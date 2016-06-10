В некоторых случаях на Яндекс.Маркете список предложений в блоке Топ-6 на карточке модели (вкладка «Описание») не совпадает с первой шестёркой в Топ-10 (вкладка «Цены»). Теперь в PriceLabs вы можете видеть, попало ли предложение вашего магазина в Топ-6 или текущей ставки недостаточно, чтобы преодолеть порог входа на карточку.