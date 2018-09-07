Платон Щукин

сентябрь 2018
Поисковый спам и "Я все исправил"
7 сентября 2018, 14:54

Когда алгоритмы на сайте фиксируют какие-либо нарушения или проблемы с безопасностью, информация об этом появляется в виде фатальной ошибки в соответствующем разделе, а вместе с ней - кнопка "Я всё исправил". Выглядит она так:

В этом посте я расскажу о работе кнопки в случаях, когда на сайте были обнаружены нарушения, связанные с поисковым спамом (например, Баден-Баден, Минусинск, Дорвей и т.д.). При проблемах с безопасностью сайта (например, при присутствии на нём вредоносного кода, программ-оберток, и любого другого содержимого, которое может угрожать безопасности пользователей) также доступна кнопка "Я всё исправил", но работает она иначе.

Главное предназначение кнопки при обнаруженном на сайте поисковом спаме - отправка дополнительного сигнала нашим алгоритмам о том, что указанные нарушения исправлены. После нажатия она станет неактивной, а около названия ошибки появится вот такое сообщение:

После первого нажатия она будет доступна через месяц. Далее, во избежание злоупотребления кнопкой, этот срок будет увеличиваться, и может достигать трех месяцев.
Если после очередной проверки на сайте не будет обнаружено нарушений, ограничения с него снимутся, а ошибка в Вебмастере пропадет. Если же у алгоритмов к сайту останутся нарекания, сообщение об ошибке будет на месте.

В среднем проверка внесенных на сайт исправлений осуществляется в течение двух недель, но может занимать как больше, так и меньше времени. На сроки самой проверки нажатие кнопки не влияет.
Отправлять сигнал алгоритмам лучше тогда, когда вы уверены, что все нарушения на сайте исправлены. Если он уже отправлен, а вы обнаружили что-то ещё, что можно поправить, смело правьте, алгоритмы в любом случае это отследят, так как регулярно мониторят сайты, а нажатие кнопки не является обязательным условием для снятия ограничений или проверки ресурса.
Но лучше вообще не доводить дело до ограничений и следовать нашим рекомендациям :)

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Региональность: вопросы и ответы
20 сентября 2018, 13:34

Мне много пишут про региональность, как лучше ее реализовать, какие регионы присвоить, и т.д. Поэтому сегодня я решил ответить на наиболее популярные ваши вопросы.

Какой регион лучше присвоить в Вебмастере, если у меня интернет-магазин?
Если ваш интернет-магазин доставляет товары по всей России, вы можете присвоить регион "Россия" в самом интерфейсе Яндекс.Вебмастера. Если сайт доставляет товары и за пределы России, можно указать регион СНГ. Также мы всегда рекомендуем добавлять все филиалы в Яндекс.Справочник, так как все регионы, полученные из Справочника, могут влиять на ранжирование сайта по геозависмым запросам. Филиалами организации являются только те офисы, магазины и точки самовывоза, которые имеют одинаковое название с головным офисом и относятся к тому же виду деятельности. Точки выдачи нескольких магазинов разных брендов не считаются филиалами, и добавить их в Яндекс.Справочник не получится. Подробнее о добавлении и объединении в сеть в Яндекс.Справочнике вы можете прочитать в Помощи.

Если сайт работает в нескольких городах (например, представительства есть только в трех городах), то в Яндекс.Вебмастере можно указать тот город, в котором находится главный офис, а остальные добавить через Справочник.

В любом случае, алгоритмы поиска способны определить, что сайт релевантен запросу из какого-то региона, даже если у сайта нет этого региона в разделе "Региональность" Яндекс.Вебмастера.

Как реализовать региональность для поддоменов?
Создавать региональные поддомены или директории имеет смысл только в том случае, если вы планируете наполнять их региональным контентом, то есть полезным пользователям именно того региона, на который они направлены (например, размещать актуальную информацию о товаре\услуге именно в данном регионе: расценки, наличие, стоимость доставки и т.д. ). В случае, если на вашем сайте нет регионального контента, делать этого не нужно: это приведёт к дублированию информации в поиске и возможным проблемам при индексировании. Более подробно мы рассказали тут.

Поддомен или директория - что выбрать.
Выбирайте то, что:

а) Лучше подходит под структуру вашего сайта и не запутает пользователей.
б) Вы можете реализовать технически.
Если выбрали директорию, учтите, что ей нельзя присвоить отдельный регион. Но при наличии регионального контента робот и сам может понять, какую страницу в каком регионе лучше показывать.

Что делать, если в разделе "Диагностика" появилась рекомендация о добавлении сайта в Яндекс.Справочник?
Если вы добавляли карточку в Яндекс.Справочник и она появилась в вашем личном кабинете со статусом "одобрено", это не всегда означает, что карточка опубликована в Яндекс.Справочнике. Для того, чтобы проверить, что карточка точно есть в Справочнике, воспользуйтесь поиском на главной странице Справочника (по названию организации или по урлу сайта). Если карточка не находится, нужно написать в поддержку Справочника.

Также обязательно проверьте, что в карточке указана главная страница сайта (например, http://example.com) и адрес сайта указан так же, как в Яндекс.Вебмастере — с префиксом www или без него,
с протоколом HTTP или HTTPS.

Если ваш сайт информационный, но в разделе "Диагностика" есть рекомендация о добавлении сайта в Справочник, укажите в настройках региональности Вебмастера "нет региона". Это даст роботу понять, что вы не забыли указать региональность, а указали именно на отсутствие региона у сайта.

Как изменять настройки региональности при переезде сайта?
При любом переезде сайта (со сменой доменного имени, с изменением протокола на https) обязательно внесите изменения в карточки Яндекс.Справочника. В самом Вебмастере также укажите необходимый регион вручную.

Как изменить региональность для неглавных зеркал?
Неглавные зеркала полностью зависят от главного, в том числе в определении региональности. Поэтому изменение регионов для неглавных зеркал возможно только после расклейки сайтов.

Как изменить регион, присвоенный от Справочника?
Регионы, полученные из Яндекс.Справочника, присваиваются автоматически, и максимально соответствуют физическому местоположению организации. Поэтому изменить регион на более крупный или мелкий не получится.

Можно ли присвоить региональность общетематическому сайту?
Если сайт посвящен каким-либо общим темам или является сайтом-справочником, регион такому сайту присваивать не нужно. В Вебмастере в таком случае можно явно указать "Нет региона".

21 комментарий
Михаил Сливинский отвечает на популярные вопросы
26 сентября 2018, 15:59

Каждый день вы обращаетесь к нам в службу поддержки с различными вопросами, на которые мы отвечаем, но порой мои ответы и ответы моих коллег вам кажутся неполными или неправдивыми, поэтому я решил провести серию небольших интервью с людьми из компании, которые имеют самое прямое отношение к сервисам, дабы получить ответы на наиболее популярные вопросы "из первых уст" :) И первым ответить на ваши вопросы согласился Михаил Сливинский - руководитель службы Яндекса по работе с вебмастерами.

Платон: Михаил, большое спасибо, что откликнулся на мою просьбу!
Михаил Сливинский: Платон, всегда рад! Постараюсь ответить на все вопросы!
П: итак, первый вопрос: У меня новый сайт. Как попасть в топ поиска? Какую стратегию продвижения выбрать?
М.С.: В продвижении нового сайта нет каких-то принципиальных отличий. Ключевое:

- фокусируйтесь на том ассортименте/услугах/сервисе/информации, в которых ваш сайт и бизнес сильнее конкурентов

- определите основные запросы и убедитесь, что на сайте есть посадочные страницы, эффективно решающие задачи пользователей

- используйте переобход для приоритетного обхода роботом новых страниц и мониторинг важных страниц, чтобы вовремя узнавать об изменениях на стороне поиска

П: Какой фактор ранжирования сейчас имеет максимальный вес?
М.С.: Современный Рунет конкурентен и представлен миллионами сайтов. Нет простого способа выиграть конкуренцию за пользователя на поиске. Нужно предлагать лучшие условия, лучший контент, лучший выбор и функциональность, лучший сервис. Нужно сформировать доверие у пользователя к вашему сайту. Наконец, нужно проверить технические параметры обхода и индексации.

П: Почему мой сайт со временем падает в выдаче, хотя я не вношу никаких изменений?
М.С.: "Чтобы стоять на месте нужно бежать вперед", (С) Алиса. Возможно, ваши конкуренты бегут вперёд быстрее.

П: У меня хорошие позиции, но продаж почти нет. Что со мной не так?
М.С.: Во-первых, важно не только то, какие позиции имеет ваш сайт, но и объем поискового спроса, на который он отвечает. Скажем, на вашем сайте может не быть каких-то важных лендингов, решающих популярные поисковые задачи. Wordstat и "рекомендованные запросы" в Вебмастере могут помочь найти новые возможности.
Во-вторых, постарайтесь посмотреть на свой сайт глазами потенциального пользователя. В чём ключевые преимущества? В чём отличие от конкурентов? Вызывает ли сайт доверие? Собирайте обратную связь от покупателей и посетителей, смотрите сессии в Вебвизоре на страницах с большим процентом отказов, формулируйте гипотезы. Затем вносите изменения на сайт и измеряйте эффект средствами веб-аналитики.

П: Как зарабатывать информационному сайту, если вы постоянно боретесь с рекламой?
М.С.: Тут хочется выделить несколько моментов:
﻿- Мы не боремся с рекламой, а наоборот, считаем ее наиболее приемлемым видом монетизации информационных сайтов.

- При прочих равных условиях алгоритмы ранжирования чаще предпочитают сайты с меньшим количеством рекламы.

- Мы рекомендуем не использовать рекламу, которая может дезориентировать и мешать посетителю сайта получать информацию. Например, речь об автоматическом воспроизведении звука, шокирующей рекламе, неуправляемых блоках всплывающей рекламы и т.д.

П: Как сделать правильный выбор при внесении изменений на сайт? Какую структуру выбрать, навигацию, меню или дизайн?
М.С.: Универсальной рекомендации нет. Структура зависит от разнообразия поисковых задач в выбранной нише.

П: Позиции сайта по запросам постоянно меняются. Что происходит с моим сайтом?
М.С.: Это нормально, позиции могут меняться по многим причинам, например, из-за появления новых сайтов или изменений на существующих, из-за персонализации и многорукого бандита, изменений в алгоритмах, появления новых сигналов о качестве сайта и так далее.

П: Иногда в результатах поиска показываются страницы моего сайта, не совсем релевантные запросу, хотя есть более релевантные. Как сделать все-таки так, чтобы всегда алгоритм выбирал нужные мне страницы?
М.С.: Как наверняка всем известно, наши алгоритмы в своей работе опираются на сотни разных факторов, значение и вес которых постоянно пересчитываются, что в свою очередь может отражаться и на выборе релевантной запросу страницы. Мы со своей стороны стараемся обучать алгоритм так, чтобы в 100 процентах случаев он выбирал ту страницу, которая наиболее релевантна запросу пользователя, но иногда действительно случаются нестандартные ситуации, которые мы разбираем и используем в работе. Поэтому я бы здесь сказал так: помочь алгоритму выбирать нужные страницы можно совместно: Вам - развивать их и наполнять нужной информацией, нам - обучать и собирать новые и новые данные.

П: Почему когда я пишу в саппорт и спрашиваю конкретные причины, по которым мой сайт упал, мне никто их не называет?
М.С.: Если к сайту применены ограничения - поддержка скажет об этом. Вообще, есть множество причин изменения позиций и трафика. Поддержка не занимается продвижением сайтов. Функция поддержки - проверить, корректно ли работает алгоритм. И если алгоритм работает корректно, ограничений к сайту не применяется, а позиции его изменились, сотрудник не скажет вам что-то в духе "у нас изменился вес вот этого фактора, поэтому ваш сайт упал", он укажет вам возможные причины, даст "пищу для размышлений". Мы даем возможности для проверки и анализа в Вебмастере и Метрике, но выявлять причины за вас, извините, не сможем.

П: Почему ко мне на сайт не приходят пользователи, хотя сайт вроде хороший и отвечает на вопросы своей тематики?
М.С.: ﻿﻿﻿﻿Возможно, есть технические проблемы (например, контент недоступен роботу), или сайт проигрывает конкурентам в решении задач пользователей.

П: Михаил, большое спасибо за интервью, было здорово!
М.С.: Платон, спасибо за хорошие вопросы)

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