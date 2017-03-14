Мы уже рассказывали вам, как и зачем мы экспериментируем с выдачей Директа на поиске Яндекса. Эксперименты проводятся и в сетях: если в РСЯ вы увидели объявления в необычном формате, вероятно, вам повезло принять участие в одном из них. Например, сейчас мы меняем размер и расположение текстовой части в горизонтальном блоке и увеличиваем изображения: при наведении курсора они двигаются вместе с ним ― таким образом пользователи получают возможность детально рассмотреть эти изображения. По нашим данным, горизонтальный блок с новым дизайном в среднем собирает на 30% больше кликов при сопоставимом качестве трафика ― количество отказов при переходе на сайт снизилось почти на 4%.
UPD: немного скорректировали подсчеты — даже не на 30%, а на 35%! И наконец можно посмотреть на пример обновленных блоков.
Благодаря экспериментам мы также обновили в начале февраля дизайн горизонтальных и вертикальных постеров ― интерактивных нефиксированных рекламных блоков. Новый дизайн позволил за короткий срок увеличить CTR объявлений в этом формате в среднем на 30% ― и сейчас на всех площадках постеры отображаются именно в новом, более кликабельном виде.
Было:
Стало:
Зачем мы устраиваем эксперименты в сетях?
С появлением в интернете новых технологий и сервисов меняется и поведение людей, выбирающих онлайн товары или услуги. Эксперименты помогают нам регулярно проверять, насколько эффективны в новых условиях привычные вам форматы и смогут ли они работать еще лучше, если в них что-то изменить. А еще так мы оцениваем, достаточно ли хорошо будут работать настройки или инструменты, которые мы только планируем предложить площадкам и рекламодателям.
В результате мы хотим добиться того, чтобы контекстная реклама приводила с сайтов площадок-партнеров Яндекса на сайты рекламодателей как можно больше людей, готовых приобрести товары или услуги, которые им предлагаются в рекламных блоках. Сейчас на РСЯ и внешние сети приходится каждая третья конверсия в Директе, и мы не собираемся на этом останавливаться
И что мы для этого делаем?
Мы пробуем менять как дизайн объявлений, так и их способы взаимодействия с ними так, чтобы перейти от концепции «текст + картинка» к медийным визуальным сообщениям, которые привлекают внимание на сайтах площадок-партнеров, не выглядят навязчиво и не требуют дополнительных усилий по их созданию от рекламодателей, паблишеров или вебмастеров.
В сетях много трафика, что позволяет нам экспериментировать на малой его доле ― от 5% до 10% ― и совсем недолго, так что ни рекламодатели, ни площадки не успевают ощутить каких-то существенных колебаний в этом рекламном канале. Некоторые закрытые эксперименты мы проводим с несколькими рекламодателями и партнерами по предварительному приглашению.
Анализируя результаты экспериментов, мы уделяем много внимания динамике CTR и колебаниям показателей отказов у разных рекламодателей. Чем выше CTR и чем ниже показатель отказов — тем лучше.