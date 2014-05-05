Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

какие-то проблемы в хроме

не нашёл подобной темы, неужели только у меня такое?

 

иногда (не всегда) в хроме перестаёт работать пунто, с русского на английский переключает, а с английского на русский - нет. причём когда я выделяю слово и делаю shift+break, слово переключается, но раскладка остаётся все-равно английской.

 

автоматическое переключение выключено. проблема появилась не вчера, а уже наверное год как, а может и больше.

 

бывает так, что после загрузки компа работает нормально, но спустя два-три дня (нет закономерности), появляется такое вот поведение. хром переставлял, чистил все его плагины и всё такое, ничего не меняется. Но бывает что и сразу после загрузки работает вот так вот странно.

 

кто-нибудь может подсказать как это исправить?

33 комментария
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Андрей
27 января 2016, 23:01

Заметил ту же проблему. Неадекватно работает в хроме. Раньше все было хорошо.

apollo2k4
27 января 2016, 23:01
Механизмы защиты Chrome/Chromium очень неохотно пускают в свою "память" т.ч. для Punto это по большой части чёрный ящик…
chocopal
27 января 2016, 23:01

у меня в некоторой степени похожая беда,по шифт-брейку не всегда с первого раза переключает раскладку, иногда только с 3-4 попытки

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:01

Подскажите, пожалуйста, какая версия Chrome?

basilkot
27 января 2016, 23:01

не думаю что это как то связано, иногда же работает, а спустя какое-то время - перестаёт. Никак не могу понять что влияет.

Орлов Александр
27 января 2016, 23:01

Такая же проблема после последнего обновления. До этого все было хорошо.

devalius
27 января 2016, 23:01

Таже проблема, а в старой версии все работало. 

devalius
27 января 2016, 23:01

Я  понял  в чем проблема - это реклама Яндекс броузера!

Кузнецов Сергей
27 января 2016, 23:01

В Chrome вообще беда. 3.2.9 версия. Откидывает на пару страниц назад при автоматическом переключении, в адресной строке удаляет весь текст и не даёт ввести снова. Снёс Punto, буду сейчас или искать альтернативы, или пробовать старые версии

Кузнецов Сергей
27 января 2016, 23:01

Поставил 3.3.1, пока работает, тестирую

SRybitva
27 января 2016, 23:01

Подтверждаю, такая же проблема, стала проявляться очень давнонаверное с год уже. Последнее обновление никак не решило эту проблему. Проявляется на рабочей машине а на домашней не проявляется.

Хочу добавить, когда punto впадает в такое состояние то ввод русского текста в хроме превращается в пытку: при вводе каждой буквы он пытается перевеси слово перерисовывает его с самого начала и щелкает динамиком при этом никакого перевода не происходит. Если писать по английски - все нормально. Перевод при помощи простого нажатия Pouse - не работает. Надо выделять слово и нажимать Shift + Pause при этом раскладка не переключается ни в том ни в другом случае. Автопереключение включено.

Помогает от этой беды только полная выгрузка всех приложений Chrome а дальше как повезет  - может не проявляться несколько дней а может начаться уже через минуту.

grin-307
27 января 2016, 23:01

Когда у меня перестает работать punto в хроме, я иду в настройки punto, меняю горячю клавишу на какую-то другую, сохраняю, потом меняю обратно на нужную и после этого, все нормально начинает работать

Владимир
27 января 2016, 23:01

такая же хрень не меняет. поддержка ответила что поддерживают сдесь. прочитал ответы я так понимаю поддержки тут так же нету

rwb-mota
27 января 2016, 23:01

Тоже недавно столкнулся с указанной проблемой:
Punto 3.3.1 сборка 364 и предыдущая версия;
Chrome 35.0.1916.114 m и предыдущая версия;
Windows7 x64 Build 7601.

Решилось всё достаточно просто: автозапуск Punto от имени Администратора, запуск Chrome от имени Администратора. Работает как автопереключение, так и по хоткею (у меня RCtrl).

zakakvo
27 января 2016, 23:01

Запуск от имени администратора - интересная мысль, попробую!

;-)

Владимир
27 января 2016, 23:01

не помогает такое решение

basilkot
27 января 2016, 23:01

тут понимаешь в чём проблема, сложно сказать что всё работает ок. у меня тоже всё ок, но спустя какое-то время (иногда час, иногда день) начинаются те же проблемы.

BAXTEP
27 января 2016, 23:01

таже проблема, приходится выгружать хром.

ned
27 января 2016, 23:01

Мне помогло выключить Пунто, удалить настройки, и запустить Пунто снова

 

del "%appdata%\Yandex\Punto Switcher\User Data\preferences.xml"

piamoff
7 июля 2016, 08:35
ned,
помоголо! Спасибо
yanpas
27 января 2016, 23:01

Лучше вместо запуска от админа поменять разрешения у exeшника

ekiselev
27 января 2016, 23:01

Те же проблемы.

Поддержка ничего толкового, кроме как избавиться либо от Хрома, либо от Пунто, не ответила.

Удивительно.

Проблеме столько лет, а решения все нет.

dbugrov.nn
27 января 2016, 23:01

На 20 ноября 2015 года в последних версиях проблема сохраняется 

andrusx
27 января 2016, 23:01

Срашно глючит и тормозит ввод, автопереключение не работает. Проблемы начались с неделю назад - возможно, после обновления Хрома. Для справки - Хром автообновляется, так что версия всегда актуальная.

 

Версия Chrome: Версия 46.0.2490.86 m
Инфо о системе: http://prntscr.com/97hk9g

kuniver
27 января 2016, 23:01

Та же проблема с Chrome 46 и 47.

Яндексу: зачем было покупать Punto Switcher и перестать его поддерживать? Только для того чтобы рекламировать тулы от Яндекса?

kuniver
27 января 2016, 23:01

Update: по совету в другом треде (он сейчас на модерации) попробовал задизейблить все плагины и перезагрузить Chrome. После этого переключение в Chrome заработало. Ради интереса попробовал заэнейблить все эти плагины и снова перезагрузить Chrome - продолжает работать. Этого на данном этапе для меня достаточно - если перестанет работать, то теперь я знаю, куда копать.

 

Приношу извинения за свои резкие слова. Большое спасибо за ваш труд.

letemin.german
13 апреля 2016, 19:44
kuniver,
спасибо, помогло
rik@is-i.ru
20 июня 2017, 12:36
kuniver,
помогла перезагрузка не отключение чего-то
Aleksey
21 февраля 2017, 16:48
Опять беда с пунто. Вообще отвратительно стал работать в хроме. все установлено последних версий.
ek333ru
29 июня 2017, 09:10
Все просто, надо настроить запуск "Пунто" то имени администратора...
Все успехов и любви!
kkostichek
27 июля 2018, 10:14
ek333ru,
не помогает это. помогает только выгрузка хрома из памяти, и запуск снова. тогда все начинает работать.
upage
21 июля, 15:01
ek333ru,
не помог админский доступ.
gaz33direct
18 ноября, 21:53
В хроме перестал после обновления до 78.0.3904.97 Windows - именно до этой версии (какая-то минорная версия накатилась). Перестало везде в хроме менять раскладку, как автоматически, так и принудительно.
В Программах исключения хрома нет.