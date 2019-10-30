Изменения названий в интерфейсе PriceLabs для поддержки приоритетного размещения

В апреле 2019 года изменился принцип расчёта рекомендаций для первого места в топе карточки товара. В качестве рекомендации мы начали показывать значение, которое не только выводит предложение на первое место карточки, но и обеспечивает приоритетное размещение — то есть показы на новых заметных местах.

Несмотря на изменения, в интерфейсе PriceLabs тогда всё осталось по-старому — потому что приоритетное размещение было экспериментом команды Маркета. За прошедшее время команда разработала постоянное решение — и сегодня предложила его магазинам. В связи с запуском постоянного решения мы переименовываем рекомендацию для первого места и изменяем название стратегии.

Что такое приоритетное размещение

Приоритетное размещение — это показ предложений на нескольких заметных местах. Сейчас их два: блок «Популярное предложение» на карточках товаров и место в панели Яндекс.Советника над предложениями других магазинов. Постепенно мы будем добавлять новые заметные места.

Магазин, который получает приоритетное размещение, также занимает первую позицию в топе-6 на карточке товара и на странице «Цены».

Для приоритетного размещения действует принцип обычного аукциона на Маркете — на места попадают предложения магазинов, назначивших самую высокую ставку. Для ставки есть пороговое значение — если ни один магазин его не преодолеет, ничьё предложение не попадёт в приоритетное размещение. Введение порога и стало причиной апрельских изменений в принципе расчёта рекомендации: ниже порогового значения она не опускается.

Что сегодня изменилось в PriceLabs

Сегодня мы поменяли тексты в интерфейсе PriceLabs. Название рекомендации для попадания в приоритетное размещение поменялось с «1м» на «Приоритет». Сам принцип расчёта не поменялся — потому что пороговое значение мы начали учитывать в этой рекомендации ещё в апреле.

Кроме того, мы изменили в интерфейсе название стратегии. Раньше она называлась «1 место», хотя работала на приоритетное размещение. Сейчас она называется «Приоритетное размещение».

Обратите внимание: если стратегия применяется для предложения из категории без карточек, её целью, как и раньше, будет выведение предложения на первое место в результатах поиска по Маркету, потому что сейчас места для приоритетного размещения там нет.

Если вы хотите, чтобы предложение занимало первое место в топе карточки, но не попадало в места для приоритетного размещения, рекомендуем настроить стратегию «2 место» и задать отклонение — плюс 1 цент.