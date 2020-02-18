PriceLabs закрывает старую форму для настройки стратегий

Сегодня мы перестали поддерживать старую форму для настройки стратегий и полностью скрыли её в личном кабинете. Все стратегии, которые были созданы в старой форме, уже перенесены в новую. Полный список обновлённых стратегий можно найти на странице «Сообщения».

Мы постарались сделать так, чтобы в процессе переноса настройки сохранились максимально. Большинство стратегий переехали в новую форму без изменений. Кроме позиционных с опцией «по маржинальности» или «по CPO» — ставки, рассчитанные по ним, могли измениться. Советуем проверить настройки по этим стратегиям, чтобы вовремя их поправить, если потребуется.

Чем удобна новая форма

Новая форма позволяет настраивать те же бизнес-сценарии, что и старая — но при этом имеет несколько уникальных возможностей. Например, в ней есть настройка «не поднимать до минимальной». Она позволяет быстро скрывать предложения, если для них минимальная ставка в регионе выше заданного значения. Ещё мы добавили в новую форму возможность, которая была в старой форме. Теперь в одной стратегии можно задать разные правила для предложений на карточках товаров и предложений в поиске — если в группе предложений, на которую настраивается стратегия, есть и те, и другие.