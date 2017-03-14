Клуб Рекламной сети Яндекса

март 2017
Мобильная реклама в ADFOX: что нового
Александра (Яндекс)
14 марта 2017, 19:22

Во-первых, мы закончили интеграцию с Mobile Ads SDK от Яндекса: это значит, что вы можете управлять монетизацией и десктопного, и мобильного трафика в РСЯ из одного аккаунта ADFOX в едином интерфейсе. При этом Уровни и Приоритеты для каждого вида монетизации настраиваются независимо друг от друга.

Во-вторых, рекламу в приложениях уже можно настраивать и монетизировать так же, как и на мобильных версиях сайта. А именно – использовать такие же форматы рекламных блоков и таргетинги по операторам сотовой связи, производителям, брендам и ОС (версиям iOS и Android), заключать прямые сделки с рекламодателями и использовать трафик из приложений во всех типах кампаний.

Соответственно, теперь показы рекламы в мобильных приложениях учитываются при настройках кроссплатформенной частоты показов для одного пользователя.

В-третьих, на мобильную рекламу в ADFOX тоже распространяется «Тотальная скидка»: вы можете платить 1 рубль в месяц за использование ADFOX Sites для рекламы на любых устройствах, если ваш доход в РСЯ равен и выше 75 000 рублей без учета НДС за один календарный месяц.

Новая функциональность уже доступна в вашем аккаунте, а подробная инструкция поможет вам разобраться с настройками.

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Динамическая монетизация в ADFOX Sites увеличит доходы площадок
Александра (Яндекс)
16 марта 2017, 17:57

Все пользователи ценны, но некоторые ценнее ― например, если они готовы совершить покупку в ближайшие несколько часов. Таким пользователям рекламодатели часто хотят показывать свою рекламу в первую очередь и готовы платить больше за эти показы. Для того, чтобы они могли закупать у вас эту дорогую аудиторию, а вы ― увеличивать доходы, мы открываем альтернативный механизм приоритизации рекламных кампаний ― Динамическую монетизацию. Вместо численных Уровней и Приоритетов кампаний решение о показе будет зависеть от величины CPM, что позволит одномоментно совершать выбор между прямыми продажами, сторонними монетизаторами и открытым аукционом РСЯ на основании лучшей предлагаемой цены закупки.

Как работает Динамическая монетизация?

Всем существующим в ADFOX Sites рекламным кампаниям будет присвоена новая характеристика ― «Вид». Заведенные ранее кампании с уровнями от 1 до 10 получат вид «Гарантия». Кампании вида «Динамическая монетизация» будут помещены на уровень 11. Вид «Промо» откроет уровни приоритизации от 12 до 20.  

На уровне «Динамической монетизации» для каждого запроса на показ рекламы из кампаний с подходящими таргетингами выбирается кампания с самым высоким CPM. (Если таких кампаний несколько, она будет выбрана из них случайным образом.) Одновременно система отправляет запрос в монетизацию РСЯ и получает предложение и цену за показ (CPM) от рекламодателей из открытого аукциона. Затем CPM за показ кампании из «Динамической Монетизации» сравнивается с CPM за показ, предложенный открытым аукционом РСЯ, и происходит «перевзвешивание» кампаний c аукционом РСЯ по CPM. Этот аукцион происходит одномоментно на серверах Яндекса, что уменьшает потери трафика по сравнению со схемой последовательного перебора кодов монетизаторов. В результате показ достается предложению с наиболее высоким CPM.

Для получения доходов от сторонних рекламных систем можно добавлять их коды в отдельные кампании и также перевзвешивать их в уровне «Динамической монетизации».

Издатель полностью контролирует, какие кампании соревнуются между собой: при этом все кампании вида «Гарантия», которые находятся выше 11 уровня, продолжают показываться так же, как это происходило до подключения «Динамической монетизации».

Вид кампании можно сменить в любой момент ― например, вернуться к обратно к «Гарантии», если возникнет риск невыполнения обязательств по объемам показов в согласованные сроки.

Подробнее механизм «Динамической монетизации» описан в помощи.

Как подключить?

Сначала необходимо проверить установлены ли у вас новые асинхронные коды, а затем направить в службу поддержки запрос на подключение Динамической монетизации в вашем аккаунте.

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Эксперименты с рекламными блоками РСЯ ― от гипотез до результата
Александра (Яндекс)
30 марта 2017, 17:18

Мы уже рассказывали вам, как и зачем мы экспериментируем с выдачей Директа на поиске Яндекса. Эксперименты проводятся и в сетях: если в РСЯ вы увидели объявления в необычном формате, вероятно, вам повезло принять участие в одном из них. Например, сейчас мы меняем размер и расположение текстовой части в горизонтальном блоке и увеличиваем изображения: при наведении курсора они двигаются вместе с ним ― таким образом пользователи получают возможность детально рассмотреть эти изображения. По нашим данным, горизонтальный блок с новым дизайном в среднем собирает на 30% больше кликов при сопоставимом качестве трафика ― количество отказов при переходе на сайт снизилось почти на 4%.

UPD: немного скорректировали подсчеты — даже не на 30%, а на 35%! И наконец можно посмотреть на пример обновленных блоков.

Благодаря экспериментам мы также обновили в начале февраля дизайн горизонтальных и вертикальных постеров ― интерактивных нефиксированных рекламных блоков. Новый дизайн позволил за короткий срок увеличить CTR объявлений в этом формате в среднем на 30% ― и сейчас на всех площадках постеры отображаются именно в новом, более кликабельном виде.

Было:

Стало:

Зачем мы устраиваем эксперименты в сетях?

С появлением в интернете новых технологий и сервисов меняется и поведение людей, выбирающих онлайн товары или услуги. Эксперименты помогают нам регулярно проверять, насколько эффективны в новых условиях привычные вам форматы и смогут ли они работать еще лучше, если в них что-то изменить. А еще так мы оцениваем, достаточно ли хорошо будут работать настройки или инструменты, которые мы только планируем предложить площадкам и рекламодателям.

В результате мы хотим добиться того, чтобы контекстная реклама приводила с сайтов площадок-партнеров Яндекса на сайты рекламодателей как можно больше людей, готовых приобрести товары или услуги, которые им предлагаются в рекламных блоках. Сейчас на РСЯ и внешние сети приходится каждая третья конверсия в Директе, и мы не собираемся на этом останавливаться

И что мы для этого делаем?

Мы пробуем менять как дизайн объявлений, так и их способы взаимодействия с ними так, чтобы перейти от концепции «текст + картинка» к медийным визуальным сообщениям, которые привлекают внимание на сайтах площадок-партнеров, не выглядят навязчиво и не требуют дополнительных усилий по их созданию от рекламодателей, паблишеров или вебмастеров.  

В сетях много трафика, что позволяет нам экспериментировать на малой его доле ― от 5% до 10% ― и совсем недолго, так что ни рекламодатели, ни площадки не успевают ощутить каких-то существенных колебаний в этом рекламном канале. Некоторые закрытые эксперименты мы проводим с несколькими рекламодателями и партнерами по предварительному приглашению.

Анализируя результаты экспериментов, мы уделяем много внимания динамике CTR и колебаниям показателей отказов у разных рекламодателей. Чем выше CTR и чем ниже показатель отказов — тем лучше.

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