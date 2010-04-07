Платон Щукин

апрель 2010
Отчет Яндекс.Поиска за март
7 апреля 2010, 21:29
Новое в поиске (март 2010)
Этим постом мы начинаем цикл записей о запусках, которые произошли в поиске Яндекса за минувший месяц. В них мы будем рассказывать о наиболее заметных изменениях сервиса, которые без труда видны нашим пользователям.

Итак, месяц в поиске, март 2010:

Кроме того, в течение марта было внедрено несколько десятков обновлений внутренних алгоритмов поиска, отвечающих за индексацию и ранжирование, анализ запроса и исправление опечаток, поиск мультимедийного контента и другие части поиска.


Ростислав Шоргин и команда поиска
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поиск,Яндекс
а тем временем на Яндекс.Пробках уже 8 баллов
30 апреля 2010, 16:35

Еще немного писем, и – на дачу, сажать картошку. Всем хороших выходных!

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работа,семья