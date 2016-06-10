PriceLabs

июнь 2016
В таблице товаров появилась информация о попадании предложения в Топ-6
10 июня 2016, 00:00

В некоторых случаях на Яндекс.Маркете список предложений в блоке Топ-6 на карточке модели (вкладка «Описание») не совпадает с первой шестёркой в Топ-10 (вкладка «Цены»). Теперь в PriceLabs вы можете видеть, попало ли предложение вашего магазина в Топ-6 или текущей ставки недостаточно, чтобы преодолеть порог входа на карточку.

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Новости сервиса
Прогноз бюджета для размещения предложений на карточках моделей
10 июня 2016, 01:00

В разделе «Аналитика» появилась возможность строить прогноз бюджета для размещения товаров на карточках моделей. Система учитывает статистику кликов за последние 30 дней и прогнозирует на её основе примерный спрос и расходы на следующие 30 – достаточно выбрать интересующий город и затем подходящий параметр из списка.

Прогноз можно строить:

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Новости сервиса
Новые опции и фильтры
17 июня 2016, 00:00

Мы прислушались к вашим пожеланиям и добавили несколько небольших, но полезных функций.

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Новости сервиса