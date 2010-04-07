Новое в поиске (март 2010)
Этим постом мы начинаем цикл записей о запусках, которые произошли в поиске Яндекса за минувший месяц. В них мы будем рассказывать о наиболее заметных изменениях сервиса, которые без труда видны нашим пользователям.
Итак, месяц в поиске, март 2010:
- обновлена поисковая программа на Снежинск 1.1
- запущена собственная антивирусная технология
- запущена серая нумерация и более компактный вид сниппетов
- запущен конвертер валют
- запущена подсказка про новый синтаксис языка запросов
- для любителей точных расчетов появились число пи и число е
- обновлен колдунщик перевода слов - теперь с озвучкой
- вышел из беты и запущен для всех пользователей сервис перевода веб-страниц с иностранных языков
- улучшены поисковые подсказки для форм поиска по сайту
- в мобильном поиске запущен колдунщик Яндекс.Маркета
- запущена поддержка микроформатов hCard для разметки контактных данных
- запущена поддержка https в роботе
Кроме того, в течение марта было внедрено несколько десятков обновлений внутренних алгоритмов поиска, отвечающих за индексацию и ранжирование, анализ запроса и исправление опечаток, поиск мультимедийного контента и другие части поиска.
Ростислав Шоргин и команда поиска