Мне много пишут про региональность, как лучше ее реализовать, какие регионы присвоить, и т.д. Поэтому сегодня я решил ответить на наиболее популярные ваши вопросы.

Какой регион лучше присвоить в Вебмастере, если у меня интернет-магазин?

Если ваш интернет-магазин доставляет товары по всей России, вы можете присвоить регион "Россия" в самом интерфейсе Яндекс.Вебмастера. Если сайт доставляет товары и за пределы России, можно указать регион СНГ. Также мы всегда рекомендуем добавлять все филиалы в Яндекс.Справочник, так как все регионы, полученные из Справочника, могут влиять на ранжирование сайта по геозависмым запросам. Филиалами организации являются только те офисы, магазины и точки самовывоза, которые имеют одинаковое название с головным офисом и относятся к тому же виду деятельности. Точки выдачи нескольких магазинов разных брендов не считаются филиалами, и добавить их в Яндекс.Справочник не получится. Подробнее о добавлении и объединении в сеть в Яндекс.Справочнике вы можете прочитать в Помощи.

Если сайт работает в нескольких городах (например, представительства есть только в трех городах), то в Яндекс.Вебмастере можно указать тот город, в котором находится главный офис, а остальные добавить через Справочник.

В любом случае, алгоритмы поиска способны определить, что сайт релевантен запросу из какого-то региона, даже если у сайта нет этого региона в разделе "Региональность" Яндекс.Вебмастера.

Как реализовать региональность для поддоменов?

Создавать региональные поддомены или директории имеет смысл только в том случае, если вы планируете наполнять их региональным контентом, то есть полезным пользователям именно того региона, на который они направлены (например, размещать актуальную информацию о товаре\услуге именно в данном регионе: расценки, наличие, стоимость доставки и т.д. ). В случае, если на вашем сайте нет регионального контента, делать этого не нужно: это приведёт к дублированию информации в поиске и возможным проблемам при индексировании. Более подробно мы рассказали тут.



Поддомен или директория - что выбрать.

Выбирайте то, что:

а) Лучше подходит под структуру вашего сайта и не запутает пользователей.

б) Вы можете реализовать технически.

Если выбрали директорию, учтите, что ей нельзя присвоить отдельный регион. Но при наличии регионального контента робот и сам может понять, какую страницу в каком регионе лучше показывать.

Что делать, если в разделе "Диагностика" появилась рекомендация о добавлении сайта в Яндекс.Справочник?

Если вы добавляли карточку в Яндекс.Справочник и она появилась в вашем личном кабинете со статусом "одобрено", это не всегда означает, что карточка опубликована в Яндекс.Справочнике. Для того, чтобы проверить, что карточка точно есть в Справочнике, воспользуйтесь поиском на главной странице Справочника (по названию организации или по урлу сайта). Если карточка не находится, нужно написать в поддержку Справочника.

Также обязательно проверьте, что в карточке указана главная страница сайта (например, http://example.com) и адрес сайта указан так же, как в Яндекс.Вебмастере — с префиксом www или без него,

с протоколом HTTP или HTTPS.

Если ваш сайт информационный, но в разделе "Диагностика" есть рекомендация о добавлении сайта в Справочник, укажите в настройках региональности Вебмастера "нет региона". Это даст роботу понять, что вы не забыли указать региональность, а указали именно на отсутствие региона у сайта.

Как изменять настройки региональности при переезде сайта?

При любом переезде сайта (со сменой доменного имени, с изменением протокола на https) обязательно внесите изменения в карточки Яндекс.Справочника. В самом Вебмастере также укажите необходимый регион вручную.

Как изменить региональность для неглавных зеркал?

Неглавные зеркала полностью зависят от главного, в том числе в определении региональности. Поэтому изменение регионов для неглавных зеркал возможно только после расклейки сайтов.

Как изменить регион, присвоенный от Справочника?

Регионы, полученные из Яндекс.Справочника, присваиваются автоматически, и максимально соответствуют физическому местоположению организации. Поэтому изменить регион на более крупный или мелкий не получится.

Можно ли присвоить региональность общетематическому сайту?

Если сайт посвящен каким-либо общим темам или является сайтом-справочником, регион такому сайту присваивать не нужно. В Вебмастере в таком случае можно явно указать "Нет региона".