Клуб Punto Switcher

Нашёл на вашем форуме 2 поста с проблемой похожей на мою, один из них 2015 года, но проблема до сих пор не решена. Пользуюсь последней версией программы Версия 4.3.6 от 17.02.2017

сборка 1853. В игре GTA 5 (Лицензионная, купленная) каждую минуту - две происходят зависания, игра зависает секунд на 10-20 всегда, хотя всё лишнее закрыто и системные требования соблюдены. Также, при нажатии (у меня shift - сменить раскладку) клавиш shift или пробела примерно через 1-2 нажатия игра тоже зависает на 10-20 секунд. Кроме этого, редко, но бывало, что игра при нажатии shift сворачивалась в оконный режим из полноэкранного режима. Помогло закрытие самой программы Punto Switcher. Проверил несколько раз, действительно проблема появляется только когда запущена программа. Добавление игры в исключения не помогло. Неужели нельзя исправить эту проблему или хотя бы сделать в самой программе (не в инструкции) какое нибудь уведомление о возможных проблемах с играми, потому что я, как пользователь, всё равно долгое время не мог понять, в чём дело, не мог подумать что обычный переводчик раскладки может так загружать игру, поэтому даже не пришло в голову смотреть ваши форумы, думал с ПК проблема.