Специально для показов на смартфонах мы разработали нефиксированный горизонтальный блок с анимацией. При просмотре контента на мобильных версиях сайтов внимание пользователей будет привлекать крупное изображение: попадая при прокрутке в поле зрения, оно размывается и затемняется, а на переднем плане появляются рекламные тексты, подсвеченные контрастным желтым цветом. Посмотрите, как это выглядит.

Сейчас реклама в этих блоках показывается на устройствах с iOS версии 9 и выше и Android версии 4.4 или выше: на других платформах вместо них будут отображаться вертикальные блоки из одного объявления.

Добавить новый блок на вашу площадку можно в партнерском интерфейсе: выберите в настройках RTB-блоков формат «Motion». Мы рекомендуем размещать его не на первом экране, а в ленте контента на всю ширину экрана — так он привлекает больше внимания и приносит больше конверсионного трафика. И, конечно, стоит включить «Показ изображений» для тех площадок, на которых используется этот блок — без фоновых картинок он выглядит не так эффектно.

По результатам наших экспериментов, CTR блока Motion в 2-4 раза выше, чем у других популярных блоков РСЯ при стабильном качестве трафика. В первую очередь мы рекомендуем использовать его на мобильных устройствах вместо резиновых блоков с 1 объявлением и фиксированных форматов 320×50 или 320×100.