Как присоединиться к Видеосети?

По приглашению менеджера Яндекса. А подробности об условиях и форматах можно узнать из видео с недавней конференции для паблишеров, почитать в помощи или уточнить у службы поддержки. Пишите, мы всё расскажем.

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