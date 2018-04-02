Рекомендованные поисковые фразы

PriceLabs начал рекомендовать поисковые фразы в помощь магазинам, которые управляют ставками в поиске Маркета. Теперь сервис показывает до 6 поисковых фраз, задав которые пользователи чаще всего находили в выдаче ваши предложения. PriceLabs также подсказывает, сколько всего раз пользователи задавали каждый из запросов.
Вы можете выбрать одну из популярных поисковых фраз и посмотреть рекомендации по ставкам для первых 12 позиций в выдаче, отвечающей на запрос, заданный этой фразой.
Вся статистика отображается за последние 7 дней. Количество запросов с конкретной поисковой фразой, которое вы видите в PriceLabs, — это количество запросов, заданных по всей России. А количество показов вашего предложения в выдачах, сформированных в ответ на эту фразу, — это количество показов в регионах, где видны ваши предложения.
Где найти поисковые фразы
Чтобы посмотреть поисковые фразы для предложения, зайдите на страницу «Управление» в личном кабинете PriceLabs, найдите в таблице строчку с нужным товаром и кликните по ссылке «фраза». Откроется окно, в котором вы увидите популярные фразы и рекомендованные ставки.
Если вы придумаете поисковую фразу сами, PriceLabs сразу покажет рекомендованные ставки для позиций в выдаче, отвечающей на эту фразу. Для получения рекомендаций больше не нужно указывать «боевую» фразу и ждать, пока обновятся ставки, а вместе с ними и рекомендации. Чтобы посмотреть рекомендации, введите вашу фразу в строку в окне и нажмите на кнопку «Обновить рекомендации».
Пример
Допустим, магазин размещает на Маркете предложение «Сетевой фильтр APC P1-RS» и хочет посмотреть рекомендованные для этого товара поисковые фразы. Работает магазин только в двух городах — Екатеринбурге и Перми.
PriceLabs показывает, что пользователи по всей России за последние 7 дней 132 765 раз задали поиску Маркета запрос [ сетевой фильтр ]. Жители Екатеринбурга и Перми увидели предложение магазина 183 раза.
На количество показов предложения повлияла его позиция в выдаче. Так, в Екатеринбурге много магазинов предлагают покупателям сетевые фильтры. Предложение магазина находится на второй странице поисковой выдачи, которую Маркет создаёт в ответ на рассматриваемый запрос. Многие покупатели находят подходящий товар на первой странице выдачи и до второй не доходят.
Также на показы повлияла пауза в размещении предложения. В Перми выбор фильтров меньше и предложение магазина отображается на первой странице выдачи. Но в этом городе предложение было скрыто в течение одного дня из 7 из-за проблем с условиями доставки. Это тоже сократило количество показов.
На что обратить внимание
- Рекомендаций по ставкам для некоторых поисковых фраз может не быть. Или вы можете видеть в PriceLabs рекомендации не для всех 12 позиций. Это связано с принципами ранжирования предложений в поиске — главную роль в ранжировании играет то, насколько предложение соответствует запросу. Если рекомендаций для определённых позиций нет, эти позиции уже занимают предложения более релевантные, чем ваше.
- Выбирать поисковую фразу для предложения не обязательно. По умолчанию PriceLabs назначает её сам — эта фраза всегда совпадает с названием предложения. Для фразы по умолчанию сервис показывает рекомендованные ставки.
Работа над ошибками
Пользователи сообщили нам об ошибке в PriceLabs. Они указывали поисковую фразу для предложения, а потом предложение на какое-то время скрывалось с Маркета по разным причинам. Когда предложение возвращалось на сервис, поисковая фраза «слетала» — её нужно было устанавливать заново. Мы всё починили. Теперь фраза никуда не девается, указывать её заново больше не нужно.