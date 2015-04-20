Для хороших продаж важно следить за тем, что нового появляется на рынке и как изменяется спрос на те или иные товары.

Чтобы помочь магазинам своевременно пополнять базу предложений и повышать продажи, PriceLabs начинает формировать новые отчеты — рекомендации по ассортименту.



Теперь в разделе «Аналитика» вы можете следить за новинками и популярными моделями, которые представлены на Маркете. При этом система не просто генерирует список моделей – их точные названия и производителей – но и даёт ссылки на соответствующие карточки. И вы всегда можете понять, какие товары уже есть в вашем магазине, а какими еще можно расширить ваш ассортимент.

Посмотреть, что нового появилось на Маркете за последние два месяца, можно в отчёте «Новые модели»:

А следить, какими именно товарами чаще всего интересуются потенциальные покупатели, можно в «Популярных моделях»:

Модели сортируются по убыванию новизны или популярности: например, цифра 1 в списке новинок означает, что это самая свежая модель в указанной категории Маркета.

Для удобства сводка по новым и популярным моделям в наличии вынесена в отдельный блок на Капитанском мостике:

Данные в отчетах обновляются регулярно — раз в сутки. Ориентируясь на них, вы сможете вовремя корректировать набор своих товарных предложений и подстраивать его под реальные ожидания рынка.

Пока рекомендации по ассортименту работают в тестовом режиме: они основаны на статистике только по Москве и Московской области. Данные именно для того региона, который указан в настройках размещения магазина на Маркете, появятся в отчётах в ближайшем будущем — об этом мы сообщим отдельно.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их специалистам службы поддержки или своему менеджеру в Яндексе.