В свете отказа от директивы Host я бы хотел рассказать подробнее о рекомендациях по переезду сайта. Данные рекомендации предназначаются как для переезда на протокол https, так и для переезда на новое доменное имя, поскольку алгоритм будет совпадать.

Директива Host позволяла сохранить доступность старого сайта на период переезда, однако ее использование было также сопряжено с некоторыми неудобствами. Например, необходимо было проверять, что в директиве Host всех зеркал указан один и тот же сайт, иначе переезд мог произойти некоректно. В связи с этим было решено отказаться от использования директивы Host - теперь переезд будет выполняться только при помощи редиректа HTTP-301. Это также упростит совмещение переезда в Яндексе и других поисковых системах. Теперь для переезда я рекомендую следующее:

1. Добавьте новый домен в Вебмастер (в том числе сайт по протоколу HTTPS, если переезд выполняется на HTTPS) и убедитесь, что он не склеен в группу зеркал с другим сайтом. Если это так, воспользуйтесь инструментом "Отклейка зеркал", чтобы расклеить сайты. После окончания расклейки переходите ко второму пункту.

2. Настройте редирект 301 со страниц старого сайта на аналогичные страницы нового. При этом я рекомендую учитывать несколько важных моментов:

- сайты должны совпадать между собой структурно, поэтому страницы старого сайта должны выполнять редирект именно на аналогичные страницы нового сайта. Если же структура сайта при переезде изменилась, Вы можете установить редирект со страниц старого сайта на аналогичные страницы нового, а с них установить редирект на нужные адреса. Наши рекомендации по смене структуры сайта описаны в разделе Помощи.

- оба сайта должны быть доступны роботу. Проверьте, что в robots.txt обоих сайтов содержатся одинаковые правила, ведь если будут запрещены разные страницы, это может привести к различию контента. Если сайты используют один и тот же файл robots.txt, то файл sitemap лучше указать по адресу нового главного зеркала, так как после переезда индексироваться будет именно он.

- убедитесь, что большая часть страниц сайтов доступна и отвечает кодом HTTP-200 ОК или кодом редиректа 301. Если на доменах существенная доля страниц будет недоступна из-за кода ответа 404, это может помешать переезду. В таком случае недоступные страницы можно запретить к индексированию в файле robots.txt, чтобы робот-зеркальщик не посещал их при сверке контента.

3. Проверьте, что все зеркала в группе выполняют редирект на желаемое главное зеркало. Это также относиться к версиям "с www" или "без www".

Когда все необходимые настройки будут внесены, в панели Яндекс.Вебмастера старого адреса отправьте заявку на переезд сайта. Если заявка была успешно принята, значит, настройки выполнены корректно и сайты смогут склеиться. Процесс склейки был значительно ускорен и сейчас может занимать от нескольких дней до 3 недель. Замечу, что завершение переезда не означает, что все страницы сайта сразу попадут в поиск по адресу главного зеркала. Страницы неглавного зеркала будут участвовать в поиске какое-то время, пока аналогичные страницы главного зеркала не будут проиндексированы. Постепенно, по мере обхода нужного сайта, неглавное сможет пропасть из поиска.

Зачастую также возникает вопрос, почему в Яндекс.Вебмастере у неглавного зеркала большое число страниц в списке "Загруженных", и это число может даже увеличиваться, хотя в поиске страницы не появляются. В этом нет какой-либо ошибки: в список загруженных входят все страницы, ссылки на которые известны индексирующему роботу, поэтому данные о таких страницах вполне могут храниться в базе робота. Попадать в поиск такие страницы не будут, так как принадлежат неглавному зеркалу.

Не забудьте также, что для нового домена в Яндекс.Вебмастере необходимо добавить свой файл sitemap и установить региональность.