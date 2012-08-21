Вставка Даты и Времени по горячему сочетанию.

У меня, да и не только, есть необходимость вставлять дату в доументы, отчеты и т.д.
Я нашел решение в виде программы хоткей менеджера Active Keyboard
Хочу что бы в этом списке тоже была такая функция
Ибо нафиг держать две похожие программы из за такой вот мелочи.
Кроме того Active Keyboard не продуман, он оставляет эту дату в буфере обмена затирая то что там было, а надо чтоб после вставки возвращал содержимое буфера в исходное состояние.
Что думаете?
P.S.Люди кому еще нужна эта функция поддрежите меня!!!!