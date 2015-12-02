Платон Щукин

декабрь 2015
Формирование сниппетов в поиске Яндекса
2 декабря 2015, 13:28

Ссылки покупать уже немодно, теперь одна из горячих тем - работа со сниппетами. Тема эта очень обширна, я постараюсь кратко изложить здесь только наиболее важные факты, без которых лучше и не приступать к настройке сниппетов.

Самое главное, что необходимо понять – сниппеты никогда не бывают статичными, для каждой страницы они могут формироваться по-разному и главную роль в этом играет запрос пользователя. Когда пользователь видит в сниппете фрагмент текста, в котором есть слова его запроса, это упрощает понимание того, нужная ли это ему страница или нет. Сниппет – это визитная карточка вашего сайта, и стоит относиться к его оформлению серьезно.

Рассмотрим самые основные источники формирования сниппетов:

1. Мета-тег description и тег title.

Раньше для формирования заголовков почти всегда использовалось содержимое тега title, но не так давно для этого мы стали применять и мета-тег description. Это происходит в том случае, если содержимое title хуже аннотирует страницу. Также мета-тег description может использоваться для формирования описаний.
Очень важно подумать над заполнением этих мета-тегов, в этом могут помочь наши рекомендации:

 - Использование мета-описаний

 - Представление информации на сайте

2. Контент страницы

Если для формирования сниппета не нашлось хорошего источника, то он может сформироваться из контента страницы. В этом случае будет выбран фрагмент, который наши алгоритмы выберут, как наиболее информативный для данного запроса.

3. Яндекс.Каталог

Если сайт публикуется в Яндекс.Каталоге, то по некоторым запросам сниппет главной страницы вашего сайта может браться из описания сайта в Каталоге.
Если вы хотите, чтобы описание не формировалось из данных Яндекс.Каталога, то помочь с этим может добавление следующего мета-тега: <meta name="robots" content="noyaca"/>

4. Партнерские программы

Если вы являетесь владельцем интернет-магазина и хотели бы, чтобы в поисковой выдаче отображалась расширенная информация, включающая стоимость товара, город и стоимость доставки, то в этом вам может помочь YML-файл. Ознакомиться с тем, как подключиться к программе по улучшению сниппетов "Товары и цены", а так же создать yml-файл вы можете на странице Помощи.
Если же ваш сайт посвящен кулинарным рецептам, то при помощи специальной разметки можно сделать так, чтобы в сниппете отображалась информация, которая поможет пользователям быстрее понять особенности рецепта и выбрать более подходящий.
Ознакомьтесь с остальными нашими партнерскими программами и выберите подходящую вашей деятельности: Какие данные можно передавать Яндексу.

! Пожалуйста, не забывайте обращать внимание на указания в Помощи о наборе обязательных полей и требований к их формату для конкретного сниппета!

При работе над сайтом рекомендую придерживаться простых правил, которые помогут избежать неприятных ситуаций:

  1. Знаю, эта фраза вам уже до чертиков надоела, но не могу не сказать - пишите тексты для людей, пожалуйста! Вы не представляете, как часто встречается в том числе и на нормальных сайтах сплошное перечисление ключевых слов вместо нормального текста.
  2. Желательно, чтобы тег title был не огромным и кратко аннотировал страницу, а мета-тег description хорошо ее описывал.
  3. Не указывайте в title и description однотипную информацию. Дублирование такой информации в описании и заголовке не принесет пользы пользователю, и в таком случае содержимое какого-то из тегов может быть проигнорировано нашими алгоритмами. Часть сниппета сформируется из контента страницы или других доступных источников.
  4. Следите за актуальностью предоставляемой информации. При этом надо учитывать, что какие-либо изменения не сразу попадут в Поиск, на это необходимо время – около двух недель.

Много интересных моментов о со сниппетами затронул также Сергей Лысенко в рамках лекции для Школы вебмастеров: "Представление сайта в поиске" .

Если у вас возникли какие-то вопросы, я жду ваших писем через форму обратной связи. При описании проблем, пожалуйста, указывайте ссылки, о которых идет речь, а также запрос, при котором воспроизводится проблема.

И красивых всем сниппетов!

34 комментария
поиск,сниппеты,вебмастеру
Опрос вебмастеров о продуктах Яндекса.
10 декабря 2015, 13:07
Близится к концу 2015 год и за этот год команда Яндекса проделала большую работу: мы создали Новый Вебмастер, проводили образовательные мероприятия (Школу вебмастеров), много рассказывали о своих инструментах и технологиях, отвечали на ваши вопросы.
И нам очень важно понять, куда двигаться дальше и в каком ключе развивать наши инструменты, а также выяснить, с какими проблемами сталкиваются вебмастера и простые пользователи Яндекса.
Поэтому прошу вас потратить немного времени и принять участие в опросе.

Ваше участие поможет нам стать лучше!
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Опрос вебмастеров
О мобильном поиске Яндекс.Видео и плеерах, не поддерживающих HTML5
16 декабря 2015, 13:37

Полезный пост об использовании Flash-плееров.

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Flash,Яндекс.Видео
Я хочу сыграть с тобой в игру
17 декабря 2015, 17:25

На этих примерах наш классификатор seo-ссылок выиграл у аналитиков - он нашел, а мы не сразу=)

Попробуйте и вы: если найдете seo-ссылки за 10 секунд — вы отличный seo-аналитик, если не справитесь за 45 секунд — вы начинающий любитель seo

Итак:

http://mysiteufa.ru/smesiteli-s-podsvetkoi/nasadka-dlya-dusha-podsvetkoi-menyayushchei-tsveta ,

http://acstorg.ru/telefon/philips/philips-xenium-x501 ,

http://medina-stationary.ru/turo .

 

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40 комментариев
Несколько советов интернет-магазинам по настройкам индексирования
29 декабря 2015, 15:24

Многие вебмастера, работая над оптимизацией интернет-магазинов для индексирующих роботов, задаются одними и теми же вопросами. В этом посте я постараюсь осветить наиболее часто встречающиеся из них, которые поступают ко мне:

     1. Использовать ли ЧПУ-адреса на сайте?

Индексирующий робот посетит и включит в результаты поиска и страницу по адресу сайт.рф/?категория=1&подкатегория=6 , и по адресу сайт.рф/ромашки/крупные вне зависимости от формата их URL-адресов, но стоит задуматься, какой тип адресов лучше подойдёт для удобного ориентирования ваших покупателей, по какой ссылке пользователи форумов или социальных сетей будут чаще переходить и делиться ею со своими знакомыми. Понятная и читаемая структура URL-адресов не только позволит посетителям быстрее ориентироваться на сайте, но и поможет роботу сформировать корректные навигационные цепочки , что сделает сайт более заметным в результатах поиска.

     2. Что делать со страницами пагинации и сортировки товаров?

Если в какой-либо категории на вашем сайте находится большое количество товаров, могут появиться страницы пагинации (порядковой нумерации страниц), на которых собраны все товары данной категории. Если на такие страницы нет трафика из поисковых систем и их контент во многом идентичен, то советую настраивать атрибут rel="canonical" тега <link> на подобных страницах и делать страницы второй, третьей и дальнейшей нумерации неканоническими, а в качестве канонического (главного) адреса указывать первую страницу каталога, только она будет участвовать в результатах поиска.
Например, страница сайт.рф/ромашки/1 - каноническая, с неё начинается каталог, а страницы вида сайт.рф/ромашки/2 и сайт.рф/ромашки/3 - неканонические, в поиск их можно не включать. Это не только предотвратит возможное дублирование контента, но и позволит указать роботу, какая именно страница должна находиться в выдаче по запросам. При этом ссылки на товары, которые находятся на неканонических страницах, также будут известны индексирующему роботу.
Часто вместо пагинации сайты используют динамическую прокрутку, когда для посетителя, пролиставшего каталог до определённого момента, с помощью JavaScripts загружаются другие товары в данной категории. В такой ситуации необходимо проследить, чтобы весь контент таких страниц отдавался индексирующему роботу (например, с помощью инструмента в Яндекс.Вебмастере), либо чтобы роботу становилась доступна статическая пагинация товаров.


Вторая часть вопроса связана со страницами сортировки, например, по цене, популярности или характеристикам. Чтобы разобраться с этой частью, необходимо понять, нужны ли такие страницы в результатах поиска, отвечают ли они в полной мере на запросы пользователей. Если страницы не отвечают на запросы пользователей поисковой системы, их лучше закрыть с помощью соответствующих правил в Вашем robots.txt, оставив для посещения роботом только действительно необходимые страницы.

     3. Один товар в нескольких категориях, как исключить дублирование?

С такой ситуацией сталкиваются вебмастера, если один и тот же товар логично разместить в нескольких категориях. Например, ромашки могут находиться в категории "Полевые цветы" или "Необычные цветы". Для подобных ситуаций я советую использовать атрибут rel="canonical" тега <link>: укажите с помощью него канонический адрес, например тот, что находится в наиболее популярной категории, именно он будет индексироваться и участвовать в результатах поиска. Это позволит предотвратить дублирование контента в выдаче, и вы всегда будете знать, какая страница должна находиться по запросам. Посетители же всегда смогут найти обе страницы при заходе на сайт, а перелинковка между собой этих страниц может быть полезна в этом случае.

     4. Товар с выбором цвета\размеров, как предотвратить дублирование?

Когда один и тот же товар представлен в вашем магазине в различном исполнении, самое правильное решение для подобных случаев - сделать выбор характеристик товара без изменения URL-адреса с динамическим обновлением контента на странице (например, при смене выбранного цвета изменяется изображение). Но часто по каким-либо причинам (например, из-за технических ограничений используемой CMS) это невозможно сделать. Тогда для робота остаются несколько практически идентичных страниц с товаром, которые или могут находиться в поиске независимо друг от друга, или которые робот посчитает дублирующими, оставив в выдаче только один адрес на своё усмотрение.
Я советую вам решить, нужны ли все страницы с вариантами исполнения товара в поиске, или будет достаточно только одной версии страницы. Для первого случая на такие страницы можно добавить больше различающегося контента (отзывы покупателей, комментарии или обсуждения, рекомендуемые к просмотру товары),а во втором случае - использовать вышеуказанный атрибут rel="canonical", выбрав в качестве канонического адреса наиболее популярную модификацию товара.

     5. Товар закончился на складе, что делать?

Если товар стал кратковременно недоступен в вашем интернет-магазине, но в скором времени ожидается его поступление, я рекомендую оставить страницу с ним доступной для робота (возвращать индексирующему роботу HTTP-код ответа 200), это предотвратит её исключение из результатов поиска. Чтобы поддерживать интерес пользователя на такой странице можно отображать информацию о скором поступлении товара на склад, возможность предзаказа, а также рекомендуемые и похожие товары, которые есть в наличии, что часто позволяет сохранить посетителя сайта и заинтересовать его другой продукцией. При длительном отсутствии товара на складе лучше настроить HTTP-код ответа 404, чтобы удалить недоступные для заказа товары. Саму страницу «заглушки» не оставлять стандартной, а разнообразить дополнительной интересной и полезной информацией.

     6. Что нужно добавить в robots.txt ?

Обязательно к закрытию в файле robots.txt:

- страницы действий (добавление в корзину, сравнение товаров, перенос в список "Избранное"),
- корзины с товарами,
- встроенный поиск на сайте,
- служебные каталоги с конфиденциальными документами (адреса доставки, контактные телефоны),
- идентификаторы сессии, utm-метки с помощью директивы "Clean-param".

Дополнительно, как и для всех сайтов, указать в robots.txt необходимо:

- директиву Host с адресом главного зеркала сайта,
- директиву Sitemap с адресом актуального файла sitemap .

103 комментария
вебмастер,индексирование,робот
С Наступающим!!!
31 декабря 2015, 11:19

Вот и подходит к концу 2015 год, и я хочу поблагодарить вас - год был очень интересный!

Поздравляю с наступающим Новым 2016 Годом и хочу пожелать вам и вашим проектам быстрого индексирования, красивых адаптивных версий под все новые девайсы, которые ждут нас в 2016, первых позиций во всех поисковиках и чтоб никаких ограничений в выдаче!

В следующем году я обязательно продолжу делиться новостями и заметками, а вы заходите и приводите друзей!

До встречи в Новом Году!

5 комментариев
Платон,вебмастеру,Новый Год