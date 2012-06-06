Бета-фаза разработки сервиса Яндекс.Перевод, запущенного в марте прошлого года, завершена. Сервис выведен на полнофункциональный режим, открытое API опубликовано и стало доступно внешним разработчикам.

За прошедшее с момента запуска время сервис сильно изменился, в нем появилось много нового. Например, раньше система работала только с английским и украинским языками, а теперь - еще с польским, турецким и немецким. Инфраструктура сервиса стала более устойчива к нагрузкам, добавились новые возможности перевода и новые интерфейсные решения.

Синхронный перевод

Чтобы перевести текст, не надо нажимать никаких кнопок. Он переводится автоматически, по мере ввода слов. При этом сервис понимает, что недописанные слова переводить не надо.

Помощник набора

Пока вы печатаете, сервис предлагает во всплывающем окне подсказки. Помимо чувства комфорта и ускорения набора, существует еще одна причина, делающая сервис автопродолжения ввода незаменимым помощником любого переводчика. Те, кто набирают текст руками, хорошо знают, насколько сильно качество перевода зависит от грамматической и синтаксической корректности набранного текста. Помощник набора не только избавляет от необходимости набирать слова руками, но и гарантирует правильность набираемого текста.

Двухоконный режим просмотра перевода веб-страниц

Часто при переводе веб-страниц необходимо сравнивать перевод с оригиналом. Сервис перевода веб-страниц позволяет работать со страницами перевода и оригинала в двухоконном режиме. Тексты можно расположить рядом или друг над другом.

Словарь

Помимо машинного перевода текстов, в сервисе есть полноценный двусторонний англо-русский словарь. Для каждого слова предлагается несколько значений, которые появляются в окне перевода. Словарные статьи сгруппированы не только по частям речи, но и по синонимам, для многих слов показаны примеры употребления и пояснения.

Словарь полностью автоматический. Он создан из тех же параллельных текстов, что и машинный перевод, но статьи генерируются не просто на основе статистики, а с привлечением традиционных лингвистических инструментов - морфологического анализатора и синтаксического парсера.

Завершение бета-периода не означает достижения идеального состояния и остановки развития сервиса. Разработчики понимают, что качество машинного перевода очень далеко от совершенства. Реальные "трудности перевода" и настоящие чудеса машинных технологий еще впереди.

Команда сервиса машинного перевода