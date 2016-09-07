В рамках программы «Заказ на Маркете» в конце сентября начнёт работать аукцион. Это значит, что при прочих равных условиях (цене, качестве описания и т. п.) предложения, которым назначили более высокую комиссию за заказ, будут показываться чаще, при этом размер комиссии одинаков для всех мест размещения на Маркете.
сентябрь 2016
22 сентября 2016, 00:00
Примерно через два месяца PriceLabs полностью перейдёт на новый формат авторизации. Войти на сервис можно будет только через Яндекс.Паспорт. Сейчас — и в ближайшие недели — попасть в PriceLabs удастся и по прежнему логину, но мы настоятельно рекомендуем не терять времени и перейти на новый способ заранее.
30 сентября 2016, 00:00
Маркет изменил формат работы 179 категорий с карточками моделей в Москве (подробнее). В этих категориях теперь отдаётся приоритет предложениям, опубликованным по модели CPA (Cost Per Action, оплата за действие).
Сами карточки моделей тоже обновились. С помощью комиссии за заказ вы можете продвигать на них предложения с оплатой за действие.