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июль 2017
Адаптивный и настраиваемый блоки в партнёрском интерфейсе: что изменилось
adv
7 июля 2017, 17:17

У нас отличная новость — перезапуск адаптивного блока: теперь он умеет без дополнительных настроек подстраиваться под ширину экрана на сайтах с адаптивной версткой.

В новом блоке могут быть показаны два объявления Директа или один баннер — медийный, смарт-баннер или графическое объявление. В первом случае реклама занимает всю площадь контейнера. Во втором контейнер подстраивается под высоту блока: при этом если ширина блока меньше ширины контейнера, реклама будет показана в центре с прозрачными полями по краям.  

Для того, чтобы реклама в этом блоке могла выглядеть идентично на разных устройствах, мы предусмотрели два варианта блока с фиксированной высотой: низкий до 90 px и высокий до 300 px. Рекомендуем вам по возможности чаще использовать именно высокий — по результатам наших экспериментов он приносит на 30% больше кликов при сопоставимом качестве трафика.

Старый адаптивный блок из партнерского интерфейса не исчезнет: теперь он называется настраиваемым. Если вы хотите перейти на новые адаптивные блоки, смените коды вызова рекламы на вашем сайте.

40 комментариев
Нет показов/показов кликов в статистике
Максим
31 июля 2017, 10:17

krym-portal.ru Еще не успел привести блоки в надлежащий вид, но огорчает отсутствие каких-либо данных в статистике. В чем может быть проблема?

3 комментария
Плагин Вордпресс для размещения блоков
mani8888617
31 июля 2017, 10:24

Добрый день. Подскажите пожалуйста нормальный плагин для размещения блоков  РСЯ на сайте (Вордпресс)  Пробовал пользоваться AdsPlace'r  , но что то не совсем корректно работает. Какие кто плагины использует?

16 комментариев