какие-то проблемы в хроме

не нашёл подобной темы, неужели только у меня такое?

иногда (не всегда) в хроме перестаёт работать пунто, с русского на английский переключает, а с английского на русский - нет. причём когда я выделяю слово и делаю shift+break, слово переключается, но раскладка остаётся все-равно английской.

автоматическое переключение выключено. проблема появилась не вчера, а уже наверное год как, а может и больше.

бывает так, что после загрузки компа работает нормально, но спустя два-три дня (нет закономерности), появляется такое вот поведение. хром переставлял, чистил все его плагины и всё такое, ничего не меняется. Но бывает что и сразу после загрузки работает вот так вот странно.

кто-нибудь может подсказать как это исправить?