PriceLabs

PriceLabs

Новая стратегия «По CPO» и доработки на странице с историей изменений

Сегодня мы хотим рассказать о двух новостях PriceLabs — появлении стратегии «По CPO» и доработках на странице с историей изменений во вкладке «Управление».

Новая стратегия «По CPO»

Мы добавили стратегию «По CPO». Теперь вы можете указать желаемую стоимость привлечения заказа — и система на основе этого рассчитает оптимальный размер ставки.

Ставки в рамках новой стратегии рассчитываются так: указанное значение CPO умножается на конверсию. Мы используем данные о средней конверсии в категории на Маркете или о конверсии магазина. Чтобы расчёт строился на конверсии магазина, нужно при настройке стратегии выбрать эту опцию. Подробнее о ней мы рассказывали в предыдущем посте.

Новая стратегия появилась в ответ на запросы магазинов. Интерес показывало и то, что некоторые пользователи PriceLabs не переходили на новую форму настройки стратегий, потому что только в старой была опция определения ставки по CPO. Если вы пользовались такой опцией, обязательно попробуйте новую стратегию и поделитесь с нами мнением о ней.

Доработки на странице с историей изменений

Недавно мы добавили возможность посмотреть, какой пользователь сделал каждое изменение в кабинете PriceLabs. Также на странице с историей изменений появились фильтры, с помощью которых стало проще искать информацию о поправках. Например, можно указать период и выбрать изменившиеся объекты — магазины, фильтры или стратегии. Кроме того, есть фильтр, который позволяет оставить на странице информацию только об удалении, создании или изменении.

3 комментария
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4FRAG
25 апреля, 10:10
Как определить верную стоимость CPO для настройки? 
Eлена
Сотрудник Яндекса25 апреля, 14:52
4FRAG,
Допустимый для вашего магазина размер СРО можете рассчитать только вы: это зависит от того, какую часть маржи вы готовы тратить на привлечение заказа. При этом чем выше будет значение СРО, которое вы укажете, тем более высокую ставку PriceLabs сможет поставить на ваши предложения, соответственно, они станут заметнее для покупателей: кликов и заказов должно стать больше.
Для начала лучше указать небольшую стоимость привлечения заказа. Затем можно ее постепенно увеличивать и наблюдать, как будет меняться количество кликов и заказов по группе товаров, для которой вы настроили эту стратегию. Как оценивать эффективность управления ставками в PriceLabs, можно посмотреть здесь: https://youtu.be/Qj9lHZZa3O4
В вебинаре по работе в PriceLabs мы разбирали, как оценить оптимальные расходы на размещение, правда, использовали для примера метрику ДРР. Логика оценки ДРР и СРО в общем похожа, возможно, вы сможете опереться при оценке на это видео: https://youtu.be/Vjhhbcn6mpU?t=897
Также обращу ваше внимание, что для вычисления ставки будет использоваться средняя конверсия на Маркете в данной категории в вашем регионе, если вы не воспользуетесь опцией "Использовать конверсию магазина". Средняя конверсия может отличаться от конверсии вашего магазина.
Обновлено 25 апреля, 14:56
Александр
вчера, 10:07
Подскажите! Если мы ставим конверсию магазина "Авто", то можно как-то узнать в каком числовом значении стоит этот автоматический % конверсии?. Допустим : для категории садовая техника автоматический расчет конверсии составил  1.78%.



и еще вопрос :  Если мы выберем стратегию по СРО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ставить галочку в настройках "Управление ставками по стоимости конверсии (CPO)" ? 