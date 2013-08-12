Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Проблема работы Punto Switcher с клавиатурой Apple Wireless Keyboard

Windows 7 Ultimate, 64 bit. Учётка админская, прога запускается с правами админа.

 

СИМПТОМЫ.

Установив Punto Switcher на свой новый компьютер, я заметил, как и мои некоторые друзья, неприятную вещь. PS прекращает свою работу (как любезно сообщает Винда) при выполнении любой из основных своих задач: конвертации, отмене конвертации, смене раскладки выделенного текста и т.д.

Начал искать причину, ведь возмущение и интерес захватили мой мозг).

 

КАК ПРОБОВАЛ "ЛЕЧИТЬ":

- ставить разные версии

- назначал новые комбинации для операций

- игрался с режимами совместимости

- менял настройки в разделе "устранение проблем"

и пр. 

 

НАШЁЛ ПРИЧИНУ ВЫЛЕТОВ.

Я пользуюсь беспроводной клавиатурой Apple. Для того, чтобы она работала под Виндой, как и полагается в этой ОС, нужно ставить дрова. Так как расположение символов в традиционной русской ПК-клавиатуре слегка отличается от Эпловой русской же, дрова устанавливают дополнительную раскладку. См.картинку.

 

 

Конечно, раскладка "Русская" не (Apple) мне не нужна, я ведь не буду в восторге от поисков слэшей, "Ё" и других символов по всей клаве в слепую. Поэтому я настроил переключение между инглишем и руссишем (Эпл). И тут Пунто сразу загибался на конвертации и вылетал. Как только я снимал птичку в настройках системы с клавиатуры "Русская (Apple)"

 

 

или же удалял эту клавиатуру вообще,...

 

 

так сразу Пунто становился послушным.

 

ВЫВОД.

Программа не умеет работать с этой ситуацией.

 

И вопрос, и предложение.

Есть ли возможность подружить их?

В ином случае, подружите ли их вы в дальнейшем?

 

P.S.

Здесь (http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=8961), очевидно, проблема та же.

Для справки. BootCamp - не эмулятор, а утилита в Мак ОС, которая предназначена для создания раздела на харде и установки на него Уиндоус. Таким образом установленная система не запускается под Мак ОС, как в случае с использованием Парралелс Десктоп, а живёт самостоятельной жизнью на компьютере Мак, требуя полной перезагрузки для её использования.

21 комментарий
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sergey.moskalev
27 января 2016, 23:05

Мы никогда не поддерживали и не планируем поддержку нестандартных и кастомных раскладок :( Для каждого такого случая нужно было бы создавать новые правила, так как мы строим гипотезу переключения из стандартного расположения клавиш.

Алексей Долматов
27 января 2016, 23:05

Может Вам попробовать оставить раскладку Русская (Apple). убрав Русская

А затем с помощью утилиты настройки раскладок переназначить русскую раскладку

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:05
Уважаемый Anders, Вы задали вопрос, получили ответ – Нет. Рассуждения не имеющие отношения к обсуждаемому топику будут удаляться.
derevenets.fn
27 января 2016, 23:05

Присоединяюсь к просьбе добавить в Punto Switcher поддержку клавиатуры Apple. Проблема на самом деле достаточно актуальна для всех Windows пользователей, переходящих на технику Apple. Дело в том что на данный момент это наиболее качественная и удобная техника (мое личное мнение), а с другой стороны, под Mac OS отсутствует ряд чрезвычайно нужных профессиональных программ (как инженер-проектировщик в области строительства утверждаю это на полном основании). Уверен, что ко мне присоединится немало пользователей (возможно со временем).

В итоге настоятельно прошу разработчиков этой замечательной программы добавить в Punto Switcher поддержку клавиатуры Apple. 

 

 

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:05
К сожалению, мы не можем серьезно переделывать программу для небольшого числа пользователей. Нет такой возможности :(
derevenets.fn
27 января 2016, 23:05

Какое количество пользователей вы оцениваете как небольшое?

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:05
Пока мы видим двоих пользователей с такой проблемой :)
На этом позвольте закрыть эту тему, и посмотрите, пожалуйста, выше по треду, простой и ясный ответ на вопрос по поводу поддержки клавиатуры Apple.
Rainbow Spike
27 января 2016, 23:05

делайте SDK для разработчиков плагинов

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:05

У нас появился новый начальник? :)

sicstack
27 января 2016, 23:05

Я третьим буду!

Владимир Торбин
27 января 2016, 23:05

Подтверждаю данную проблему. На ноуте Samsung под виндой работает без нареканий, а на Mac mini под виндой - последние пол-года вообще сплошной глюк, постоянно вылетает.

Альт-Пласт
27 января 2016, 23:05

Не многие пользователи полезут в эти дебри (этот форум) чтобы описать проблему. Людей с macbook или просто с клавиатурами apple полно. На борту часто стоит windows 7 или 8.

 

Присоединяюсь к проблеме. Ужасно жаль что такой продукт как Punto столь узок и не работает на популярной раскладке.

Удалённый пользователь
7 февраля 2016, 19:39
sergey.moskalev,
+1
У меня аналогичная проблема. Кол-во пользователей BootCamp Яндексом, вероятно, сильно недооценено. Просьба познакомиться с проблемой более детально.
goch3
27 января 2016, 23:05

Попробуй Key Switche 2.7. Вроде работает.

info@cardiopart.com
31 июля 2017, 14:50
goch3,
не работает!!!
BIRYUSA
14 июня 2016, 07:45
Присоединяюсь ко всем в этой теме пользователям в отношении не совсем корректной работы программы с компьютерами Apple и ее клавиатурой.
Имею в пользовании MacBook Pro соответственно с клавиатурой и монитором от Apple.
Понятное дело, что на борту стоит с помощью BootCamp ОС Windows (сейчас 8.1, ранее 7-ка стояла), более того эти системы используются параллельно через Parallels, что весьма и весьма удобно для пользователя у которого есть ПО которое не может (пока) работать на MAC, но для которого работать на MAC гораздо более привлекательно и удобнее.
Дык вот даже сегодня проблемы имеют место быть с раскладкой и кроме вышеобозначенных хотелось бы еще получить совет разработчиков как пользоваться (настроить) программой при наличии двух систем, ставить 2 комплекта Punto Switcher под MAC OS-X и Windows соотвественно, или использовать в какой-то одной системе? Не могу пока дать ладу и нормально настроить работу на двух системах разных экземпляров Punto Switcher, если на МАС более или менее все работает корректно, то на Windows все очень печально.
Я не думаю, что в таком режиме работают "единицы" предполагаю, что таких как я многие тысячи. Так как такое сочетание весьма удобно для пользователя.
Поэтому настоятельно прошу разработчиков войти в положение этих пользователей и рассмотреть возможность доведения Punto Switcher до корректной работы на оборудовании Apple с использованием Windows одновременно. 
Спасибо.
punto-switcher
16 июня 2016, 10:48
BIRYUSA,
Для каждой операционки должен быть установлен свой вариант программы! Так не бывает, чтобы одна программа умела корректно работать в двух операционках одновременно :)
info@cardiopart.com
31 июля 2017, 14:50
Проблема как-то решилась? очень уж неудобно без полезной программки на компьютере МакБук Про и установленной на него по всем правилам операционной системы Виндовс
safroniy7
29 августа 2017, 01:10
Та жа проблема! На MacBook вторая система windows и таких довольно много!!! Решите проблему, пожалуйста!
ilyakiselevdisk
28 ноября 2017, 19:41
+1 - не работает. Странное отношений Яндекса к пользователям.
Тёма Минаев
26 октября, 08:50
Поддерживаю, таже проблема. Не помогла и caramba. 