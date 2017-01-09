Клуб Рекламной сети Яндекса

январь 2017
Переход на новый домен
d.galatsan
9 января 2017, 16:07

Здравствуйте.

Начат перенос проекта на новый домен, в данный момент полностью готов к запуску только один из его поддоменов. Как быть с рекламными блоками, ведь подавать зявку можно на новый домен, являющийся зеркалом старого, а на нем еще ничего нет, кроме одного работающего поддомена? 

Благодарю.

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Количество рекламных блоков РСЯ на странице сайта.
kroupnic
12 января 2017, 11:23

Здравствуйте. Проясните ситуацию с разрешённым количеством блоков РСЯ на сегодняшний день. 

Если стоит Блок №1 (4 объявления Директа) и Блок№2 (5 объявлений Директа), то можно ли ещё ставить блоки (с Директом или без)?

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Быстрый старт в ADFOХ Sites по договору-оферте
Александра (Яндекс)
24 января 2017, 16:36

Теперь для того, чтобы начать управлять рекламой на своей площадке через сервис ADFOХ Sites, достаточно зарегистрироваться на сайте, подтвердить ваш номер телефона и принять условия оферты.

После этого вы получите возможность бесплатно обработать 1 миллион рекламных показов — это хорошее решение, чтобы проверить возможности и настройки сервиса в «боевом» режиме. Затем вы сможете продолжить работу с ADFOX на предоплатной основе.

Познакомиться с возможностями сервиса вам также помогут обучающий онлайн-курс и подробная документация, а специалисты из службы поддержки готовы ответить на любые ваши вопросы о подключении и настройке ADFOX.

Возможность использовать сервис ADFOX Sites по оферте предоставляется как резидентам РФ (физическим и юридическим лицам), так и зарубежным юридическим лицам.

Резидентство указывается в поле «Страна» при регистрации аккаунта: в тех случаях, когда это не Россия, потребуется подтвердить его. Всю информацию о документах, необходимых для подтверждения резидентства, вы найдете в клиентском интерфейсе Яндекс.Баланса при оплате счета.

Сервис ADFOX Sites позволяет медиаиздателям управлять рекламными размещениями в рамках единой платформы. Глубокая интеграция ADFOX с Рекламной сетью Яндекса обеспечивает площадкам доступ к миллионам рекламных объявлений от сотен тысяч рекламодателей Яндекса, а также дает возможность продавать показы сторонним DSP, подключенным к инфраструктуре Яндекса.

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Смотрите на ваши баннеры, когда захотите: «Нацеливание» в ADFOX Sites
Александра (Яндекс)
25 января 2017, 14:00

Теперь для того, чтобы посмотреть, как выглядит баннер рекламодателя на вашей площадке, вы сможете целенаправленно вызывать его показ. Для этого выберите в интерфейсе нужную кампанию или конкретный баннер и сначала кликните на «Нацелиться», а потом — на «Скопировать ссылку». По этой ссылке можно увидеть выбранную рекламу на сайте вне зависимости от таргетингов и других настроек.

Нацеливание действует 15 минут: в это время ваши взаимодействия с выбранными баннерами — показы, клики, загрузки и другие — не тратят денег и не учитываются в статистике. Всем остальным пользователям реклама показывается в обычном режиме.

Обратите внимание, что вы можете вызывать показы только активной рекламы. Нацелиться на несколько кампаний или баннеров разных рекламных кампаний нельзя — при этом будет действовать только одно последнее нацеливание. Кроме того, действие нацеливания нельзя приостановить.

Новая функциональность доступна пользователям с ролями «администратор аккаунта» и «ассистент». Подробнее о нацеливании читайте в помощи.

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