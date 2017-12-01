В ADFOX появился новый формат интерактивных рекламных баннеров — Interscroller, новая версия Yandex SDK 2.8 для iOS теперь поддерживает Video Interstitial в мобильных полноэкранных блоках, а баннер 240×400 в РСЯ стал анимированным.

Параллакс-эффект: новый интерактивный Interscroller

В ADFOX появился новый формат интерактивных рекламных баннеров — Interscroller. Это решение для баннеров с разным содержимым: как для HTML-креативов, так и для изображений.

Interscroller специально разработан для показа в контенте, особенно эффектно смотрится внутри статей.

Содержимое рекламного блока появляется из-под контента по мере того, как пользователь прокручивает страницу. Реклама начинает плавно показываться с нижней части баннера, а при скролле постепенно раскрывается во всю свою ширину, после чего так же плавно и аккуратно «скрывается» под контент.

Вот здесь можно посмотреть пример такого баннера с параллакс-эффектом.

Формат Interscroller разработан с учетом всех типов платформ, но особенно выигрышно будет смотреться на мобильных устройствах.

Подробности о возможностях баннера и его установке читайте в помощи ADFOX.





Полноэкранная мобильная видеореклама в новой версии SDK

В новой версии SDK 2.8 для iOS появилась поддержка Video Interstitial в мобильных полноэкранных блоках. Таким образом, теперь видеореклама участвует в RTB-аукционе наряду с медийными баннерами и объявлениями Директа.

По нашей оценке, средний доход от полноэкранной рекламы превышает доход от баннерной более чем в 2 раза, а при правильной настройке — до 4 раз.

Кроме того, такой формат не увеличивает загруженность приложения рекламой. Один полноэкранный блок может заменить от 2 до 4 обычных баннерных блока (320×50), что, напротив, снизит количество рекламы в приложении. При индивидуальном подходе к каждому приложению для этого блока можно найти позиции, которые максимизируют доход партнёров и не ухудшат пользовательский опыт.

До конца года полноэкранная видеореклама появится и на Android — рекомендуем следить за обновлениями нашего SDK и придерживаться максимально актуальной версии, чтобы автоматически запустить показы нового формата.



Баннер 240×400 в РСЯ стал анимированным

В декабре произошел редизайн популярного рекламного блока — фиксированного баннера 240×400. Теперь он показывается в виде автоматически сгенерированной анимации, которая запускается, попав в зону видимости.

Таким образом, медийный эффект баннера усилился, он стал привлекать больше внимания — в результате редизайна доля качественных кликов увеличилась на 12% на десктопах, на 16% на мобайле и на 12% на планшетах.

Никаких изменений вносить в код не нужно, анимированные блоки генерируются автоматически. В будущем мы планируем добавить подобные улучшения и к остальным фиксированным форматам рекламных блоков.