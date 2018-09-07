Каждый день вы обращаетесь к нам в службу поддержки с различными вопросами, на которые мы отвечаем, но порой мои ответы и ответы моих коллег вам кажутся неполными или неправдивыми, поэтому я решил провести серию небольших интервью с людьми из компании, которые имеют самое прямое отношение к сервисам, дабы получить ответы на наиболее популярные вопросы "из первых уст" :) И первым ответить на ваши вопросы согласился Михаил Сливинский - руководитель службы Яндекса по работе с вебмастерами.
Платон: Михаил, большое спасибо, что откликнулся на мою просьбу!
Михаил Сливинский: Платон, всегда рад! Постараюсь ответить на все вопросы!
П: итак, первый вопрос: У меня новый сайт. Как попасть в топ поиска? Какую стратегию продвижения выбрать?
М.С.: В продвижении нового сайта нет каких-то принципиальных отличий. Ключевое:
- фокусируйтесь на том ассортименте/услугах/сервисе/информации, в которых ваш сайт и бизнес сильнее конкурентов
- определите основные запросы и убедитесь, что на сайте есть посадочные страницы, эффективно решающие задачи пользователей
- используйте переобход для приоритетного обхода роботом новых страниц и мониторинг важных страниц, чтобы вовремя узнавать об изменениях на стороне поиска
П: Какой фактор ранжирования сейчас имеет максимальный вес?
М.С.: Современный Рунет конкурентен и представлен миллионами сайтов. Нет простого способа выиграть конкуренцию за пользователя на поиске. Нужно предлагать лучшие условия, лучший контент, лучший выбор и функциональность, лучший сервис. Нужно сформировать доверие у пользователя к вашему сайту. Наконец, нужно проверить технические параметры обхода и индексации.
П: Почему мой сайт со временем падает в выдаче, хотя я не вношу никаких изменений?
М.С.: "Чтобы стоять на месте нужно бежать вперед", (С) Алиса. Возможно, ваши конкуренты бегут вперёд быстрее.
П: У меня хорошие позиции, но продаж почти нет. Что со мной не так?
М.С.: Во-первых, важно не только то, какие позиции имеет ваш сайт, но и объем поискового спроса, на который он отвечает. Скажем, на вашем сайте может не быть каких-то важных лендингов, решающих популярные поисковые задачи. Wordstat и "рекомендованные запросы" в Вебмастере могут помочь найти новые возможности.
Во-вторых, постарайтесь посмотреть на свой сайт глазами потенциального пользователя. В чём ключевые преимущества? В чём отличие от конкурентов? Вызывает ли сайт доверие? Собирайте обратную связь от покупателей и посетителей, смотрите сессии в Вебвизоре на страницах с большим процентом отказов, формулируйте гипотезы. Затем вносите изменения на сайт и измеряйте эффект средствами веб-аналитики.
П: Как зарабатывать информационному сайту, если вы постоянно боретесь с рекламой?
М.С.: Тут хочется выделить несколько моментов:
- Мы не боремся с рекламой, а наоборот, считаем ее наиболее приемлемым видом монетизации информационных сайтов.
- При прочих равных условиях алгоритмы ранжирования чаще предпочитают сайты с меньшим количеством рекламы.
- Мы рекомендуем не использовать рекламу, которая может дезориентировать и мешать посетителю сайта получать информацию. Например, речь об автоматическом воспроизведении звука, шокирующей рекламе, неуправляемых блоках всплывающей рекламы и т.д.
П: Как сделать правильный выбор при внесении изменений на сайт? Какую структуру выбрать, навигацию, меню или дизайн?
М.С.: Универсальной рекомендации нет. Структура зависит от разнообразия поисковых задач в выбранной нише.
П: Позиции сайта по запросам постоянно меняются. Что происходит с моим сайтом?
М.С.: Это нормально, позиции могут меняться по многим причинам, например, из-за появления новых сайтов или изменений на существующих, из-за персонализации и многорукого бандита, изменений в алгоритмах, появления новых сигналов о качестве сайта и так далее.
П: Иногда в результатах поиска показываются страницы моего сайта, не совсем релевантные запросу, хотя есть более релевантные. Как сделать все-таки так, чтобы всегда алгоритм выбирал нужные мне страницы?
М.С.: Как наверняка всем известно, наши алгоритмы в своей работе опираются на сотни разных факторов, значение и вес которых постоянно пересчитываются, что в свою очередь может отражаться и на выборе релевантной запросу страницы. Мы со своей стороны стараемся обучать алгоритм так, чтобы в 100 процентах случаев он выбирал ту страницу, которая наиболее релевантна запросу пользователя, но иногда действительно случаются нестандартные ситуации, которые мы разбираем и используем в работе. Поэтому я бы здесь сказал так: помочь алгоритму выбирать нужные страницы можно совместно: Вам - развивать их и наполнять нужной информацией, нам - обучать и собирать новые и новые данные.
П: Почему когда я пишу в саппорт и спрашиваю конкретные причины, по которым мой сайт упал, мне никто их не называет?
М.С.: Если к сайту применены ограничения - поддержка скажет об этом. Вообще, есть множество причин изменения позиций и трафика. Поддержка не занимается продвижением сайтов. Функция поддержки - проверить, корректно ли работает алгоритм. И если алгоритм работает корректно, ограничений к сайту не применяется, а позиции его изменились, сотрудник не скажет вам что-то в духе "у нас изменился вес вот этого фактора, поэтому ваш сайт упал", он укажет вам возможные причины, даст "пищу для размышлений". Мы даем возможности для проверки и анализа в Вебмастере и Метрике, но выявлять причины за вас, извините, не сможем.
П: Почему ко мне на сайт не приходят пользователи, хотя сайт вроде хороший и отвечает на вопросы своей тематики?
М.С.: Возможно, есть технические проблемы (например, контент недоступен роботу), или сайт проигрывает конкурентам в решении задач пользователей.
П: Михаил, большое спасибо за интервью, было здорово!
М.С.: Платон, спасибо за хорошие вопросы)