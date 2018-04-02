Рекомендованные поисковые фразы

PriceLabs начал рекомендовать поисковые фразы в помощь магазинам, которые управляют ставками в поиске Маркета. Теперь сервис показывает до 6 поисковых фраз, задав которые пользователи чаще всего находили в выдаче ваши предложения. PriceLabs также подсказывает, сколько всего раз пользователи задавали каждый из запросов.

Вы можете выбрать одну из популярных поисковых фраз и посмотреть рекомендации по ставкам для первых 12 позиций в выдаче, отвечающей на запрос, заданный этой фразой.

Вся статистика отображается за последние 7 дней. Количество запросов с конкретной поисковой фразой, которое вы видите в PriceLabs, — это количество запросов, заданных по всей России. А количество показов вашего предложения в выдачах, сформированных в ответ на эту фразу, — это количество показов в регионах, где видны ваши предложения.

Где найти поисковые фразы

Чтобы посмотреть поисковые фразы для предложения, зайдите на страницу «Управление» в личном кабинете PriceLabs, найдите в таблице строчку с нужным товаром и кликните по ссылке «фраза». Откроется окно, в котором вы увидите популярные фразы и рекомендованные ставки.

Если вы придумаете поисковую фразу сами, PriceLabs сразу покажет рекомендованные ставки для позиций в выдаче, отвечающей на эту фразу. Для получения рекомендаций больше не нужно указывать «боевую» фразу и ждать, пока обновятся ставки, а вместе с ними и рекомендации. Чтобы посмотреть рекомендации, введите вашу фразу в строку в окне и нажмите на кнопку «Обновить рекомендации».

Пример

Допустим, магазин размещает на Маркете предложение «Сетевой фильтр APC P1-RS» и хочет посмотреть рекомендованные для этого товара поисковые фразы. Работает магазин только в двух городах — Екатеринбурге и Перми.

PriceLabs показывает, что пользователи по всей России за последние 7 дней 132 765 раз задали поиску Маркета запрос [ сетевой фильтр ]. Жители Екатеринбурга и Перми увидели предложение магазина 183 раза.

На количество показов предложения повлияла его позиция в выдаче. Так, в Екатеринбурге много магазинов предлагают покупателям сетевые фильтры. Предложение магазина находится на второй странице поисковой выдачи, которую Маркет создаёт в ответ на рассматриваемый запрос. Многие покупатели находят подходящий товар на первой странице выдачи и до второй не доходят.

Также на показы повлияла пауза в размещении предложения. В Перми выбор фильтров меньше и предложение магазина отображается на первой странице выдачи. Но в этом городе предложение было скрыто в течение одного дня из 7 из-за проблем с условиями доставки. Это тоже сократило количество показов.

На что обратить внимание

Рекомендаций по ставкам для некоторых поисковых фраз может не быть. Или вы можете видеть в PriceLabs рекомендации не для всех 12 позиций. Это связано с принципами ранжирования предложений в поиске — главную роль в ранжировании играет то, насколько предложение соответствует запросу. Если рекомендаций для определённых позиций нет, эти позиции уже занимают предложения более релевантные, чем ваше. Выбирать поисковую фразу для предложения не обязательно. По умолчанию PriceLabs назначает её сам — эта фраза всегда совпадает с названием предложения. Для фразы по умолчанию сервис показывает рекомендованные ставки.

Работа над ошибками

Пользователи сообщили нам об ошибке в PriceLabs. Они указывали поисковую фразу для предложения, а потом предложение на какое-то время скрывалось с Маркета по разным причинам. Когда предложение возвращалось на сервис, поисковая фраза «слетала» — её нужно было устанавливать заново. Мы всё починили. Теперь фраза никуда не девается, указывать её заново больше не нужно.