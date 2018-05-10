В своем блоге я уже описывал основные принципы формирования сниппетов в поиске Яндекса. В этой статье я хочу поделиться с вами примерами, вопросы по которым наиболее часто поступают в саппорт.

Напомню, что сниппет для одной и той же страницы может меняться. Мета-тег description и тег title не имеют однозначный приоритет при формировании сниппета. Сниппет страницы формируются исходя из слов поискового запроса. А это значит, что в сниппет подставляются фрагменты текста со страницы, в которых есть слова из запроса пользователя.

Давайте рассмотрим несколько типовых примеров.

1. В сниппет попал служебный текст или e-mail.

Возможна ситуация, когда в сниппет попадают служебные символы (см. пример ниже).

ИЛИ,

если ввести в поисковую строку адрес сайта, то часто можно наблюдать, как в сниппет попадает e-mail. Происходит это потому, что электронная почта содержит адрес сайта.

В обоих примерах сниппет выглядит непривлекательно. В случае попадания служебных символов (e-mail) в сниппет нужно проверить код страницы на предмет наличия таких символов (e-mail) и удалить их, если они не нужны. Если же служебный текст (e-mail) уместен на исходной странице, но в сниппете его показывать не нужно, то рекомендую запретить его индексирование с помощью тега <noindex>.

2. На странице прописано несколько мета-тегов description.

На странице сайта может находиться несколько мета-тегов description. Чаще всего, такой вариант возможен, когда на странице используется микроразметка.

При формировании сниппета мета-теги description (<meta itemprop="description" content="" >) из микроразметки учитываются. Т.е. содержимое мета-тегов description из микроразметки служит возможным источником для текста в сниппете.

3. Заголовок и описание обновлены на странице, но в поиске показываются устаревшие.

Если вы видите в поиске устаревшие title и description, а на странице сайта заголовок и описание уже обновлены, то, скорее всего, в поиске участвует сохраненная копия страницы за ту дату, когда на искомой странице еще были прописаны старые заголовок и описание. Узнать, какая версия страницы участвует в поиске, можно с помощью инструмента Проверить статус URL в сервисе Я.Вебмастер.

После того, как были внесены изменения на страницу, нужно подождать несколько дней, пока эти изменения станут учитываться в поиске. Кроме того, рекомендую использовать инструмент Переобход страниц, чтобы ускорить обновление данных о странице в базе индексирующего робота.

4. Прописаны одинаковые или похожие title и description.

Если содержимое тега title и мета-тега description одинаковое или очень похожее, то описание из мета-тега description не будет учитываться при формировании сниппета страницы в поиске. Наши алгоритмы стремятся не показывать пользователю идентичную информацию в заголовке и в описании. Следите за тем, чтобы title и description не повторяли друг друга, наполните их разнообразным и отличным друг от друга контентом.

Рекомендации по составлению мета-описаний

5. Сниппет формируется из Я.Каталога.

Я.Каталог закрылся. Однако, если ваш сайт размещался в Я.Каталоге, то сниппет главной страницы может браться из описания сайта, которое было в Я.Каталоге. Если эти данные устарели или вы не хотите, чтобы описание формировалось из Я.Каталога, то нужно добавить на главную страницу сайта мета-тег <meta name="robots" content="noyaca"/>. Этот тег укажет, что Я.Каталог не может быть источником данных для сниппета.

6. Как настроить картинку в сниппете.

Сразу отмечу, что вручную повлиять на появление картинки в поисковой выдаче возможности нет и не нужно специально прописывать картинку с помощью микроразметки. Индексирующий робот самостоятельно выбирает изображение для добавления в результаты поиска со всех представленных на странице картинок. При выборе картинки учитывается множество факторов, среди которых, например, присутствие картинки на Я.Картинках.

Советы вебмастеру по индексированию картинок

Как всегда, свои вопросы про сниппеты вы можете задать через форму обратной связи. При описании проблем, пожалуйста, указывайте ссылки, о которых идет речь, а также запрос, при котором воспроизводится проблема.