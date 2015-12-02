Ссылки покупать уже немодно, теперь одна из горячих тем - работа со сниппетами. Тема эта очень обширна, я постараюсь кратко изложить здесь только наиболее важные факты, без которых лучше и не приступать к настройке сниппетов.

Самое главное, что необходимо понять – сниппеты никогда не бывают статичными, для каждой страницы они могут формироваться по-разному и главную роль в этом играет запрос пользователя. Когда пользователь видит в сниппете фрагмент текста, в котором есть слова его запроса, это упрощает понимание того, нужная ли это ему страница или нет. Сниппет – это визитная карточка вашего сайта, и стоит относиться к его оформлению серьезно.

Рассмотрим самые основные источники формирования сниппетов:

1. Мета-тег description и тег title.

Раньше для формирования заголовков почти всегда использовалось содержимое тега title, но не так давно для этого мы стали применять и мета-тег description. Это происходит в том случае, если содержимое title хуже аннотирует страницу. Также мета-тег description может использоваться для формирования описаний.

Очень важно подумать над заполнением этих мета-тегов, в этом могут помочь наши рекомендации:

- Использование мета-описаний

- Представление информации на сайте

2. Контент страницы

Если для формирования сниппета не нашлось хорошего источника, то он может сформироваться из контента страницы. В этом случае будет выбран фрагмент, который наши алгоритмы выберут, как наиболее информативный для данного запроса.

3. Яндекс.Каталог

Если сайт публикуется в Яндекс.Каталоге, то по некоторым запросам сниппет главной страницы вашего сайта может браться из описания сайта в Каталоге.

Если вы хотите, чтобы описание не формировалось из данных Яндекс.Каталога, то помочь с этим может добавление следующего мета-тега: <meta name="robots" content="noyaca"/>

4. Партнерские программы

Если вы являетесь владельцем интернет-магазина и хотели бы, чтобы в поисковой выдаче отображалась расширенная информация, включающая стоимость товара, город и стоимость доставки, то в этом вам может помочь YML-файл. Ознакомиться с тем, как подключиться к программе по улучшению сниппетов "Товары и цены", а так же создать yml-файл вы можете на странице Помощи.

Если же ваш сайт посвящен кулинарным рецептам, то при помощи специальной разметки можно сделать так, чтобы в сниппете отображалась информация, которая поможет пользователям быстрее понять особенности рецепта и выбрать более подходящий.

Ознакомьтесь с остальными нашими партнерскими программами и выберите подходящую вашей деятельности: Какие данные можно передавать Яндексу.

! Пожалуйста, не забывайте обращать внимание на указания в Помощи о наборе обязательных полей и требований к их формату для конкретного сниппета!

При работе над сайтом рекомендую придерживаться простых правил, которые помогут избежать неприятных ситуаций:

Знаю, эта фраза вам уже до чертиков надоела, но не могу не сказать - пишите тексты для людей, пожалуйста! Вы не представляете, как часто встречается в том числе и на нормальных сайтах сплошное перечисление ключевых слов вместо нормального текста. Желательно, чтобы тег title был не огромным и кратко аннотировал страницу, а мета-тег description хорошо ее описывал. Не указывайте в title и description однотипную информацию. Дублирование такой информации в описании и заголовке не принесет пользы пользователю, и в таком случае содержимое какого-то из тегов может быть проигнорировано нашими алгоритмами. Часть сниппета сформируется из контента страницы или других доступных источников. Следите за актуальностью предоставляемой информации. При этом надо учитывать, что какие-либо изменения не сразу попадут в Поиск, на это необходимо время – около двух недель.

Много интересных моментов о со сниппетами затронул также Сергей Лысенко в рамках лекции для Школы вебмастеров: "Представление сайта в поиске" .

Если у вас возникли какие-то вопросы, я жду ваших писем через форму обратной связи. При описании проблем, пожалуйста, указывайте ссылки, о которых идет речь, а также запрос, при котором воспроизводится проблема.

И красивых всем сниппетов!