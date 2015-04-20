Для хороших продаж важно следить за тем, что нового появляется на рынке и как изменяется спрос на те или иные товары.

Чтобы помочь магазинам своевременно пополнять базу предложений и повышать продажи, PriceLabs начинает формировать новые отчеты — рекомендации по ассортименту.



Теперь в разделе «Аналитика» вы можете следить за новинками и популярными моделями, которые представлены на Маркете. При этом система не просто генерирует список моделей – их точные названия и производителей – но и даёт ссылки на соответствующие карточки. И вы всегда можете понять, какие товары уже есть в вашем магазине, а какими еще можно расширить ваш ассортимент.