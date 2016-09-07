Примерно через два месяца PriceLabs полностью перейдёт на новый формат авторизации. Войти на сервис можно будет только через Яндекс.Паспорт. Сейчас — и в ближайшие недели — попасть в PriceLabs удастся и по прежнему логину, но мы настоятельно рекомендуем не терять времени и перейти на новый способ заранее.