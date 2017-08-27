Клуб Punto Switcher

Здравствуйте.
В документах (Exel) которые хранятся в Dropbox, не работает пунто (выдает "отмена не возможна"). Но если перести этот документ к примеру на рабочий стол, вуаля! Все работает! Что это за баг ? как это победить?
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Статья о Punto Switcher в Википедии
Здравствуйте.
В документах (Exel) которые хранятся в Dropbox, не работает пунто (выдает "отмена не возможна"). Но если перести этот документ к примеру на рабочий стол, вуаля! Все работает! Что это за баг ? как это победить?
Нашёл на вашем форуме 2 поста с проблемой похожей на мою, один из них 2015 года, но проблема до сих пор не решена. Пользуюсь последней версией программы Версия 4.3.6 от 17.02.2017
сборка 1853. В игре GTA 5 (Лицензионная, купленная) каждую минуту - две происходят зависания, игра зависает секунд на 10-20 всегда, хотя всё лишнее закрыто и системные требования соблюдены. Также, при нажатии (у меня shift - сменить раскладку) клавиш shift или пробела примерно через 1-2 нажатия игра тоже зависает на 10-20 секунд. Кроме этого, редко, но бывало, что игра при нажатии shift сворачивалась в оконный режим из полноэкранного режима. Помогло закрытие самой программы Punto Switcher. Проверил несколько раз, действительно проблема появляется только когда запущена программа. Добавление игры в исключения не помогло. Неужели нельзя исправить эту проблему или хотя бы сделать в самой программе (не в инструкции) какое нибудь уведомление о возможных проблемах с играми, потому что я, как пользователь, всё равно долгое время не мог понять, в чём дело, не мог подумать что обычный переводчик раскладки может так загружать игру, поэтому даже не пришло в голову смотреть ваши форумы, думал с ПК проблема.
В MS Word 2016 на Windows 7 x64 иногда после замены по "Break" первая буква обработанного слова печатается ещё 2 дополнительных раза, а потом текстовый курсор самостоятельно перемещается по документу назад. Остановить его невозможно.
Что произошло с программой (или с компьютером),перестала срабатывать автозамена и даже по кликанью на клавишу PAUSE, пишет ,,замена не возможна”. При выделенном слове или предложении всё нормально. Раньше никаких проблем не было,может быть операционка отключает что-нибудь?
Мой компьютер:
Windows 10x64 (10.15063.540)
Intel Core i7-6700K
Добрый день.
На моем ноутбуке HP Probook 6570b для меня самой удобной клавишей переключения была бы клавиша Num7. Однако когда я назначил её, то переключение начало срабатывать и при нажатии на клавишу home [prt sc].
Я понимаю, что по сути проблема относится к блоку документации "Некоторые клавиши не срабатывают или срабатывают неверно". Однако это самый удобный для меня вариант.
Надеюсь, Вы поправите данный недочет в будущих обновлениях. Спасибо.
Проблемы с запуском игры Starcraft remastered . При включенном Punto Switcher игра просто не запускается, в диспетчере задач даже не запускается процесс. При отключении Punto Switcher все отлично запускается.
Добрый день.
При автоматическом переключении раскладки не проигрывается соответствующий звук. В настройках звук включен и слышен. Как быть?
Punto не запоминает историю что делать?WIndows 10
Проблема: при работе в word 2016 последний набранный символ не отображается на экране до момента нажатия следующего символа. То есть все время идет запоздание на один символ при наборе текста. Если закрыть Punto (правый клик в трее по иконке - Выйти) то ситуация нормализуется и все символы появляются вовремя.
Очень надеюсь на помощь сообщества.
Не переключает в Outlook 2007. Ни автоматом, ни в ручную. Все рекомендации указанные тут исполнил. Результат ноль.
Предложите альтернативную программу.
Я использую Git Gui и PuntoSwitcher на Windows7 (без авто переключения) имеетются 2 проблемы:
1. Punto исправляет только последнее введёное слово, но неисправляет выделенный текст.
2. Часто неисправляется первая буква в слове.
я так понимаю, что это связано с особенностями Tk/Tcl.
Насколько реально сделать поддержку Git Gui? (чтобы выделяемый текст тоже исправлялся)
Только что случилось диво дивное, в двухязыковой системе (лично проверил, новые языки в "десятку" без предупреждений с её стороны поставить нельзя, да и вообще в моём случае разрешено только один дополнительный пакет поставить, и разумеется английский) Пунто начал показывать три языка, французский добавил. Я примерно засёк этот момент - когда через автозамену поставил знак е с ударением - е́. И вот теперь редкие переключения через паузу/бреак стали двойными и я почувствовал, как это неудобно. Языковую панель винды я отключал, так как у Пунто индикатор удобнее, посему решил вернуть и проверить, будет ли и она французский показывать. Показывает. И даже при выключенном Пунто показывает. А языковых пакетов два. Чудно. Возможно, ребут поможет, но он будет ещё нескоро.
Короче, можно ли в Пунто сделать собственную опцию выбора языков, чтобы такой странный баг не вылезал больше?
Зависает регулярно (раз в несколько дней) использование CPU на 50% "Пунто свитчером" (версия - последняя). После принудительного окончания процесса - работает нормально. Windous 7. Что это значит и как с этим бороться?
Коллеги, приветствую!
Очень часто в работе приходится использовать символ ₽. Забиндил его на сочетание "рр", однако когда прожимаю "рр" и жму пробел — у меня появляется символ "8". Я что-то не так делаю или как это можно исправить?
Заранее спасибос!
Если я отписался не там — перенаправьте меня :))
В версии MacOS High Sierra бета-версия 10.13 не работает.
Работает только если выделить и нажать option
Когда ожидать выхода новой версии?
НЕ пашет дневник. Вообще. Он включен (см. картинка поста), но ничего не записывает. Что делать?
Здравствуйте!
Использую следующее сокращение(атвозамену) con=>console.log([курсор]);
Собственно сама автозамена срабатывает, но после этого всегда(!) происходит переключение раскладки с английской на русскую.
То есть, возможно, это BlueStacks такой хитроумный, что он как-то по-своему на винде работает, но. Если происходит хоть одно автоматическое переключение во время работы в BlueStacks, приходится киллить его через диспетчера и запускать заново, потому что все - мышь пропала, клава в программе не работает НИКАКАЯ, полный швах, короче. Hope, you'll fix it :)
Здравствуйте!
При 2-кратном ручном переключении раскладки после автоматического переключения и изменения текста приложением, приложение предлагает сохранить введённое сочетание в исключения, после ввода и нажатия ОК исключение не сохраняется и ситуация повторяется, при этом при ручном вводе исключения в настройках приложения оно сохраняется и более не переключает раскладку автоматически. В ранних версиях такой проблемы не было, ОС - win 10.
почта для связи: m.m.naumov54@gmail.com
Спасибо!
Уважаемые сотрудники Яндекса.
Вы сделали огромную работу, и я, наблюдая последние годы за развитием Punto Switcher'а - очень этому рад. я пользовался этой программой еще когда она не была вашей.
К сожалению, в Punto есть генетическая травма: она не подходит ни для программистов, ни для администраторов. Потому что когда я устанавливаю пунто и пытаюсь набрать пароль в терминале, а пунто мне в этот момент решает что как раз хорошо бы переключить раскладку - я просто зверею.
Я представляю, какие советы Вы мне сможете дать. Добавить программу "терминал" в исключения. Отключить автопереключение раскладки.
Это всё прекрасно, и это устраивает 95 - 99% пользователей.
Но я по прежнему хочу странного. Мне вообще не нужны все возможности программы, кроме одной: чтобы если я ошибся и не переключил раскладку - я мог выделить текст, нажать волшебную кнопку "Pause/Break" - и мне бы выделенный текст перекодировался (из русских букв в английские, и наоборот).
Вот эта возможность у вас не работает. Я облазил все настройки. я пепезагружил Пунто 20-25 раз. я попробовал, наверное, раз 100 переключить раскладку таким способом, который я описал. Это срабатывает примерно один раз на 4-5 попыток.
Это неприемлемо.
Не могли бы Вы выложить искодники в открытый доступ, чтобы те отщепенцы, которым программа нравится, могли сделать свой форк и в нём добиться хорошей работы тех функций, которые нам, отщепенцам, так нужны?
Спасибо.
С уважением,
Константин ( konst-dav@yandex.ru )