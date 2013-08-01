Проблемы с настройкой раскладок

Установил программу, запускаю, появляется окошко "для корректной работы должны быть установлены Русская и Английская раскладки". При том, что у меня только эти раскладки и установлены, никаких других.

Выбираю "запустить утилиту настройки раскладок", там задаю соответствия, нажимаю применить, мне пишется "изменения успешно внесены".

Перезапускаю программу, то же окошко "для корректной работы должны быть установлены Русская и Английская раскладки".





Ничего не помагает, ни запуск программы от имени администратора, ни выставление совместимости с WinXP.

Вообще юзер у меня админский, но все-таки с какими-то ограниченными правами, т.к. комп рабочий. Может проблема в этом?





Помогите

Punto Switcher 3.2.9

Windows 7, 64bit, английский язык системы