Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Вставка Даты и Времени по горячему сочетанию.

У меня, да и не только, есть необходимость вставлять дату в доументы, отчеты и т.д.

Я нашел решение в виде программы хоткей менеджера Active Keyboard

Хочу что бы в этом списке тоже была такая функция

Ибо нафиг держать две похожие программы из за такой вот мелочи.

Кроме того Active Keyboard не продуман, он оставляет эту дату в буфере обмена затирая то что там было, а надо чтоб после вставки возвращал содержимое буфера в исходное состояние. 

Что думаете?

 

P.S.Люди кому еще нужна эта функция поддрежите меня!!!!

23 комментария
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apollo2k4
27 января 2016, 23:14
Идея интересная. Хотя большинство текстовых процессоров умеют – это делать.
Про буфер обмена – это особенность Windows. В определенный момент времени в буфере обмена Windows может быть один объект.
Grinfavertus
27 января 2016, 23:14

умеют , но мне это нужно для работы в браузере.

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:14
Понимаете, это достаточно слабый аргумент, что приходится держать на компе две программы, у нас их сотни. Раздутым Nero пользуетесь? :)
Сергей
27 января 2016, 23:14

Чтобы не делать можно найти много причин, а чтобы сделать достаточно одной причины. Функция нужна - поддерживаю.

Давно мучаюсь с двумя программи по той же причине, ищу функцию в каждой новой версии...

Grinfavertus
27 января 2016, 23:14

не Неро давно стер, вообще диски не изаю остались как реликт где то в сумке для дисков.

А аргумент: функция нужнее чем возможность повесит на гор. клавишу "свернуть активное окно" а ведь это реализовано в пунто еще какойто твитер и т.д. в общем куча мелочей еще помельче чем то что я предложил а ведь многие другие нуждаются в этой супер функции вставки даты для ежедненой работы

zurapa
27 января 2016, 23:14
"На фига козе баян!?"
Есть скрипты, программы под эти действия. puntoswitcher для раскладки клавиатуры. Нет смысла вфигачивать туда другие вещи.
Unix way знаете что такое? Когда одна программа маленькая выполняет одну функцию быстро и очень хорошо, так чтобы не пришлось занова придумывать "колесо".
Нафиг! Нафиг! Нафиг! Такие идеи.
Александр Г.
27 января 2016, 23:14

 

КАК ВСТАВИТЬ ДАТУ ПРИ ПОМОЩИ Punto Switcher

Попробуй ход конем через автозамену  в пунто свитчер.

 

Например в Exsel  для вставки даты введи в автозамену  например "ввв"  заменять на "=СЕГОДНЯ()"   - как итог вводишь тройное нажатие например русских букв "ввв" (или можешь придумать для автозамены любые две или три буквы которые случайно вряд ли наберешь) и PS сам  введет в ячейку текущую дату после автозамены и нажатия Enter.

 

Для Word немного сложнее, Вроде работает, но "надо делать" примерно так, требует проверки. B-)

 

В Word  вначале вставил дату через функцию вставка вставит дату (или с автообновлением или нет), потом там высветилась сегодняшняя дата и я подсветив её, правой клавишей мышки, выбрал изменить "коды\значения полей", вид с числа 24.09.2012 изменился на  {TIME  \@ "dd.MM.yyyy"} , потом  я это скопировал, снова выбрал автозамена в PS и выбрал три подряд без пробелов русские буквы   ы ы ы  (тройное нажатие) и вставил {TIME  \@ "dd.MM.yyyy"}  НО НЕ ПУГАЙСЯ, ТАМ ВМЕСТО ЭТИХ СИМВОЛОВ СРАЗУ БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ДАТА‼!  :-OИ теперь даже здесь при тройном нажатии  русских букв ы ы ы я даже здесь автоматом получаю 25.09.2012

 

Вероятно есть особенность данного копирования в Word с автообновлением даты и без автообновления даты, это можно проверить только с течением времени - сделай так как тебе удобнее будет!

 

Если все это тебе поможет, то выпей чаю за моё здоровье! [;-)(B)

 

Комментарий удалён
Grinfavertus
27 января 2016, 23:14

отличная  идея, так дорабатывать не много.

Тимур
27 января 2016, 23:14

timestamp было бы тоже не плохо иметь

artYGrek
27 января 2016, 23:14

юзай Clipdiary для сохранения истории буфера обмена

d680682
27 января 2016, 23:14

Поддержу! тоже открыл тему с похожей просьбой!

sergeev.nordstar
8 февраля 2016, 13:09
Тоже столкнулся с похожей задачей.
Нужна горячая клавиша для вставки даты и времени.
Прошу разработчиков внести в программу !
vaniabo4kareff
24 февраля 2016, 14:22
Привет, была такая проблема, правда пользуюсь clcl (смотрим тут http://www.nakka.com/soft/clcl/index_rus.html)
Но не важно.
Можно использовать следующую команду

cmd /c <nul set /p x="%date% %time%"|Clip

)

Результат - в буфере имеем нужное значение
solodovnik-roman
10 августа 2016, 13:39
хорошая функция и ее реально не хватает. Уважаемы разработчики отпишитесь планируется ли реализация вставки в шаблон даты времени в соответствиии с указанным шаблоном даты времени

punto-switcher
5 октября 2016, 13:54
solodovnik-roman,
Увы, нет. Для автозамен есть специализированный софт лучше пользоваться им.
sournk
4 октября 2016, 14:22
Тоже очень жду автозамену по шаблонам в том числе для даты в разных форматах.
TartanOS
17 февраля 2017, 13:20
Поддержу возможность вставки даты и времени
Semantist.ru
18 апреля 2017, 11:45
поддерживаю! можно АВТОЗАМЕНУ на фразу типа DT можно заменить на формат даты "DMY" -> 18.04.17
DM -> 18.04
TT-> 11:44
DT -> 18.04.17 11:44


как думаете? 
punto-switcher
20 апреля 2017, 11:36
Semantist.ru,
Идея хорошая, но увы делать новые фичи в Punto не представляется возможным :( Поставили в план, но по срокам...
v-osnovnom-bezvreden
17 января 2018, 19:48
Присоединяюсь к просьбе. Пожалуйста, добавьте функцию. Постоянно нужна. Спасибо заранее.
mymusic17
19 сентября 2018, 01:16
Ну когда же появится эта функция....
Olegus Lonus
12 октября 2018, 10:44
Тоже хочу...
dm1tri1vanov
29 октября, 12:34
Нужна такая функция!
+1