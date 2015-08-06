О том, как начиналась наша служба поддержки. Подробнее -здесь
август 2015
6 августа 2015, 14:26
О том, как начиналась наша служба поддержки. Подробнее -здесь
18 августа 2015, 15:00
Открыли Школу вебмастеров .
31 августа 2015, 15:46
Уже завтра, 1 сентября, в 17:00, состоится трансляция лекции Школы вебмастеров "Перед стартом". Успейте зарегистрироваться!
Также открыта регистрация на лекции "Сайт. Зачем он и каким должен быть" , "Usability и дизайн: как не помешать пользователю" и "Как написать хороший текст для сайта" .