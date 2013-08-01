Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Проблемы с настройкой раскладок

Установил программу, запускаю, появляется окошко "для корректной работы должны быть установлены Русская и Английская раскладки". При том, что у меня только эти раскладки и установлены, никаких других.

Выбираю "запустить утилиту настройки раскладок", там задаю соответствия, нажимаю применить, мне пишется "изменения успешно внесены". 

Перезапускаю программу, то же окошко "для корректной работы должны быть установлены Русская и Английская раскладки".


Ничего не помагает, ни запуск программы от имени администратора, ни выставление совместимости с WinXP.

Вообще юзер у меня админский, но все-таки с какими-то ограниченными правами, т.к. комп рабочий. Может проблема в этом?


Помогите

 

Punto Switcher 3.2.9

Windows 7, 64bit, английский язык системы

9 комментариев
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sergey.moskalev
27 января 2016, 23:06

Проблема решается изменением языка ввода на экране приветствия Windows.

Сейчас он вероятно английский, Вам нужно установить русский, вот тут инструкция:

http://www.oszone.net/10731

mekal
27 января 2016, 23:06

Спасибо!

Вы оказались абсолютно правы, правда там мне надо было установить английский язык, т.к. у меня английский язык интерфейса, но вообще всё заработало.

p-a-s-s-p-o-r-t
27 января 2016, 23:06

У меня аналогичная проблема. И возникла, наверное, как раз потому, что я переключил язык на экране приветствия. Т.е. Punto не совметим с английским языком экрана приветствия? (Мне он нужен был для удобства ввода пароля)

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:06

При загрузке Punto Switcher смотрит наличие необходимых языков в системе до полной загрузки. Это так устроено с момента создания программы. В планах переписать эту систему по-другому.

p-a-s-s-p-o-r-t
27 января 2016, 23:06

Спасибо! Понятно. Будем ждать )))

kio2
14 августа, 22:40
sergey.moskalev,
Да, прошло 3 года, а программу так и не "собрались переписать". Ошибка все та же. Почему, блин, я должен менять язык экрана приветствия, чтобы эта кривая тулза работала по-человечески!
kio2
14 августа, 22:52
kio2,
На самом деле, мне помог вот этот совет:
Через "Пуск", в окно "Найти программы и файлы" нужно набрать по очереди:
-"regsvr32 msutb.dll" - нажать "ок";
-"regsvr32 msimtf.dll" - нажать "ок";
-"regsvr32 msctf.dll" - нажать "ок", перезагрузить ПК.
Причем средняя библиотека регистрироваться отказалась как уже загруженная, но хватило и оставшихся двух.
lao3000
27 января 2016, 23:06

Спасибо огромное.Ваши реккомендации очень помогли.

Y.Reva
20 апреля 2016, 20:39
Подскажите, почему Punto Switcher не корректно работает в Vivaldi, например, я набираю текст на англ, с рус раскладкой, слышен звук как будто Punto Switcher пытается переключить тест на англ, но этого не происходит, и поменять раскладку не выходит, как будто браузер его блокирует.
Дело в том, что классическая смена раскладки мешает работать в некоторых программах, из-за этого, я в настройках Windows выключил смену языка ввода, а в Punto Switcher назначил Alt+Space, и везде вроде работает, но когда перехожу в браузер Vivaldi, Punto Switcher игнорирует авто замену и возможность переключить раскладку, при этом некоторые горячие клавиши работают, например сменить раскладку выделенного текста shift+breack.
Сразу скажу, пробовал другие клавиатурные сокращения под смену языка ввода в Punto Switcher, не помогает, пробовал в Microsoft Edge работает, но странно ведет себя отображение иконок в трее, иконка виндовса изменяется при смене языка ввода, а Punto Switcher нет.
у меня Windows 10, версия Vivaldi 1.0.435.42.
Полагаю проблема в совместимости.