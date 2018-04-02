PriceLabs

PriceLabs

Рекомендованные поисковые фразы

PriceLabs начал рекомендовать поисковые фразы в помощь магазинам, которые управляют ставками в поиске Маркета. Теперь сервис показывает до 6 поисковых фраз, задав которые пользователи чаще всего находили в выдаче ваши предложения. PriceLabs также подсказывает, сколько всего раз пользователи задавали каждый из запросов.

Вы можете выбрать одну из популярных поисковых фраз и посмотреть рекомендации по ставкам для первых 12 позиций в выдаче, отвечающей на запрос, заданный этой фразой.

Вся статистика отображается за последние 7 дней. Количество запросов с конкретной поисковой фразой, которое вы видите в PriceLabs, — это количество запросов, заданных по всей России. А количество показов вашего предложения в выдачах, сформированных в ответ на эту фразу, — это количество показов в регионах, где видны ваши предложения.

Где найти поисковые фразы

Чтобы посмотреть поисковые фразы для предложения, зайдите на страницу «Управление» в личном кабинете PriceLabs, найдите в таблице строчку с нужным товаром и кликните по ссылке «фраза». Откроется окно, в котором вы увидите популярные фразы и рекомендованные ставки.

Если вы придумаете поисковую фразу сами, PriceLabs сразу покажет рекомендованные ставки для позиций в выдаче, отвечающей на эту фразу. Для получения рекомендаций больше не нужно указывать «боевую» фразу и ждать, пока обновятся ставки, а вместе с ними и рекомендации. Чтобы посмотреть рекомендации, введите вашу фразу в строку в окне и нажмите на кнопку «Обновить рекомендации».

Пример

Допустим, магазин размещает на Маркете предложение «Сетевой фильтр APC P1-RS» и хочет посмотреть рекомендованные для этого товара поисковые фразы. Работает магазин только в двух городах — Екатеринбурге и Перми.

PriceLabs показывает, что пользователи по всей России за последние 7 дней 132 765 раз задали поиску Маркета запрос [ сетевой фильтр ]. Жители Екатеринбурга и Перми увидели предложение магазина 183 раза.

На количество показов предложения повлияла его позиция в выдаче. Так, в Екатеринбурге много магазинов предлагают покупателям сетевые фильтры. Предложение магазина находится на второй странице поисковой выдачи, которую Маркет создаёт в ответ на рассматриваемый запрос. Многие покупатели находят подходящий товар на первой странице выдачи и до второй не доходят.

Также на показы повлияла пауза в размещении предложения. В Перми выбор фильтров меньше и предложение магазина отображается на первой странице выдачи. Но в этом городе предложение было скрыто в течение одного дня из 7 из-за проблем с условиями доставки. Это тоже сократило количество показов.

На что обратить внимание

  1. Рекомендаций по ставкам для некоторых поисковых фраз может не быть. Или вы можете видеть в PriceLabs рекомендации не для всех 12 позиций. Это связано с принципами ранжирования предложений в поиске — главную роль в ранжировании играет то, насколько предложение соответствует запросу. Если рекомендаций для определённых позиций нет, эти позиции уже занимают предложения более релевантные, чем ваше.
  2. Выбирать поисковую фразу для предложения не обязательно. По умолчанию PriceLabs назначает её сам — эта фраза всегда совпадает с названием предложения. Для фразы по умолчанию сервис показывает рекомендованные ставки.

Работа над ошибками

Пользователи сообщили нам об ошибке в PriceLabs. Они указывали поисковую фразу для предложения, а потом предложение на какое-то время скрывалось с Маркета по разным причинам. Когда предложение возвращалось на сервис, поисковая фраза «слетала» — её нужно было устанавливать заново. Мы всё починили. Теперь фраза никуда не девается, указывать её заново больше не нужно.

21 комментарий
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Олег
2 апреля 2018, 21:06
Фраза для предложение может быть только одна?
yndx-darsaliya
4 апреля 2018, 14:42
Олег,
здравствуйте! 
Их может быть до 6 штук. 
barabanov.prian
5 апреля 2018, 10:35
yndx-darsaliya,
Добавление нескольких фраз через ","? 
yndx-darsaliya
17 апреля 2018, 18:04
barabanov.prian,
рекомендуемых фраз может быть до 6 штук, а фразу, которая действует на предложение, можно указать только одну. Чтобы это сделать, нужно выбрать эту фразу из списка рекомендуемых фраз или задать свою.
Обновлено 17 апреля 2018, 18:12
ya.allin-studio
25 апреля 2018, 17:47
у меня в названии товаров запятые, тире, слэши... Как эти символы влияют на ражирование?
Например,  название товара "Наушники для головы, ORANGE, MonsterBitz, 12357-7, Франция"
Мои наушники будут показываться по запросам: "наушники orange", "наушники MonsterBitz", "MonsterBitz 12357-7", "наушники 12357", "наушники франция"?
Eлена
4 мая 2018, 16:37
ya.allin-studio,
такие символы не помешают вашим предложениям в ранжировании. Однако, по указанным запросам ваш товар может, но не обязательно будет показан. Это зависит от совокупности многих факторов, которые принимаются во внимание при определении релевантности предложения запросу.
Кристина
вчера, 12:54
Eлена,
У меня похожий вопрос, на примере выше, что лучше оставить такое длинное название (низкочастотное) или все же использовать высокочастотные “наушники orange” и подобное?
И если мы будем использовать фразу “наушники orange”. Будет ли показываться наш товар по “наушники monsterBitz”
f3doroffe
1 мая 2018, 17:52
Не работает :(
Eлена
4 мая 2018, 16:39
f3doroffe,
если Вы сможете найти возможность более подробно рассказать о том, что конкретно не работает, то это поможет нам в работе над проектом. Спасибо!
artsystems
4 июня 2018, 18:31
"Если рекомендаций для определённых позиций нет, эти позиции уже занимают предложения более релевантные, чем ваше." 
Не совсем понятно и что с этим делать? Рекомендаций на нашу фразу нет, ставок то же не рекомендует, так что нужно что бы показываться по ней в топ 5 хотя бы?
Eлена
6 июня 2018, 16:54
artsystems,
попробуйте воспользоваться фиксированной стратегией с приемлемой для Вас ставкой. Когда нет рекомендаций, позиционная стратегия будет выставлять минимальную ставку. Если фиксированная ставка поможет предложению подняться в выдаче, можно продолжить с ней работать.
Кроме того, надо пытаться понять, почему нет рекомендаций. Возможно, надо улучшить описание предложения, добавить параметры доставки и тп.
ya.allin-studio
26 июня 2018, 17:26
Eлена,
то есть, мои предложения с позиционной стратегией, могут перебиваться фиксированной ставкой конкурента?
Eлена
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 12:00
ya.allin-studio,
простите, что не отвечала - не видела комментарии.
В случае, если у вас нет рекомендаций, да, такое может быть. Так как позиционная стратегия в отсутствии рекомендаций не работает.
Однако, хочу заметить, что для предложений на поиске (мы ведь говорим сейчас о предложениях без КМ?) в ранжировании главную роль играет релевантность запросу. Никакая, даже высокая, ставка не поднимет предложение, если его релевантность ниже, чем у предложений-конкурентов.
ya.allin-studio
26 октября 2018, 14:57
Eлена,
ничего страшного, я уже курьером устроился
Ихний Ихниевич
20 августа 2018, 18:10
Фразы доступны только для товаров вне карточек моделей?
Eлена
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 11:53
Ихний Ихниевич,
да, это функциональность для товаров на поиске.
Book-room
9 апреля, 19:40
Здравствуйте, вы писали ранее, что : "Их может быть до 6 штук." - ключевых фраз, но главная одна, а как указать остальные 5? Как обозначить главную? я правильно понимаю, что это указывается во всплывающем окне "Фраза"?
Обновлено 9 апреля, 19:40
Eлена
Сотрудник Яндекса25 апреля, 13:25
Book-room,
нет, не совсем так. "Фраза" для предложения только одна. А до 6 штук может быть рекомендованных фраз (В том же окне "Фраза", рекомендуемые фразы по показам и по запросам). 
Обновлено 25 апреля, 13:26
БизнесПрофи
22 мая, 08:33
Добрый день. Подскажите, почему может не быть кнопки "фраза" во всей категории ортопедические матрасы?
При этом в остальных категориях все нормально.
http://joxi.ru/52a7wBWsE0xaBr
Eлена
Сотрудник Яндекса29 мая, 17:16
БизнесПрофи,
добрый день.
"Фраза" есть только для товаров на Поиске, а категория матрасов имеет Карточки моделей. Для предложений на карточках нельзя задать поисковую фразу, им рекомендации выдаются по позициям на КМ.
kidsgomarket
22 июля, 15:48
Здравствуйте, как можно массово менять фразу для товаров(например сразу для целей категории)