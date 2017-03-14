Во-первых, мы закончили интеграцию с Mobile Ads SDK от Яндекса: это значит, что вы можете управлять монетизацией и десктопного, и мобильного трафика в РСЯ из одного аккаунта ADFOX в едином интерфейсе. При этом Уровни и Приоритеты для каждого вида монетизации настраиваются независимо друг от друга.

Во-вторых, рекламу в приложениях уже можно настраивать и монетизировать так же, как и на мобильных версиях сайта. А именно – использовать такие же форматы рекламных блоков и таргетинги по операторам сотовой связи, производителям, брендам и ОС (версиям iOS и Android), заключать прямые сделки с рекламодателями и использовать трафик из приложений во всех типах кампаний.

Соответственно, теперь показы рекламы в мобильных приложениях учитываются при настройках кроссплатформенной частоты показов для одного пользователя.

В-третьих, на мобильную рекламу в ADFOX тоже распространяется «Тотальная скидка»: вы можете платить 1 рубль в месяц за использование ADFOX Sites для рекламы на любых устройствах, если ваш доход в РСЯ равен и выше 75 000 рублей без учета НДС за один календарный месяц.

Новая функциональность уже доступна в вашем аккаунте, а подробная инструкция поможет вам разобраться с настройками.