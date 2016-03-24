Наверняка большинство из вас знает, что такое фавиконка. А те, кто не знает, точно обращали внимание на маленькое изображение рядом с сайтом в результатах поиска и во вкладке браузера, когда у пользователя открыт сайт. Это и есть фавиконка.

Вы удивитесь, но этот маленький и в общем-то не очень функциональный элемент невероятно ценен для пользователей, что подтверждают наши многочисленные исследования. Поэтому уделить внимание фавиконке точно стоит!

Многие вебмастера не догадываются, что есть много причин, почему фавиконка может не показаться в поиске. Поэтому сегодня я подробнее расскажу об их индексировании и о распространенных ошибках, которые приводят к изнурительным ожиданиям появления фавиконок в поисковой выдаче.

1. Важен правильный формат фавиконки. Распространенная проблема - обозначение формата только в названии файла, когда настоящий формат отличается. Совет: убедитесь в свойствах файла, что у вас нужный формат. Также часто при передаче файла фавиконки с сервера сайта указывается некорректный тип передаваемых данных (Content-Type). Если фавиконка имеет расширение ico, то и в type необходимо указывать принадлежность к ico, например, type="image/x-icon".

2. Само изображение должно быть размером 16 х 16, 32 × 32 или 120 × 120 пикселей и однослойным.

3. Как и со страницами на сайте, индексирование начинается с обнаружения ссылки - ссылки на фавиконку:

- прописывайте адрес фавиконки в коде главной страницы;

- по возможности располагайте фавиконку в корне сайта;

- старайтесь использовать статический адрес фавиконки;

- кириллический адрес необходимо написать, используя Punycode;

- если сайт доступен по нескольким адресам (например, с www и без www, по протоколам http или https), то проследите, что везде размещена одинаковая фавиконка.

4. Фавиконку скачивает специальный робот. Проследите, что:

- в случае наличия нескольких адресов файла фавиконки в коде страницы первым расположен адрес для поискового робота;

- адрес фавиконки разрешён для скачивания в файле robots.txt ( https://webmaster.yandex.ru/robots.xml );

- фавиконка отдаёт код ответа сервера HTTP 200.

5. После успешного скачивания фавиконка добавляется в базу фавиконок, обновление которой происходит независимо от обновления основной поисковой базы - обычно 1 раз в 1-2 недели. Некоторое время назад наша база фавиконок обновлялась гораздо реже, но сейчас, если дольше 2 недель ваша фавиконка не обновляется, - проверяйте, корректно ли она оформлена, и, если что, пишите.

Да пребудет с вами фавиконка!