В некоторых случаях на Яндекс.Маркете список предложений в блоке Топ-6 на карточке модели (вкладка «Описание») не совпадает с первой шестёркой в Топ-10 (вкладка «Цены»). Теперь в PriceLabs вы можете видеть, попало ли предложение вашего магазина в Топ-6 или текущей ставки недостаточно, чтобы преодолеть порог входа на карточку.
июнь 2016
10 июня 2016, 01:00
В разделе «Аналитика» появилась возможность строить прогноз бюджета для размещения товаров на карточках моделей. Система учитывает статистику кликов за последние 30 дней и прогнозирует на её основе примерный спрос и расходы на следующие 30 – достаточно выбрать интересующий город и затем подходящий параметр из списка.
Прогноз можно строить: