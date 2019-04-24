Новая стратегия «По CPO» и доработки на странице с историей изменений

Сегодня мы хотим рассказать о двух новостях PriceLabs — появлении стратегии «По CPO» и доработках на странице с историей изменений во вкладке «Управление».

Новая стратегия «По CPO»

Мы добавили стратегию «По CPO». Теперь вы можете указать желаемую стоимость привлечения заказа — и система на основе этого рассчитает оптимальный размер ставки.

Ставки в рамках новой стратегии рассчитываются так: указанное значение CPO умножается на конверсию. Мы используем данные о средней конверсии в категории на Маркете или о конверсии магазина. Чтобы расчёт строился на конверсии магазина, нужно при настройке стратегии выбрать эту опцию. Подробнее о ней мы рассказывали в предыдущем посте.

Новая стратегия появилась в ответ на запросы магазинов. Интерес показывало и то, что некоторые пользователи PriceLabs не переходили на новую форму настройки стратегий, потому что только в старой была опция определения ставки по CPO. Если вы пользовались такой опцией, обязательно попробуйте новую стратегию и поделитесь с нами мнением о ней.

Доработки на странице с историей изменений

Недавно мы добавили возможность посмотреть, какой пользователь сделал каждое изменение в кабинете PriceLabs. Также на странице с историей изменений появились фильтры, с помощью которых стало проще искать информацию о поправках. Например, можно указать период и выбрать изменившиеся объекты — магазины, фильтры или стратегии. Кроме того, есть фильтр, который позволяет оставить на странице информацию только об удалении, создании или изменении.