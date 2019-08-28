Изменения в отображении статистики по кликам и продажам

Сегодня в PriceLabs произошли изменения, которые связаны с хранением и отображением статистики по кликам и продажам. Мы добавили новый отчёт — «По месяцам», в котором представлены обобщённые данные по всем предложениям магазина за каждый месяц. Построить отчёт можно будет за любой промежуток времени.

Одновременно мы убрали из всех остальных отчётов по кликам и продажам данные, которые старше трёх лет. Таким образом, увидеть статистику за более ранний период — например, за 2015 год, можно будет только в отчёте «По месяцам» и только в обобщённом виде.

В новом отчёте, как и во всех других, можно будет посмотреть график изменения кликов, заказов и других показателей, увидеть данные в таблице и скачать отчёт в формате XLS. Обобщение старой статистики — это одна из мер, которые мы предпринимаем для увеличения скорости работы сервиса.