Мы закрываем отчёт «Популярные товары»

7 ноября PriceLabs закрывает отчёт «Популярные товары» в разделе «Аналитика». В личном кабинете магазина на Маркете есть аналогичный отчёт, но с более широкими возможностями — советуем теперь использовать его.

Что есть в отчёте на Маркете

Отчёт показывает 200 товаров, по которым пользователи Маркета кликают чаще всего. Чтобы его сформировать, нужно выбрать период, регион и категорию. Также можно включить в отчёт только те товары, которые вы предлагаете на сервисе.

Если вы задумываетесь о расширении ассортимента, отчёт поможет понять, на какие товары стоит обратить внимание. Для каждого товара показано, сколько магазинов им торгует и сколько всего кликов было по предложениям. Также вы сможете увидеть цену магазина, который получил наибольшее число кликов.

По товарам, которые уже есть в вашем магазине, отчёт позволит оценить позиции по сравнению с конкурентами. Так, в нём видно, какую долю кликов получает магазин от общего числа кликов по предложениям. Эта информация может пригодиться для принятия решений о том, стоит ли изменять ставки или цену на товар.

Чтобы представить, как отчёт о популярных товарах помогает решать задачи по ассортименту, — посмотрите четыре истории, основанные на опыте партнёров Маркета.

Сформировать отчёт можно в разделе «Ассортимент» личного кабинета — на странице «Популярные товары».