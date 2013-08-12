Проблема работы Punto Switcher с клавиатурой Apple Wireless Keyboard

Windows 7 Ultimate, 64 bit. Учётка админская, прога запускается с правами админа.

СИМПТОМЫ.

Установив Punto Switcher на свой новый компьютер, я заметил, как и мои некоторые друзья, неприятную вещь. PS прекращает свою работу (как любезно сообщает Винда) при выполнении любой из основных своих задач: конвертации, отмене конвертации, смене раскладки выделенного текста и т.д.

Начал искать причину, ведь возмущение и интерес захватили мой мозг).

КАК ПРОБОВАЛ "ЛЕЧИТЬ":

- ставить разные версии

- назначал новые комбинации для операций

- игрался с режимами совместимости

- менял настройки в разделе "устранение проблем"

и пр.

НАШЁЛ ПРИЧИНУ ВЫЛЕТОВ.

Я пользуюсь беспроводной клавиатурой Apple. Для того, чтобы она работала под Виндой, как и полагается в этой ОС, нужно ставить дрова. Так как расположение символов в традиционной русской ПК-клавиатуре слегка отличается от Эпловой русской же, дрова устанавливают дополнительную раскладку. См.картинку.

Конечно, раскладка "Русская" не (Apple) мне не нужна, я ведь не буду в восторге от поисков слэшей, "Ё" и других символов по всей клаве в слепую. Поэтому я настроил переключение между инглишем и руссишем (Эпл). И тут Пунто сразу загибался на конвертации и вылетал. Как только я снимал птичку в настройках системы с клавиатуры "Русская (Apple)"

или же удалял эту клавиатуру вообще,...

так сразу Пунто становился послушным.

ВЫВОД.

Программа не умеет работать с этой ситуацией.

И вопрос, и предложение.

Есть ли возможность подружить их?

В ином случае, подружите ли их вы в дальнейшем?

P.S.

Здесь (http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=8961), очевидно, проблема та же.

Для справки. BootCamp - не эмулятор, а утилита в Мак ОС, которая предназначена для создания раздела на харде и установки на него Уиндоус. Таким образом установленная система не запускается под Мак ОС, как в случае с использованием Парралелс Десктоп, а живёт самостоятельной жизнью на компьютере Мак, требуя полной перезагрузки для её использования.