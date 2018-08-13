Теперь на Турбо-страницах можно подключить автоматическую ленту рекомендаций — после дочитывания одной статьи читатель сразу же увидит другие похожие. Сделать это можно за пару кликов в Вебмастере, не нужно подбирать рекомендации вручную и вносить правки в RSS-фид. Рекомендации строятся на базе нейросетевого тематического моделирования, поэтому абсолютно всю работу за вас сделает искусственный интеллект.

Как автоматическая лента рекомендаций поможет увеличить доход сайта

Автоматическая лента рекомендаций — это отличный способ увлечь аудиторию. По результатам закрытых тестов с партнерами, глубина просмотра увеличивается до 30%, а среднее время нахождения на странице — почти в 2 раза. Таким образом, благодаря росту просмотров вы можете повысить доход своего сайта, не увеличивая количество рекламных блоков на страницу. В нашем эксперименте прирост дохода у партнёров в среднем составил 20%.

Кому мы рекомендуем попробовать новую функциональность

Владельцам контентных порталов, сайтов СМИ или информационных блогов. Автоматическая лента рекомендаций поможет увеличить глубину просмотра и увеличить доходы издателей.

Как настроить

Все просто — перейдите в раздел Вебмастера «Турбо-страницы — Настройки» и поставьте соответствующую галочку: попробуйте прямо сейчас. Все остальное система сделает за вас.

На этой же странице можно увидеть примеры, как будет выглядеть ваша автоматическая лента рекомендаций.

Первые рекомендации добавятся в течение дня после подключения. Потом на новых Турбо-страницах рекомендации появятся в течение трех часов, а каждую ночь система будет перестраивать их, учитывая страницы, добавленные в течение дня. Подробнее об этом читайте в документации.

Для всех ли Турбо-страниц формируется автоматическая лента рекомендаций

Да, за исключением нескольких случаев — например, если у вас очень мало Турбо-страниц и система не может подобрать рекомендации. Если все ваши Турбо-страницы совершенно на разные темы, то в этом случае тоже могут возникнуть сложности, так как принцип работы новой ленты — показывать действительно релевантные материалы. Вы можете добавить больше Турбо-страниц, чтобы успех системы рекомендаций был выше.

При работе автоматической ленты вместе с другими системами рекомендаций приоритет всегда остается за настройками RSS-фида площадки. Если в них заданы собственные рекомендации, именно они будут использованы для «бесконечной» ленты. А если ваши рекомендации подобраны только для части Турбо-страниц, для остальных можно использовать автоматическую ленту.

Если у вас еще нет Турбо-страниц, вот 5 причин начать их использовать

Снижение отказов на смартфонах до 30% и увеличение охвата мобильной аудитории. Турбо-страницы ускоряют загрузку на мобильных в среднем в 15 раз в 3G сетях, пользователи не ждут загрузки и не уходят со страницы.

Турбо-страницы ускоряют загрузку на мобильных в среднем в 15 раз в 3G сетях, пользователи не ждут загрузки и не уходят со страницы. Больше мобильного трафика. Более 20% страниц с результатами поиска Яндекса уже содержат результаты с Турбо-страницами. Пользователям они нравятся — и они переходят по таким ссылкам чаще.

Более 20% страниц с результатами поиска Яндекса уже содержат результаты с Турбо-страницами. Пользователям они нравятся — и они переходят по таким ссылкам чаще. Меньше нагрузки на ваши сервера. Для создания и хранения Турбо-страниц мы используем собственную сеть доставки контента.

Для создания и хранения Турбо-страниц мы используем собственную сеть доставки контента. Больше рекламных денег. Наряду с блоками Рекламной сети Яндекса на Турбо-страницах можно бесплатно размещать рекламу через ADFOX и продавать её прямым клиентам, сторонним сетям и рекламным системам.

Наряду с блоками Рекламной сети Яндекса на Турбо-страницах можно бесплатно размещать рекламу через ADFOX и продавать её прямым клиентам, сторонним сетям и рекламным системам. Гибкие возможности кастомизации. Можно использовать разнообразные типы контента, элементы меню и собственные CSS-стили. Мы учтём все ваши пожелания — мы хотим, чтобы Турбо-страницы стали равноценной и удобной альтернативой мобильной версии сайта.

Подключить Турбо-страницы можно из Вебмастера — для этого нужно подготовить RSS по нашей спецификации, загрузить его в систему и включить показ Турбо-страниц. Для быстрой генерации RSS-фида можно воспользоваться подходящим плагином.