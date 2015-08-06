Платон Щукин

август 2015
Вы обратились в службу поддержки. Часть первая
6 августа 2015, 14:26

О том, как начиналась наша служба поддержки. Подробнее -здесь 

3 комментария
история,внутренние сервисы
Здравствуй, Школа!
18 августа 2015, 15:00

Открыли Школу вебмастеров .

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обучение,Школа вебмастеров
Школа вебмастеров - первая лекция в День знаний!
31 августа 2015, 15:46

Уже завтра, 1 сентября, в 17:00, состоится трансляция лекции Школы вебмастеров "Перед стартом". Успейте зарегистрироваться!

Также открыта регистрация на лекции "Сайт. Зачем он и каким должен быть" , "Usability и дизайн: как не помешать пользователю" и "Как написать хороший текст для сайта" .

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров