Как мы обещали ранее, сегодня мы перестаем учитывать ссылки в ранжировании по коммерческим запросам. Внедрение данного изменения происходит поэтапно. На первом этапе изменение коснется ранжирования запросов в Московском регионе по ряду коммерческих тематик, таких как, например, недвижимость, туризм, электроника и бытовая техника. В дальнейшем изменения распространятся и на другие тематики. Мы надеемся, что ресурсы, которые были использованы для манипуляций ссылками, теперь будут направлены на реальное улучшение качества сайта. В конечном итоге от этого выиграют и пользователи, и бизнес, и поисковые системы.