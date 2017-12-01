Пользователи всё чаще стараются избежать просмотра рекламы, которая им не нравится: согласно отчету Deloitte, среди опрошенных 30% используют блокировщики, еще 13% ― планируют начать их использовать, но при этом 11% не собираются отказываться от онлайн-рекламы.
Однако такие программы, как правило, фильтруют всю или почти всю рекламу, включая ту, что воспринимается пользователями позитивно ― и доходы владельцев сайтов снижаются. Недополученная прибыль оборачивается более серьезными, чем может показаться на первый взгляд, проблемами для всей экосистемы рунета.
С одной стороны, выбирая рекламную модель монетизации, медиаиздатели получают доступ к бюджетам рекламодателей ― это могут быть как контракты с крупными игроками, так и множество предложений в рекламных сетях от средних. Это достаточно стабильный источник доходов, который позволяет сохранять контент бесплатным для пользователей, а также вкладываться в его количество и качество ― и вовремя оплачивать хостинг и работу редакции. В отсутствие сторонней финансовой поддержки альтернативные модели монетизации ― такие, как плата за подписку или краундфайндинг ― не всегда оказываются экономически эффективными. «Теряя» аудиторию, использующую блокировщики, издатели теряют рекламные деньги ― в результате им приходится экономить на контенте или закрывать сайт.
С другой стороны, не вся реклама работает экологично по отношению к пользователю ― например, когда баннер на половину экрана мешает читать статью или смотреть фильм и его невозможно закрыть, пропустить, убрать. Желание пользователей защититься от раздражающей и агрессивной рекламы понятно, но далеко не вся реклама так устроена ― например, при показах на сайтах-партнерах Рекламной сети Яндекса учитываются интересы и поведение пользователей, а еще мы следим за тем, чтобы блоки РСЯ не закрывали доступ к контенту.
Хорошим решением для рынка стала бы выработка единого подхода к используемым форматам и отказ от наиболее «раздражающих» ― для того чтобы вернуть пользователям доверие к рекламе.
В поисках баланса между интересами пользователей, рекламодателей и медиаиздателей, ассоциация IAB Russia при активном участии Яндекса сформировала индустриальный комитет по улучшению рекламы ― в него вошли более 40 представителей отрасли. Члены комитета проделали огромную работу по созданию рекомендаций для рынка с учетом специфики российской аудитории.
«Определение раздражающих форматов рекламы на уровне IAB Russia ― важный шаг, который позволит улучшить качество интернет-рекламы в стране. Мы инициировали создание российских стандартов качественной рекламы, потому что уверены, что рынок должен учитывать сценарии поведения российских интернет-пользователей, интересы всех участников индустрии. Кропотливая работа, проделанная в ассоциации ― пример того, как участники готовы договариваться, идти на уступки ради интересов пользователей и будущего индустрии», ― считает Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.
Ассоциация провела исследование, как пользователи взаимодействуют с различными типами рекламы ― подробно о его методике можно прочитать по ссылке. В результате комитетом были выделены 11 форматов, которым пользователи доверяют меньше всего: полный перечень с описанием доступен в «Российских рекомендациях качественной рекламы. Версия 1».
С первой недели февраля Яндекс.Браузер возьмет эти рекомендации за основу для фильтрации «раздражающей» рекламы для своих пользователей: обратите внимание, что реклама на сайте не будет фильтроваться полностью ― Браузер перестает показывать только агрессивный формат.
Любая компания, любой владелец сайта может, как и мы, поддержать рекомендации по улучшению качества интернет-рекламы и отказаться от размещения раздражающих рекламных форматов, перечисленных выше. Cогласно инициативе IAB Russia, все, кто сделает это или подтвердит свои намерения, вместе образуют «безопасную гавань» рунета. Яндекс.Браузер не будет фильтровать раздражающую рекламу на доменах участников «безопасной гавани» до марта 2018 года, а IAB Russia будет распространять информацию о них и следить за тем, чтобы все соблюдали правила игры.
Проверить свой сайт на наличие таких форматов можно с помощью инструмента «Диагностика» в Вебмастере ― для этого появились специальные уведомления.