Наверняка вы слышали, что алгоритмы поиска Яндекса могут по-особому обрабатывать "взрослый" контент. Подробно об этом уже было написано на страницах помощи и на странице принципов. Рассмотрим эту тему подробнее и с точки зрения вебмастеров. Сразу скажу, картинок не будет

Яндекс стремится настроить свои алгоритмы так, чтобы давать хорошие ответы на запросы любого типа, в том числе и на запросы "пикантной" тематики. Но если ваш сайт не релевантен таким запросам, ориентирован на посетителей разных возрастов, предлагает скачать что-то или посмотреть последние вышедшие серии популярных сериалов, а может просто содержит интересные и полезные статьи, не относящиеся к категории "18+", - то, например, установка рекламы из серии "интим-товары", могут определенно навредить как самим посетителям, так и ранжированию вашего сайта.

Расскажу, что же именно может повлиять на видимость сайта в результатах поиска и как избежать неприятных ситуаций:

1. Реклама

Реклама - основной способ монетизации сайтов, и, конечно, она нужна. Яндекс не против рекламы, но она тоже является частью вашего сайта, поэтому также, как и остальной контент, должна подходить для ваших посетителей.

Пара советов:

· перед установкой тизеров почитайте отзывы об этой рекламной сети,

· проверьте, есть ли возможность настраивать показ объявлений (отключить "взрослую" тематику, убрать ненужные нетематические рубрики и т.д.),

· после установки последите за транслирующейся рекламой некоторое время, пробуя разные браузеры. Нам встречались случаи, когда тизерные сети транслировали откровенную рекламу даже при ее отключении в настройках сети!

2. Ссылки

Помните, что ссылки, которые вы ставите со своего сайта на другой, также могут влиять на ваш. Если они ведут на взрослые ресурсы, то это может привести к изменению в ранжировании сайта по обычным, не "пикантным" запросам.

Советы:

· проверяйте содержимое сайта перед установкой ссылки на него,

· регулярно проверяйте установленные ссылки, т.к. сайты могут менять свое содержимое,

· если у вас стоит виджет комментариев какой-либо социальной сети, то за ними также стоит следить.

3. Код сайта

Ни для кого не секрет, что иногда сайты взламывают. Не забывайте регулярно менять пароли доступа к сайту и следите за его защищенностью.

Одно из возможных последствий взлома заключается в том, что злоумышленник устанавливает в коде вашего сайта ссылки на взрослые ресурсы или тексты с таким содержанием, которые не будут отображаться на самой странице, но поисковым роботам будут видны, - так что ранжирование сайта может измениться.

Есть еще один момент: скачанный с недостоверного источника бесплатный шаблон сайта может быть уже заранее наполнен плохими ссылками и текстами. Поэтому прежде чем воспользоваться им - проверьте его код, или воспользуйтесь более надежными источниками для скачивания шаблонов.





В заключение хочу сказать еще раз: учитывайте особенности целевой аудитории вашего сайта, особенно возраст. Ведь если на сайте есть что-то, о чем я писал выше, то вряд ли мы найдем его по запросу [ну, погоди] или [игры для девочек винкс]. С другой стороны, если у вас аудитория взрослая, то нет ничего плохого в том, чтобы показывать релевантную рекламу и давать ссылки на другие взрослые ресурсы, а в продвижении сайта сконцентрироваться на взрослых запросах и работать с ними. Каждому, как говорится, свое!