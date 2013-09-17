Картинки являются очень важной частью нашего поиска. Они помогают пользователям увидеть прохождение Венеры по диску Солнца, узнать, как выглядит йоркширский терьер или новый седан tesla, состав группы свинцовый цеппелин и как завязать галстук. К сожалению, иногда вебмастера допускают некоторые ошибки, которые совсем не способствуют индексации изображений в Яндекс.Картинках, поэтому сегодня я хочу рассказать о том, как этих ошибок можно избежать и как можно помочь нам лучше находить картинки с вашего сайта.

1. Прежде всего, о наличии на сайте изображений поисковый робот узнает после индексации страниц с размещёнными на них картинками. В связи с этим первым делом следует проверить настройки сайта для корректной индексации его страниц. Об этом я рассказывал ранее.

Робот старается качать изображения со всех страниц, присутствующих в веб-поиске, поэтому нет необходимости в специальных файлах sitemap для картинок. В то же время, не все изображения будут одинаково полезны для поиска. Поэтому если на страницах сайта есть капча или картинки с рекламой, то их стоит заключать в тег <noindex>.

2. Если страницы уже находятся в поиске, роботу потребуется некоторое время на то, чтобы скачать оттуда изображения. Сначала для каждой картинки он должен выделить её адрес и принадлежащий ей текст. Здесь есть несколько важных моментов:

а) Адрес картинки должен быть статичен и не меняться. Иначе роботу постоянно придется скачивать новый url и обновлять данные об изображении, а на это требуется дополнительное время.

б) Описания картинок могут формироваться из прилегающего к ним текста или атрибутов alt и title тега <img>. Приведу простой пример:

<img alt="Пушистые котята" title="Рыжие коты, автор: Василий, который любит фотографировать" src="/images/cats.jpg" >

Текст из атрибута alt используется для отображения текстового описания, пока изображение ещё не загружено или когда его показ отключён в настройках браузера. А title - для отображения текстовой подсказки при наведении на картинку курсора мыши. Вы можете использовать любой из этих атрибутов или оба сразу. Для поискового робота это не принципиально.

Также можно использовать микроразметку Schema.org для картинок. Это позволит поисковому роботу получить больше качественной информации об изображениях.

3. Не менее важно проверять robots.txt. Иногда вебмастера жалуются, что страницы сайта находятся в поиске давно, для индексации избражений всё настроено правильно, но они так и не попадают в Яндекс. При этом в файле robots.txt сайта стоит запрет на обращения робота к директории с картинками. Чтобы избежать таких ситуаций, следует проверять отсутствие запрета на индексацию изображений в robots.txt. Например, это очень удобно делать с помощью нашего специального анализатора.



Уверен, что эти простые советы позволят вам избежать распространенных ошибок и смогут помочь в индексации картинок сайта.