У нас отличная новость — перезапуск адаптивного блока: теперь он умеет без дополнительных настроек подстраиваться под ширину экрана на сайтах с адаптивной версткой.

В новом блоке могут быть показаны два объявления Директа или один баннер — медийный, смарт-баннер или графическое объявление. В первом случае реклама занимает всю площадь контейнера. Во втором контейнер подстраивается под высоту блока: при этом если ширина блока меньше ширины контейнера, реклама будет показана в центре с прозрачными полями по краям.

Для того, чтобы реклама в этом блоке могла выглядеть идентично на разных устройствах, мы предусмотрели два варианта блока с фиксированной высотой: низкий до 90 px и высокий до 300 px. Рекомендуем вам по возможности чаще использовать именно высокий — по результатам наших экспериментов он приносит на 30% больше кликов при сопоставимом качестве трафика.

Старый адаптивный блок из партнерского интерфейса не исчезнет: теперь он называется настраиваемым. Если вы хотите перейти на новые адаптивные блоки, смените коды вызова рекламы на вашем сайте.