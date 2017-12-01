Клуб Рекламной сети Яндекса

декабрь 2017
Используйте ADFOX на Турбо-страницах бесплатно
adv
1 декабря 2017, 16:34

Как мы уже рассказывали, кроме блоков Рекламной сети Яндекса вы можете показывать на Турбо-страницах баннеры прямых рекламодателей, а также подключать сторонних монетизаторов и другие рекламные сети. Для этого нужно подключиться к ADFOX: зарегистрируйтесь на сайте, подтвердите ваш номер телефона и примите условия оферты. Быть при этом партнером РСЯ не обязательно; а если вы – уже партнер РСЯ и ваши доходы выше 75 000 руб/мес, вы можете использовать ADFOX всего за 1 руб/мес.

С 1 декабря ADFOX предоставляет издателям возможность бесплатного показа рекламы на Турбо-страницах – сервис определяет такие показы по флагу на системных типах баннеров.

Для этого вам нужно отправить заявку нашим менеджерам, а затем подписать допсоглашение и приложение к договору. Показы рекламы на десктопной и мобильной версиях сайта по-прежнему оплачиваются согласно условиям договора.

Нет комментариев
РСЯ,Рекламная сеть яндекса,ADFOX,Турбо-страницы
Новые рекламные места на Турбо-страницах ― тестируйте!
adv
13 декабря 2017, 17:36

Теперь вы сможете разместить на Турбо-страницах больше рекламных блоков — столько, сколько вам понадобится. Для этого понадобится внести изменения в RSS: добавьте в описание элемента channel для каждого рекламного блока тег yandex:adNetwork с дополнительным атрибутом turbo-ad-id с буквенным идентификатором в качестве значения, например, first_ad_place, second_ad_place. Затем внутри каждого тега turbo:content укажите место вызова рекламного блока с помощью элемента figure с атрибутом data-turbo-ad-id .Если атрибут turbo-ad-id не указан, реклама разместится в конце Турбо-страницы.

Подробнее о настройках блоков РСЯ и ADFOX для разных рекламных мест читайте в помощи. Обратите внимание, что на одной странице можно размещать оба типа блоков.

Дополнительные рекламные места помогают увеличивать доход от вашей мобильной аудитории, но при этом важно не раздражать пользователей рекламой, чтобы они не уходили с сайта. Поэтому мы рекомендуем ставить не больше одного блока на экран: это примерно 250 слов, 4 картинки или 4 видео. Сейчас жесткого контроля за соблюдением этих рекомендаций нет: для того, чтобы сформулировать разумные ограничения, мы хотим опираться на ваш опыт взаимодействия с Турбо-страницами.

Напомним, что кроме блоков Рекламной сети Яндекса вы можете показывать на Турбо-страницах баннеры прямых рекламодателей, а также подключать сторонних монетизаторов и другие рекламные сети. Для этого нужно подключиться к ADFOX: зарегистрируйтесь на сайте, подтвердите ваш номер телефона и примите условия оферты. С 1 декабря ADFOX предоставляет издателям возможность бесплатного показа рекламы на Турбо-страницах — сервис определяет такие показы по флагу на системных типах баннеров.

Удачных кампаний!

Нет комментариев
Турбо-страницы,РСЯ,Рекламная сеть Яндекса,ADFOX
Новое к новому: о новинках для монетизации
Александра (Яндекс)
21 декабря 2017, 12:59

В ADFOX появился новый формат интерактивных рекламных баннеров — Interscroller, новая версия Yandex SDK 2.8 для iOS теперь поддерживает Video Interstitial в мобильных полноэкранных блоках, а баннер 240×400 в РСЯ стал анимированным.

Параллакс-эффект: новый интерактивный Interscroller

В ADFOX появился новый формат интерактивных рекламных баннеров — Interscroller. Это решение для баннеров с разным содержимым: как для HTML-креативов, так и для изображений.

Interscroller специально разработан для показа в контенте, особенно эффектно смотрится внутри статей. 
Содержимое рекламного блока появляется из-под контента по мере того, как пользователь прокручивает страницу. Реклама начинает плавно показываться с нижней части баннера, а при скролле постепенно раскрывается во всю свою ширину, после чего так же плавно и аккуратно «скрывается» под контент.

Вот здесь можно посмотреть пример такого баннера с параллакс-эффектом.

Формат Interscroller разработан с учетом всех типов платформ, но особенно выигрышно будет смотреться на мобильных устройствах.

Подробности о возможностях баннера и его установке читайте в помощи ADFOX.

 

Полноэкранная мобильная видеореклама в новой версии SDK

В новой версии SDK 2.8 для iOS появилась поддержка Video Interstitial в мобильных полноэкранных блоках. Таким образом, теперь видеореклама участвует в RTB-аукционе наряду с медийными баннерами и объявлениями Директа.

 

По нашей оценке, средний доход от полноэкранной рекламы превышает доход от баннерной более чем в 2 раза, а при правильной настройке — до 4 раз. 
Кроме того, такой формат не увеличивает загруженность приложения рекламой. Один полноэкранный блок может заменить от 2 до 4 обычных баннерных блока (320×50), что, напротив, снизит количество рекламы в приложении. При индивидуальном подходе к каждому приложению для этого блока можно найти позиции, которые максимизируют доход партнёров и не ухудшат пользовательский опыт.

До конца года полноэкранная видеореклама появится и на Android — рекомендуем следить за обновлениями нашего SDK и придерживаться максимально актуальной версии, чтобы автоматически запустить показы нового формата.
 

Баннер 240×400 в РСЯ стал анимированным

В декабре произошел редизайн популярного рекламного блока — фиксированного баннера 240×400. Теперь он показывается в виде автоматически сгенерированной анимации, которая запускается, попав в зону видимости.

width=

Таким образом, медийный эффект баннера усилился, он стал привлекать больше внимания — в результате редизайна доля качественных кликов увеличилась на 12% на десктопах, на 16% на мобайле и на 12% на планшетах.

Никаких изменений вносить в код не нужно, анимированные блоки генерируются автоматически. В будущем мы планируем добавить подобные улучшения и к остальным фиксированным форматам рекламных блоков.

3 комментария
Рекламная сеть Яндекса,РСЯ,ADFOX
Почему фильтрация раздражающих форматов рекламы помогает бороться с блокировщиками
adv
25 декабря 2017, 10:16

Пользователи всё чаще стараются избежать просмотра рекламы, которая им не нравится: согласно отчету Deloitte, среди опрошенных 30% используют блокировщики, еще 13% ― планируют начать их использовать, но при этом 11% не собираются отказываться от онлайн-рекламы.

Однако такие программы, как правило, фильтруют всю или почти всю рекламу, включая ту, что воспринимается пользователями позитивно ― и доходы владельцев сайтов снижаются. Недополученная прибыль оборачивается более серьезными, чем может показаться на первый взгляд, проблемами для всей экосистемы рунета.

С одной стороны, выбирая рекламную модель монетизации, медиаиздатели получают доступ к бюджетам рекламодателей ― это могут быть как контракты с крупными игроками, так и множество предложений в рекламных сетях от средних. Это достаточно стабильный источник доходов, который позволяет сохранять контент бесплатным для пользователей, а также вкладываться в его количество и качество ― и вовремя оплачивать хостинг и работу редакции. В отсутствие сторонней финансовой поддержки альтернативные модели монетизации ― такие, как плата за подписку или краундфайндинг ― не всегда оказываются экономически эффективными. «Теряя» аудиторию, использующую блокировщики, издатели теряют рекламные деньги ― в результате им приходится экономить на контенте или закрывать сайт.

С другой стороны, не вся реклама работает экологично по отношению к пользователю ― например, когда баннер на половину экрана мешает читать статью или смотреть фильм и его невозможно закрыть, пропустить, убрать. Желание пользователей защититься от раздражающей и агрессивной рекламы понятно, но далеко не вся реклама так устроена ― например, при показах на сайтах-партнерах Рекламной сети Яндекса учитываются интересы и поведение пользователей, а еще мы следим за тем, чтобы блоки РСЯ не закрывали доступ к контенту.  

Хорошим решением для рынка стала бы выработка единого подхода к используемым форматам и отказ от наиболее «раздражающих» ― для того чтобы вернуть пользователям доверие к рекламе.

В поисках баланса между интересами пользователей, рекламодателей и медиаиздателей, ассоциация IAB Russia при активном участии Яндекса сформировала индустриальный комитет по улучшению рекламы ― в него вошли более 40 представителей отрасли. Члены комитета проделали огромную работу по созданию рекомендаций для рынка с учетом специфики российской аудитории.

«Определение раздражающих форматов рекламы на уровне IAB Russia ― важный шаг, который позволит улучшить качество интернет-рекламы в стране. Мы инициировали создание российских стандартов качественной рекламы, потому что уверены, что рынок должен учитывать сценарии поведения российских интернет-пользователей, интересы всех участников индустрии. Кропотливая работа, проделанная в ассоциации ― пример того, как участники готовы договариваться, идти на уступки ради интересов пользователей и будущего индустрии», ― считает Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.

Ассоциация провела исследование, как пользователи взаимодействуют с различными типами рекламы ― подробно о его методике можно прочитать по ссылке. В результате комитетом были выделены 11 форматов, которым пользователи доверяют меньше всего: полный перечень с описанием доступен в «Российских рекомендациях качественной рекламы. Версия 1».

С первой недели февраля Яндекс.Браузер возьмет эти рекомендации за основу для фильтрации «раздражающей» рекламы для своих пользователей: обратите внимание, что реклама на сайте не будет фильтроваться полностью ― Браузер перестает показывать только агрессивный формат.

Любая компания, любой владелец сайта может, как и мы, поддержать рекомендации по улучшению качества интернет-рекламы и отказаться от размещения раздражающих рекламных форматов, перечисленных выше. Cогласно инициативе IAB Russia, все, кто сделает это или подтвердит свои намерения, вместе образуют «безопасную гавань» рунета. Яндекс.Браузер не будет фильтровать раздражающую рекламу на доменах участников «безопасной гавани» до марта 2018 года, а IAB Russia будет распространять информацию о них и следить за тем, чтобы все соблюдали правила игры.

Проверить свой сайт на наличие таких форматов можно с помощью инструмента «Диагностика» в Вебмастере ― для этого появились специальные уведомления.

7 комментариев